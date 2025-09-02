szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

29°
+29
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bomba siker!

1 órája

Minden eddiginél sikeresebb Farmer Expo Debrecenben, több tízezren látogatták a mezőgazdasági seregszemlét – fotókkal

Címkék#farmer expo#agrárium#Debrecen#kiállítás

Több mint 22 ezer látogatóval, közel 400 állatbemutatóval és számos üzletkötéssel zárult a rendezvény. Az idei Farmer-Expo Debrecenben minden eddiginél nagyobb szakmai és közönségsiker lett.

Haon.hu

Nemrég mi is beszámoltunk róla, hogy Debrecenben ismét megrendezték a hazai agrárium egyik legnagyobb seregszemléjét. A V-Trade Kiállítások Kft közleménye  szerint azonban az idei Farmer-Expo minden várakozást felülmúlt: a látogatószám és a szakmai eredmények alapján is sokkal sikeresebb lett, mint azt előzetesen bárki gondolta volna. Mint írják, a rendezvény rendkívüli érdeklődés mellett zárult, közel 23 ezer látogató, több száz élő állat és több mint kétszáz kiállító mutatta meg, hogy a hazai agrárium továbbra is az innováció és a közösség erejére épít. A háromnapos Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakkiállítás idén is bebizonyította, hogy a szakmaiság és a közönségélmény kéz a kézben járhat. 

Az idei Farmer-Expo minden várakozást felülmúlt
Az idei Farmer-Expo minden várakozást felülmúlt
Forrás: Napó-archív

Ezek voltak a Farmer-Expo legnépszerűbb programjai

A közel 15 ezer négyzetméteren megrendezett rendezvényen az agrárgazdaság valamennyi ágazata képviseltette magát, ami fontos találkozóhelye volt a termelőknek, forgalmazóknak, szakmai szervezeteknek, oktatási intézményeknek, kutatóhelyeknek és a döntéshozóknak egyaránt. A kiállítók visszajelzései szerint azonban a rendezvény nemcsak információszerzésről szólt, de a döntéshozói jelenlét is erősödött: idén jóval több konkrét üzletkötés, vásárlás és ajánlatkérés történt a standokon. A külföldi jelenlét is megnövekedett, a 15 lengyel kiállító például számos terméket a helyszínen értékesített, így jövőre még több külföldi cég megjelenésére lehet számítani.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A szakmai tartalmat hét tematikus konferencia erősítette, több mint 500 résztvevővel. A Debreceni Egyetem és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közreműködésével szervezett fórumokon gyakorló gazdák, kutatók és cégvezetők osztották meg tapasztalataikat a következő témákban:

  • a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács közösen a klimatikus stresszhatások kezelésének lehetőségeit vizsgálta, 
  • a szarvasmarha szakmai fórumon a tejelő ágazat alkalmazkodó menedzsment szemléletéről volt szó,
  • a GTK szervezésében kerekasztal-beszélgetés valósult meg, Nők az állattenyésztés élvonalában címmel,
  • és a rendezvényen a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar bemutatta a teljes szolgáltatói tevékenységét is. 

A résztvevők azt emelték ki a konferenciákkal kapcsolatban, hogy értékelték, hogy az ismeretszerzésen túl valós párbeszédre is volt lehetőség.

Több száz élő állat a kiállításon

Különösen nagy sikert arattak idén az állattenyésztési bemutatók, ahol közel 400 állat kapott helyet, köztük szarvasmarhák, juhok, baromfik, nyulak és különböző lófajták. A magas színvonalú programkínálat biztosításában szerepet játszott a Magyar Állattenyésztők Szövetségével folytatott szoros együttműködés is. Az egyik leglátogatottabb esemény a Debrecen Város Nagydíja Díjugrató verseny volt, amely megtöltötte a lelátókat. A színes közönségprogramok, gépbemutatók és kóstolók pedig a családok számára is felejthetetlenné tették a rendezvényt.

A 2025-ös Farmer-Expo minden téren igazolta létjogosultságát: találkozási pontként szolgált a mezőgazdaság szereplői számára, támogatva a kapcsolatépítést, a tudásmegosztást és az üzleti együttműködéseket. A kiállítás mérete, látogatottsága és szakmai tartalma alapján méltán tekinthető a hazai agrárszektor egyik legjelentősebb eseményének

 – olvasható a közleményben, majd hozzátették, hogy az esemény sikeres lebonyolításhoz hozzájárult az Agrármarketing Centrum és a Nemzeti KAP-hálózat Vidék- és Térségfejlesztési Támogató Egységével való együttműködés. 

A Farmer Expóról mi is készítettünk fotókat:

Megnyitott a Farmer Expo

Fotók: Vida Márton Péter

A számos pozitív visszajelzés megerősíti, hogy a kiállítás továbbra is stabil pontként van jelen a mezőgazdaságban, így nem meglepő, hogy már megkezdődött a 2026-os Farmer-Expo előkészítése is, melynek célja, hogy a jövő évben is a magyar agrárium egyik legfontosabb szakmai és közösségi eseményeként térhessen vissza Debrecenbe.

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu