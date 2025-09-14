Bezzeg a mi időnkben! Ezekben a debreceni iskolákban már új szintre lépett az étkeztetés

Drasztikusan csökkent a kukába kerülő étel mennyisége a svédasztalos ebédeltetésnek köszönhetően abban a tíz debreceni iskolában, ahol bevezették a szolgáltatást 2024 elején. Bár a „szabadválasztásos” ebéd siker, egyelőre nem tudni arról, hogy kiterjesztenék-e újabb iskolákra a következő tanévtől. Holott a hagyományos menzákon a leveseknek akár a 80 százaléka is hulladékként végzi – tudta meg a Cívishír a gyermekétkeztetéssel kapcsolatban a Debreceni Intézményműködtető Központ (DIM) vezetőjétől.

Drasztikusan csökkentené az ételpazarlás mennyiségét a svédasztal széleskörű bevezetése a gyermekétkeztetésben

Forrás: MW-archív

Ilyen a gyermekétkeztetés jelenlegi helyzete

A gyermekétkeztetési híradót – Lazáné Vékony Zsuzsanna közreműködésével – kezdjük ott, hogy augusztus 12-ig közel 14 ezer étkezési igénylés – az óvodáktól a középiskoláig – érkezett a DIM-hez, miközben a 2024. szeptemberi létszám meghaladta a 16 ezret.

A különbség csökkenni fog, a tapasztalat az, hogy bár az étkezési igényt a normatív kedvezményekkel együtt május végéig jelezni kellene, sokan az utolsó napokra hagyják.

A kedvezmények feltételrendszerét most nem részleteznénk, helyette az Eduline cikkét ajánljuk a témában. A bölcsődei és óvoda étkeztetés szélesebb körben ingyenes, mint az általános és középiskolai, ugyanakkor térítésmentességre és 50 százalékos kedvezményre utóbbiaknál is van lehetőség. Általánosságban, de nem kizárólagosan leszögezhető, hogy a kedvezmények szociális alapon (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény) és/vagy 3 vagy több gyermek nevelése esetén járnak.

A gyermekétkeztetésre a debreceni önkormányzat a DIM-en keresztül 2018-ban 10 évre szóló, 7,7 milliárd forint értékű vállalkozási szerződést kötött a Cívis Hungast Kft. és a Hungast Vital Kft. alkotta konzorciummal. Utóbbi alvállalkozója a Vármegyeháza éttermet működtető debreceni Sörpark Kft.

A szerződés alapján a szolgáltatás árát az önkormányzat közgyűlése által megállapított nyersanyagnorma és a közbeszerzés során meghatározott rezsikulcs (jelenleg a nyersanyagnorma 82,5 százaléka) együttes összege adja.

Debrecenben az étkezésért fizetendő térítési díj utoljára idén áprilisban változott (6 százalékkal drágult), jelenleg ennyit kell fizetni naponta:

Óvoda (háromszori étkezés) – 985 forint, diétás 1169 forint

Általános iskola (háromszori étkezés) – 1099 forint, diétás 1441 forint

Általános iskola, kollégium (ötszöri étkezés) – 1886 forint, diétás 2488 forint

Középiskola, kollégium (ötszöri étkezés) – 2254 forint, diétás 2876 forint

Fogyatékosok nevelési-oktatási intézménye, óvoda, kollégium (ötszöri étkezés) – 1867 forint

Fogyatékosok nevelési-oktatási intézménye, általános iskola, kollégium – 2007 forint

Fogyatékosok nevelési-oktatási intézménye, szakiskola, kollégium – 2172 forint

(az egyházi, egyetemi, alapítványi fenntartású intézményekben az étkeztetés nem a debreceni önkormányzat feladata)

A svédasztalos menzában látják a jövőt

A svédasztalos menzára visszatérve, Lazáné Vékony Zsuzsanna beszámolója szerint a tíz iskolában a diákok, pedagógusok és szülők egyaránt elégedettek voltak.

Ez a rendszer egyszerre reagál a felgyorsult világra, így az étkezési idő szűkülésére és segíti az egészséges táplálkozást a változatos étrend jótékony hatásával. A szabadszedés nemcsak környezetkímélő, de segít a gyerekek döntési képességének fejlesztésében, nyitottabbá válnak korábban nem kóstolt ízekre, ételekre. Hagyományos tálalással ez gyakran azért nem valósulhatott meg, mert a gyerekek egy része meg sem kóstolta az előre kiadott teljes adag, általa nem kedvelt, nem ismert ételt

– mondta a DIM igazgatója.