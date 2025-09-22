Most telt be végleg a pohár, drasztikusan bele kell nyúlni a közlekedésbe a Derék utcánál – fotókkal, videóval

Fekvőrendőröket telepítenek Debrecenben, a Tócóskertben, a Derék utca 2. és 4. szám előtt a szervizúton. A munkát szeptember 22-én reggel kezdték és várhatóan szerdán délelőtt fejezik be. Az intézkedés oka, hogy a szervizúton száguldozók miatt balesetveszélyes az útszakasz.

Készül a fekvőrendőr a Derék utcai szervizúton

Fotó: Katona Ákos

Ahogyan arról korábban írtunk, néhány napja több parkoló autóban is kár esett a Derék utca és a Kishegyesi út találkozásánál lévő szakasz szervizútján. A környéken lakók szerint az ott lévő kanyar nem belátható, ennek ellenére sokan túl nagy sebességgel közlekednek itt, már csak azért is, mert a szervizúton próbálják a lámpákat kikerülni, éppen ezért nem ritka a kisebb-nagyobb koccanás.