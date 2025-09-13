71 millió forintos támogatást nyert Görbeháza és térsége

Piacfejlesztés, óvodafelújítás és temetői kerítésépítés valósulhat meg Görbeházán, Újtikoson és Folyáson a Versenyképes Járások Program keretében elnyert több mint 71 millió forintos kormányzati támogatásnak köszönhetően – tette közzé közösségi-oldalán a település önkormányzata.

Piacfejlesztés, óvodafelújítás és temetői kerítésépítés valósulhat meg Görbeházán

Forrás: Napló-archív

A fejlesztések összege több mint 70 millió forint

Görbeháza Község Önkormányzata sikeresen pályázott a „Térségi gazdaságfejlesztés és közszolgáltatások fejlesztése Görbeháza, Újtikos és Folyás településeken” című programban, amelynek köszönhetően a három település fontos beruházásokra kap lehetőséget.

A támogatásból Görbeházán piacfejlesztésre kerül sor, Újtikoson az óvoda újul meg, Folyáson pedig a temető kerítése épülhet meg. A fejlesztések összértéke 71 385 081 forint, amelyet Magyarország Kormánya biztosít a Versenyképes Járások Program keretében.

Ajánljuk még: