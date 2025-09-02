1 órája
Minden eddiginél sikeresebb Farmer Expo Debrecenben, több tízezren látogatták a mezőgazdasági seregszemlét – fotókkal
Több mint 22 ezer látogatóval, közel 400 állatbemutatóval és számos üzletkötéssel zárult a rendezvény. Az idei Farmer-Expo Debrecenben minden eddiginél nagyobb szakmai és közönségsiker lett.
Nemrég mi is beszámoltunk róla, hogy Debrecenben ismét megrendezték a hazai agrárium egyik legnagyobb seregszemléjét. A V-Trade Kiállítások Kft közleménye szerint azonban az idei Farmer-Expo minden várakozást felülmúlt: a látogatószám és a szakmai eredmények alapján is sokkal sikeresebb lett, mint azt előzetesen bárki gondolta volna. Mint írják, a rendezvény rendkívüli érdeklődés mellett zárult, közel 23 ezer látogató, több száz élő állat és több mint kétszáz kiállító mutatta meg, hogy a hazai agrárium továbbra is az innováció és a közösség erejére épít. A háromnapos Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakkiállítás idén is bebizonyította, hogy a szakmaiság és a közönségélmény kéz a kézben járhat.
Nagy István Debrecenben: soha nem látott csapásokkal nézett szembe idén a gazdatársadalom – fotókkal
Ezek voltak a Farmer-Expo legnépszerűbb programjai
A közel 15 ezer négyzetméteren megrendezett rendezvényen az agrárgazdaság valamennyi ágazata képviseltette magát, ami fontos találkozóhelye volt a termelőknek, forgalmazóknak, szakmai szervezeteknek, oktatási intézményeknek, kutatóhelyeknek és a döntéshozóknak egyaránt. A kiállítók visszajelzései szerint azonban a rendezvény nemcsak információszerzésről szólt, de a döntéshozói jelenlét is erősödött: idén jóval több konkrét üzletkötés, vásárlás és ajánlatkérés történt a standokon. A külföldi jelenlét is megnövekedett, a 15 lengyel kiállító például számos terméket a helyszínen értékesített, így jövőre még több külföldi cég megjelenésére lehet számítani.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
A szakmai tartalmat hét tematikus konferencia erősítette, több mint 500 résztvevővel. A Debreceni Egyetem és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közreműködésével szervezett fórumokon gyakorló gazdák, kutatók és cégvezetők osztották meg tapasztalataikat a következő témákban:
- a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács közösen a klimatikus stresszhatások kezelésének lehetőségeit vizsgálta,
- a szarvasmarha szakmai fórumon a tejelő ágazat alkalmazkodó menedzsment szemléletéről volt szó,
- a GTK szervezésében kerekasztal-beszélgetés valósult meg, Nők az állattenyésztés élvonalában címmel,
- és a rendezvényen a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar bemutatta a teljes szolgáltatói tevékenységét is.
A résztvevők azt emelték ki a konferenciákkal kapcsolatban, hogy értékelték, hogy az ismeretszerzésen túl valós párbeszédre is volt lehetőség.
Jó hírt közöltek Debrecenben: hamarosan több száz millióra pályázhatnak a gazdák
Több száz élő állat a kiállításon
Különösen nagy sikert arattak idén az állattenyésztési bemutatók, ahol közel 400 állat kapott helyet, köztük szarvasmarhák, juhok, baromfik, nyulak és különböző lófajták. A magas színvonalú programkínálat biztosításában szerepet játszott a Magyar Állattenyésztők Szövetségével folytatott szoros együttműködés is. Az egyik leglátogatottabb esemény a Debrecen Város Nagydíja Díjugrató verseny volt, amely megtöltötte a lelátókat. A színes közönségprogramok, gépbemutatók és kóstolók pedig a családok számára is felejthetetlenné tették a rendezvényt.
A 2025-ös Farmer-Expo minden téren igazolta létjogosultságát: találkozási pontként szolgált a mezőgazdaság szereplői számára, támogatva a kapcsolatépítést, a tudásmegosztást és az üzleti együttműködéseket. A kiállítás mérete, látogatottsága és szakmai tartalma alapján méltán tekinthető a hazai agrárszektor egyik legjelentősebb eseményének
– olvasható a közleményben, majd hozzátették, hogy az esemény sikeres lebonyolításhoz hozzájárult az Agrármarketing Centrum és a Nemzeti KAP-hálózat Vidék- és Térségfejlesztési Támogató Egységével való együttműködés.
A Farmer Expóról mi is készítettünk fotókat:
Megnyitott a Farmer ExpoFotók: Vida Márton Péter
A számos pozitív visszajelzés megerősíti, hogy a kiállítás továbbra is stabil pontként van jelen a mezőgazdaságban, így nem meglepő, hogy már megkezdődött a 2026-os Farmer-Expo előkészítése is, melynek célja, hogy a jövő évben is a magyar agrárium egyik legfontosabb szakmai és közösségi eseményeként térhessen vissza Debrecenbe.
Már csecsemőkorban nyúlhúst fogyasztunk, mégis alig kerül az ebédlőasztalra
Ajánljuk még:
Kínzó fejfájással ébredt ma hajnalban? Rengetegen számoltak be róla, utánajártunk, mi lehetett az oka!