Bezzeg a mi időnkben! Ezekben a debreceni iskolákban már új szintre lépett az étkeztetés

A legnagyobb gondot oldaná meg a tíz debreceni iskolában már bevált módszer. Ilyen változásokat hozhat a gyermekétkeztetésben a svédasztal.

BDR Média

Drasztikusan csökkent a kukába kerülő étel mennyisége a svédasztalos ebédeltetésnek köszönhetően abban a tíz debreceni iskolában, ahol bevezették a szolgáltatást 2024 elején. Bár a „szabadválasztásos” ebéd siker, egyelőre nem tudni arról, hogy kiterjesztenék-e újabb iskolákra a következő tanévtől. Holott a hagyományos menzákon a leveseknek akár a 80 százaléka is hulladékként végzi – tudta meg a Cívishír a gyermekétkeztetéssel kapcsolatban a Debreceni Intézményműködtető Központ (DIM) vezetőjétől.

Drasztikusan csökkentené az ételpazarlás mennyiségét a svédasztal széleskörű bevezetése a gyermekétkeztetésben
Forrás:  MW-archív

Ilyen a gyermekétkeztetés jelenlegi helyzete 

A gyermekétkeztetési híradót – Lazáné Vékony Zsuzsanna közreműködésével – kezdjük ott, hogy augusztus 12-ig közel 14 ezer étkezési igénylés – az óvodáktól a középiskoláig – érkezett a DIM-hez, miközben a 2024. szeptemberi létszám meghaladta a 16 ezret. 

A különbség csökkenni fog, a tapasztalat az, hogy bár az étkezési igényt a normatív kedvezményekkel együtt május végéig jelezni kellene, sokan az utolsó napokra hagyják.

A kedvezmények feltételrendszerét most nem részleteznénk, helyette az Eduline cikkét ajánljuk a témában. A bölcsődei és óvoda étkeztetés szélesebb körben ingyenes, mint az általános és középiskolai, ugyanakkor térítésmentességre és 50 százalékos kedvezményre utóbbiaknál is van lehetőség. Általánosságban, de nem kizárólagosan leszögezhető, hogy a kedvezmények szociális alapon (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény) és/vagy 3 vagy több gyermek nevelése esetén járnak.

A gyermekétkeztetésre a debreceni önkormányzat a DIM-en keresztül 2018-ban 10 évre szóló, 7,7 milliárd forint értékű vállalkozási szerződést kötött a Cívis Hungast Kft. és a Hungast Vital Kft. alkotta konzorciummal. Utóbbi alvállalkozója a Vármegyeháza éttermet működtető debreceni Sörpark Kft.

A szerződés alapján a szolgáltatás árát az önkormányzat közgyűlése által megállapított nyersanyagnorma és a közbeszerzés során meghatározott rezsikulcs (jelenleg a nyersanyagnorma 82,5 százaléka) együttes összege adja.

Debrecenben az étkezésért fizetendő térítési díj utoljára idén áprilisban változott (6 százalékkal drágult), jelenleg ennyit kell fizetni naponta:

  • Óvoda (háromszori étkezés) – 985 forint, diétás 1169 forint
  • Általános iskola (háromszori étkezés) – 1099 forint, diétás 1441 forint
  • Általános iskola, kollégium (ötszöri étkezés) – 1886 forint, diétás 2488 forint
  • Középiskola, kollégium (ötszöri étkezés) – 2254 forint, diétás 2876 forint
  • Fogyatékosok nevelési-oktatási intézménye, óvoda, kollégium (ötszöri étkezés) – 1867 forint
  • Fogyatékosok nevelési-oktatási intézménye, általános iskola, kollégium – 2007 forint
  • Fogyatékosok nevelési-oktatási intézménye, szakiskola, kollégium – 2172 forint
  • (az egyházi, egyetemi, alapítványi fenntartású intézményekben az étkeztetés nem a debreceni önkormányzat feladata)

