szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

27°
+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Az Év Cívis Háza

2 órája

Ezek az épületek kapták az Év Cívis Háza díjat Debrecenben - fotókkal

Címkék#debrecen#Év Cívis Háza díj#elismerés

Idén két épületet is elismertek. Hagyományteremtő céllal jött létre az Év Cívis Háza díj Debrecenben.

Haon.hu

Az Örökségünk Debrecen IV. helytörténeti konferencián, a Debreceni Református Egyetemi Templomban adták át az Év Cívis Háza díjat 2025. szeptember 19-én - írja a sajtóközleményében a város önkormányzata. A közgyűlés 2023 májusában hagyományteremtő szándékkal hívta életre az Év Cívis Háza elismerést, amelynek célja, hogy díjazzák a cívis építészeti örökség megőrzésében élen járókat. Papp László polgármester a díjátadót megelőzően arról beszélt, hogy a konferenciának egy fontos motívuma az, hogy ebben az esztendőben emlékeznek meg Borsos József, a város egykori műszaki tanácsosa, mai szóval, főépítésze születésének 150. évfordulójáról.

Idén két épületet is díjaztak az Év Cívis Háza díjjal Debrecenben
Forrás: DMJV

Mint mondta, a Borsos József által megálmodott épületek, építmények közül nagyon sok a város díszeként napjainkban is áll. Például a Kossuth utcai rendőrségi palota, a Csapó utca és Burgundia utca sarkán álló hajdani ipariskola, a Köztemető ravatalozója, a régi Nagyerdei Stadion emlékét őrző északi kapu, a Déri tér különleges, süllyesztett parkja, az Egyetem téri park vagy éppen az Egyetemi templom, amely a konferenciának is otthont ad.

 Az elmúlt esztendőben nagyon fontos programot hirdetett meg az önkormányzat annak jegyében, hogy gondoskodáspolitikájának ösztönző hatása legyen az örökségvédelem területén is. A város – gazdasági erejéhez mérten, s szerencsére ehhez a megfelelő gazdasági ereje megvan – a helyi egyedi védelem alatt álló vagy műemlék épületek felújítását is támogatni kívánva indított programot 

 - hangsúlyozta. 

A Varga utca 3. szám alatt található ingatlant is díjazták
A Varga utca 3. szám alatt található ingatlant is díjazták
Forrás: DMJV

Hozzátette, A városkép szempontjából meghatározó jelentőségű – száz éves vagy annál is idősebb – épületek felújítása rendkívül nagy – elsősorban anyagi – kihívást jelent az azokban élő tulajdonosok, lakóközösségek számára. Mivel ezek az épületek egyre inkább elöregszenek, a szükséges felújításokat a tulajdonosok a város financiális közreműködése nélkül valószínűleg nem tudnák önállóan megoldani. Ez a gondolat hívta tehát életre a helyi egyedi védelem alatt álló vagy műemlék épületek felújításának támogatási programját, melynek keretében 2024-re vonatkozóan a Szent Anna utca 10-12. alatti épület, a város 2025-ös költségvetéséből finanszírozva pedig a Piac utca 43. alatt található, úgynevezett Svetits-bérház lakóközössége részesült 200-200 millió forintos felújítási támogatásban. 

Papp László a díjazott ingatlanokról elmondta, hogy az előbbi ház 1926-1927-ben, az utóbbi 1929-1930-ban épült, s városképi szempontból mindkét épület nagyon jelentős értékű.

Papp László a konferencián hangsúlyozta, büszke arra, hogy a város hozzá tud járulni az épületek megújításához
Forrás: DMJV

Megjegyezte, büszke arra, hogy megújításukhoz a város is hozzájárulhat, az önkormányzat pedig a jövőben kisebb épületek, cívisházak felújításához is szeretne hasonló támogatási lehetőséget biztosítani.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Az Év Cívis Háza elismeréssel kapcsoltban felidézte, hogy 2023-ban és 2024-ben egy-egy ingatlan – a Szepességi utca 51. és a Széchenyi utca 13. alatti házak – nyerték el ezt a kitüntető címet, 2025-ben pedig immár két ingatlan gondos, a város épített örökségét értő módon óvó tulajdonosai örülhetnek ennek az elismerésnek. A két épület a Hatvan u. 37. és a Varga u. 3. szám alatti ingatlanok. Ezek mellett még további két épület,  a Bethlen utca 4., és a Kétmalom utca 6. szám is pályázott.

Az elismerést Papp László polgármester és Gábor István főépítész adták át a díjazott ingatlanok képviselőinek.

Ez is érdekelhet:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu