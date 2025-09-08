Úgy figyelnek, észre sem vesszük! Ha rájönnek a jogsértésre, akkor súlyos pénzbüntetés járhat érte

Még élvezhetjük a nyarat, azonban az időjárás egyik napról a másikra meg tudja mutatni zordabb arcát. Nyakunkon az ősz, ami egyenlő azzal, hogy egyre több lesz a csapadék. A felgyülemlett esővizet többen a szennyvízcsatornába vezetik, gondolván, ebből úgysem lehet baj. Azonban ez egyáltalán nincs így, az esővíz-elvezetés nem történhet a szennyvízcsatornába. A jogszabály főbb momentumairól Nemes Imre ügyvéd beszélt a Haonnak.

Az esővíz-elvezetés nem történhet a szennyvízcsatornába

Tilos az esővíz-elvezetés a szennyvízcsatornába kötve

A településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról szóló kormányrendelet, azaz a TÉKA arról rendelkezik, hogy a csapadékvizet elsődlegesen a telken belül kell hasznosítani, így például fel kell használni öntözésre vagy el kell szivárogtatni a telken található zöldfelületen. A telekről kizárólag akkor lehet bármilyen módon elvezetni az esővizet, ha az a telken belül ilyen célokra nem használható fel, illetve annak kezelése a telken belül nem megoldható

– tudatta Nemes Imre.

Az ügyvéd rámutatott: ebben az esetben a jogszabály szövege szerint „az esővíz nyílt árokban vagy a szennyvíztől elkülönített, zárt rendszerben is elvezethető”, így a szennyvízcsatornába történő esővíz elvezetés nem minősül a fenti jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő megoldásnak.

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy bár a kereteket a TÉKA fekteti le, az egyes települések önkormányzati rendeletben további – indokolt esetben akár ettől eltérő – szabályokról is rendelkezhetnek, így mindenképpen szükséges ellenőrizni az adott településre irányadó előírásokat a település honlapján, vagy internetes jogszabálytárban. Debrecen jelenleg nem rendelkezik külön, a fenti jogszabálytól eltérő szabályozással, így a városon belül a már említett rendelkezések az irányadóak

– tette hozzá.

Mint mondta, amennyiben valaki ezeknek az előírásoknak nem tesz eleget, jogsértést követ el, ami természetesen hátrányos jogkövetkezményekkel járhat, a jogsértő kötelezhető például a tevékenység abbahagyására, az eredeti állapot helyreállítására, illetve hatósági bírsággal is sújtható.

Gondot okozhat, ha a csapadékvíz a szennyvízcsatornába kerül?

Nemes Imrét arról is megkérdeztük, okozhat-e bármilyen gondot a szennyvízcsatornában az, ha abba csapadékvíz kerül.

Igen, a jogszabályok szigorának indoka, hogy amennyiben a szennyvízcsatornába egy esetleges zivatar alkalmával hirtelen nagy mennyiségű esővíz kerül, a hálózat túlterhelődése meghibásodást, áradást, illetve károkat eredményezhet akár az utcán, akár az ingatlanban. Így az esetleges bírságok elkerülésén túlmenően vagyonvédelmi, környezetvédelmi vagy közegészségügyi szempontból is szükségszerű a csapadékot és a szennyvizet elkülöníteni

– húzta alá.