A svédasztalos menzában látják a jövőt

A svédasztalos menzára visszatérve, Lazáné Vékony Zsuzsanna beszámolója szerint a tíz iskolában a diákok, pedagógusok és szülők egyaránt elégedettek voltak

Ez a rendszer egyszerre reagál a felgyorsult világra, így az étkezési idő szűkülésére és segíti az egészséges táplálkozást a változatos étrend jótékony hatásával. A szabadszedés nemcsak környezetkímélő, de segít a gyerekek döntési képességének fejlesztésében, nyitottabbá válnak korábban nem kóstolt ízekre, ételekre. Hagyományos tálalással ez gyakran azért nem valósulhatott meg, mert a gyerekek egy része meg sem kóstolta az előre kiadott teljes adag, általa nem kedvelt, nem ismert ételt

 – mondta a DIM igazgatója.

Arról egyelőre nem tud, hogy a svédasztalos rendszerbe bevonnak-e további intézményeket (az önkormányzat közel ötven iskolában étkeztet). Hangsúlyozta viszont, hogy ebben látják a jövőt. Szolgáltatóként erre irányuló megrendelői szándék és annak szerződésbe foglalása előfeltétele annak, hogy szabadszedéses menzát üzemeltessenek – tette hozzá, arra utalva, hogy az ügyben az önkormányzatnak kell majd döntést hoznia.

Ahol lehetőség van svédasztalos menzára:

  • Debreceni Bocskai István Általános Iskola
  • Debreceni Bolyai János Általános Iskola és AMI
  • Epreskerti Általános Iskola
  • Debreceni Fazekas Mihály Általános Iskola
  • Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium
  • Debreceni Hatvani István Általános Iskola
  • Debreceni Hunyadi János Általános Iskola
  • Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum
  • Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI
  • Tóth Árpád Gimnázium
A szabadszedés nemcsak környezetkímélő, de segít a gyermekek döntési képességének fejlesztésében is
Forrás:  MW-archív

A szabadszedés mellett szóló fontos érv, hogy hagyományos tálalásnál az ételhulladék aránya a teljes menüsorra vetítve 20–25 százalék, míg a leveseknek olykor a háromnegyedét is kiöntik. Ez azért fordulhat elő, mert a gyerekek akkor is megkapják a teljes adagot, ha nem fogyasztják el. A szabadszedéses menzákon annyit szednek a tányérra, amennyit a gyerek kér, a cél pedig az, hogy a tányér végül üres legyen.

Ennek eredményeként a hulladék mennyisége drasztikusan csökkent, miközben az elfogyasztott étel mennyisége jelentősen nőtt, vagyis a közétkeztetés eléri a célját.

Ilyen kezdeményezések vannak jelenleg a gyermekétkeztetésben

A DIM vezetőjét kérdeztük a korábban propagált „húsmentes péntekről” is, amely nem szűnt meg, hanem ezután a hét más napjaira is eshet (heti váltásban). A gyermekétkeztetésben a menüsorokat egyébként dietetikus állítja össze, míg az ételhulladékot – a jogszabálynak megfelelően – erre szakosodott hulladékkezelő szállítja el.

Továbbra is fut a Nyitott kapuk a menzán elnevezésű, a Hungast Holding által még 2015-ben indított program. Ennek keretében a szülők kóstolhatnak, így a saját tapasztalataik alapján alkothatnak véleményt a minőségről.

A kezdeményezés változatlanul népszerű, de a pandémia idején sok iskolában megváltozott a beléptetési protokoll. Ahol a szülők bemehetnek a menzára és a szolgáltató üzemelteti a tálalókonyhát, ott a feltételek nem változtak. Ily módon bármikor, előzetes bejelentkezés, regisztráció nélkül lehet kóstolni

 – mondta Lazáné Vékony Zsuzsanna. A Hungast részéről annyit kérnek, hogy ilyen esetben töltsék ki a rövid, online kérdőívet a tapasztalataikról.

