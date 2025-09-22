szeptember 22., hétfő

Közlekedésbiztonság

2 órája

Most telt be végleg a pohár, drasztikusan bele kell nyúlni a közlekedésbe a Derék utcánál – fotókkal, videóval

Címkék#Varga András#balesetveszélyes#fekvőrendőr#Derék utca#aszfalt

Gyorsan reagált az önkormányzat a Haon által megírt balesetveszélyes helyzetre. Fekvőrendőröket építenek az útszakaszon.

Haon.hu

Fekvőrendőröket telepítenek Debrecenben, a Tócóskertben, a Derék utca 2. és 4. szám előtt a szervizúton. A munkát szeptember 22-én reggel kezdték és várhatóan szerdán délelőtt fejezik be. Az intézkedés oka, hogy a szervizúton száguldozók miatt balesetveszélyes az útszakasz.

20250922_Derék utcai fekvőrendőr elhelyezés_KÁ_HBN (12)
Készül a fekvőrendőr a Derék utcai szervizúton
Fotó: Katona Ákos

Ahogyan arról korábban írtunk, néhány napja több parkoló autóban is kár esett a Derék utca és a Kishegyesi út találkozásánál lévő szakasz szervizútján. A környéken lakók szerint az ott lévő kanyar nem belátható, ennek ellenére sokan túl nagy sebességgel közlekednek itt, már csak azért is, mert a szervizúton próbálják a lámpákat kikerülni, éppen ezért nem ritka a kisebb-nagyobb koccanás. 

A lakók szerint fekvőrendőr elhelyezése lehet a megoldás a szakasz biztonságosabbá tételére.

Az önkormányzat fekvőrendőrt telepít

Varga András, a városrész önkormányzati képviselője szeptember 20-án a közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy kezdeményezésére, a Városháza munkatársaival történt helyszíni egyeztetés után két aszfalt anyagú fekvőrendőrt építenek ki a szervizúton, a Derék utca 2. és 4. szám előtt. 

A munka szeptember 22-én reggel óta zajlik, képek a galériánkban:

Derék utcai fekvőrendőr munkálatok Debrecenben

Fotók: Katona Ákos

Videón is megörökítettük:

Ajánljuk még:

 

