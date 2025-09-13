1 órája
71 millió forintos támogatást nyert Görbeháza és térsége
Piacfejlesztés, óvodafelújítás és temetői kerítésépítés is megvalósulhat.
Piacfejlesztés, óvodafelújítás és temetői kerítésépítés valósulhat meg Görbeházán, Újtikoson és Folyáson a Versenyképes Járások Program keretében elnyert több mint 71 millió forintos kormányzati támogatásnak köszönhetően – tette közzé közösségi-oldalán a település önkormányzata.
A fejlesztések összege több mint 70 millió forint
Görbeháza Község Önkormányzata sikeresen pályázott a „Térségi gazdaságfejlesztés és közszolgáltatások fejlesztése Görbeháza, Újtikos és Folyás településeken” című programban, amelynek köszönhetően a három település fontos beruházásokra kap lehetőséget.
A támogatásból Görbeházán piacfejlesztésre kerül sor, Újtikoson az óvoda újul meg, Folyáson pedig a temető kerítése épülhet meg. A fejlesztések összértéke 71 385 081 forint, amelyet Magyarország Kormánya biztosít a Versenyképes Járások Program keretében.
