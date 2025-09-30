Búcsúzik a magyarok egyik kedvenc terméke – 70 év után megszűnik a gyártás

Sokak kedvence, de ma már alig kapni, ennek az az oki, hogy a Henkel megerősítette: közel hetven év után végleg leállítja a híres Fa szappan gyártását – írja a Trade Magazin. A termék 1954 óta volt jelen a piacon, de a klasszikus szappan mára nem illeszkedik a vállalat megújított portfóliójába. A düsseldorfi központú cég közlése szerint a döntés stratégiai átalakítás része: a Henkel a gyorsabban növekvő, nagyobb potenciállal bíró kategóriákra – tusfürdőkre és dezodorokra – összpontosít. Az utolsó Fa szappankészletek még az év elején kerültek értékesítésre, azóta gyakorlatilag eltűntek az üzletekből.

Eltűnik az üzletek polcairól a Fa szappan

Forrás: MW-archív

Nem lesz több Fa szappan

A Fa szappant 1954-ben a Dreiring leányvállalat dobta piacra, neve a „fabulous soap” rövidítése. Az 1960-as években provokatív reklámkampányok tették ismertté, és rövid idő alatt világsiker lett, 146 országban – köztük Magyarországon is – forgalmazták. Különösen nagy népszerűségre tett szert az egykori NDK-ban, ahol a nyugatról érkező csomagok gyakran tartalmaztak Fa szappant. A termék sokak számára a nyugati világ szabadságának szimbólumává vált.

Bizonyosan sokan betáraztak már belőle, a keresés még megy, hogy hol kapható Fa szappan. Azt azonban fontos leszögezni, hogy csak a szappan gyártása állt le, a tusfürdő és dezodorok gyártására összpontosít a vállalat.