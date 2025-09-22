2 órája
Most telt be végleg a pohár, drasztikusan bele kell nyúlni a közlekedésbe a Derék utcánál – fotókkal, videóval
Gyorsan reagált az önkormányzat a Haon által megírt balesetveszélyes helyzetre. Fekvőrendőröket építenek az útszakaszon.
Fekvőrendőröket telepítenek Debrecenben, a Tócóskertben, a Derék utca 2. és 4. szám előtt a szervizúton. A munkát szeptember 22-én reggel kezdték és várhatóan szerdán délelőtt fejezik be. Az intézkedés oka, hogy a szervizúton száguldozók miatt balesetveszélyes az útszakasz.
Ahogyan arról korábban írtunk, néhány napja több parkoló autóban is kár esett a Derék utca és a Kishegyesi út találkozásánál lévő szakasz szervizútján. A környéken lakók szerint az ott lévő kanyar nem belátható, ennek ellenére sokan túl nagy sebességgel közlekednek itt, már csak azért is, mert a szervizúton próbálják a lámpákat kikerülni, éppen ezért nem ritka a kisebb-nagyobb koccanás.
Több parkoló autót is letaroltak a Tócóskertben – fotókon az összetört kocsik!
A lakók szerint fekvőrendőr elhelyezése lehet a megoldás a szakasz biztonságosabbá tételére.
Az önkormányzat fekvőrendőrt telepít
Varga András, a városrész önkormányzati képviselője szeptember 20-án a közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy kezdeményezésére, a Városháza munkatársaival történt helyszíni egyeztetés után két aszfalt anyagú fekvőrendőrt építenek ki a szervizúton, a Derék utca 2. és 4. szám előtt.
A munka szeptember 22-én reggel óta zajlik, képek a galériánkban:
Derék utcai fekvőrendőr munkálatok DebrecenbenFotók: Katona Ákos
Videón is megörökítettük:
Ajánljuk még:
„Borzasztóan elegem van” – újra összeroppant a Vágóhíd utcai balesetben meghalt fiú anyja