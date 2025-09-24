Több mint 200 millió forint támogatást kapott a hajdú-bihari város!

A májusi képviselő-testületi ülésen döntött arról Hajdúszoboszló városának önkormányzata, hogy a DIMOP Plusz-2.1.1-24 azonosítójó számú „Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése önkormányzatok számára” című pályázati felhívásra a Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.-vel konzorciumban támogatási kérelmet nyújtanak be - kezdi keddi posztját Czeglédi Gyula, a település polgármestere.

Több mint 200 millió forintból valósulnak meg fejlesztések Hajdúszoboszlón

Forrás: illusztráció/Napló-archív

Az energiamenedzsment egy gyűjtőfogalom. Ez alatt azokat a tevékenységeket, folyamatokat és technikákat kell érteni, amelyek segítségével jobb energiafelhasználási hatékonyság érhető el. A tervezett rendszer adatgyűjtési, adattovábbítási, kommunikációs, adatfeldolgozási, riportálási, eszközvezérlési, szerződéskezelési, riasztási, szabályozási és rendszermonitoring képességekkel fog bírni.

- írja a honatya. Kiemelte, a projekt keretében összesen 65 db telephelyet tudnak bevonni az energiamenedzsment szoftver által kezelt adatkörbe. A projekt előkészítési szakaszában történt előzetes igényfelmérések alapján összesen 129 db mérési végpont, illetve 28 db beavatkozó, vezérlési eszközt telepítenek.

Fejlesztések Hajdúszoboszlón: cél egy fenntarthatóbb város

Czeglédi Gyula hangsúlyozza, a távlati cél, hogy a fejlesztés alapján létrehozott adatbázisból érkező adatok segítségével adatalapú energiahatékonysági javaslatok fogalmazódjanak meg. Az adatalapú előrejelzések és döntéselőkészítések segítségével az energiahatékonysági beruházások tervezése hatékonyabbá válhat helyi és központi szinten is.

Kiemelte, a pályázatban a maximálisan igényelhető összeg 225 millió forint volt. A fejlesztéssel Hajdúszoboszló jelentős lépést tesz a fenntartható, korszerű és költséghatékony városüzemeltetés irányába.

