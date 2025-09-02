Minden eddiginél sikeresebb Farmer Expo Debrecenben, több tízezren látogatták a mezőgazdasági seregszemlét – fotókkal

Ezek voltak a Farmer-Expo legnépszerűbb programjai

A közel 15 ezer négyzetméteren megrendezett rendezvényen az agrárgazdaság valamennyi ágazata képviseltette magát, ami fontos találkozóhelye volt a termelőknek, forgalmazóknak, szakmai szervezeteknek, oktatási intézményeknek, kutatóhelyeknek és a döntéshozóknak egyaránt. A kiállítók visszajelzései szerint azonban a rendezvény nemcsak információszerzésről szólt, de a döntéshozói jelenlét is erősödött: idén jóval több konkrét üzletkötés, vásárlás és ajánlatkérés történt a standokon. A külföldi jelenlét is megnövekedett, a 15 lengyel kiállító például számos terméket a helyszínen értékesített, így jövőre még több külföldi cég megjelenésére lehet számítani.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A szakmai tartalmat hét tematikus konferencia erősítette, több mint 500 résztvevővel. A Debreceni Egyetem és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közreműködésével szervezett fórumokon gyakorló gazdák, kutatók és cégvezetők osztották meg tapasztalataikat a következő témákban:

a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács közösen a klimatikus stresszhatások kezelésének lehetőségeit vizsgálta,

a szarvasmarha szakmai fórumon a tejelő ágazat alkalmazkodó menedzsment szemléletéről volt szó,

a GTK szervezésében kerekasztal-beszélgetés valósult meg, Nők az állattenyésztés élvonalában címmel,

és a rendezvényen a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar bemutatta a teljes szolgáltatói tevékenységét is.