Ezek az épületek kapták az Év Cívis Háza díjat Debrecenben - fotókkal

Az Örökségünk Debrecen IV. helytörténeti konferencián, a Debreceni Református Egyetemi Templomban adták át az Év Cívis Háza díjat 2025. szeptember 19-én - írja a sajtóközleményében a város önkormányzata. A közgyűlés 2023 májusában hagyományteremtő szándékkal hívta életre az Év Cívis Háza elismerést, amelynek célja, hogy díjazzák a cívis építészeti örökség megőrzésében élen járókat. Papp László polgármester a díjátadót megelőzően arról beszélt, hogy a konferenciának egy fontos motívuma az, hogy ebben az esztendőben emlékeznek meg Borsos József, a város egykori műszaki tanácsosa, mai szóval, főépítésze születésének 150. évfordulójáról.

Idén két épületet is díjaztak az Év Cívis Háza díjjal Debrecenben

Forrás: DMJV

Mint mondta, a Borsos József által megálmodott épületek, építmények közül nagyon sok a város díszeként napjainkban is áll. Például a Kossuth utcai rendőrségi palota, a Csapó utca és Burgundia utca sarkán álló hajdani ipariskola, a Köztemető ravatalozója, a régi Nagyerdei Stadion emlékét őrző északi kapu, a Déri tér különleges, süllyesztett parkja, az Egyetem téri park vagy éppen az Egyetemi templom, amely a konferenciának is otthont ad.

Az elmúlt esztendőben nagyon fontos programot hirdetett meg az önkormányzat annak jegyében, hogy gondoskodáspolitikájának ösztönző hatása legyen az örökségvédelem területén is. A város – gazdasági erejéhez mérten, s szerencsére ehhez a megfelelő gazdasági ereje megvan – a helyi egyedi védelem alatt álló vagy műemlék épületek felújítását is támogatni kívánva indított programot

- hangsúlyozta.

A Varga utca 3. szám alatt található ingatlant is díjazták

Forrás: DMJV

Hozzátette, A városkép szempontjából meghatározó jelentőségű – száz éves vagy annál is idősebb – épületek felújítása rendkívül nagy – elsősorban anyagi – kihívást jelent az azokban élő tulajdonosok, lakóközösségek számára. Mivel ezek az épületek egyre inkább elöregszenek, a szükséges felújításokat a tulajdonosok a város financiális közreműködése nélkül valószínűleg nem tudnák önállóan megoldani. Ez a gondolat hívta tehát életre a helyi egyedi védelem alatt álló vagy műemlék épületek felújításának támogatási programját, melynek keretében 2024-re vonatkozóan a Szent Anna utca 10-12. alatti épület, a város 2025-ös költségvetéséből finanszírozva pedig a Piac utca 43. alatt található, úgynevezett Svetits-bérház lakóközössége részesült 200-200 millió forintos felújítási támogatásban.