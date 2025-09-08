szeptember 8., hétfő

Közrend

51 perce

Úgy figyelnek, észre sem vesszük! Ha rájönnek a jogsértésre, akkor súlyos pénzbüntetés járhat érte

Címkék#TÉKA#Nemes Imre#szennyvízcsatorna#esővíz#bírság

A hatóságok ma már ködfejlesztő berendezéssel, valamint kamerás vizsgálatokkal követik nyomon a szennyvízcsövek használatát. Az esővíz-elvezetésnek külön rendszerben kell történnie!

Nagy Emese
Úgy figyelnek, észre sem vesszük! Ha rájönnek a jogsértésre, akkor súlyos pénzbüntetés járhat érte

A csapadékvíz bevezetése a csatornába a víziközmű-szolgáltatás jogellenes igénybevételét jelenti, ami fizetési kötelezettséget is vonhat maga után

Fotó: Illusztráció: MW-archív

Még élvezhetjük a nyarat, azonban az időjárás egyik napról a másikra meg tudja mutatni zordabb arcát. Nyakunkon az ősz, ami egyenlő azzal, hogy egyre több lesz a csapadék. A felgyülemlett esővizet többen a szennyvízcsatornába vezetik, gondolván, ebből úgysem lehet baj. Azonban ez egyáltalán nincs így, az esővíz-elvezetés nem történhet a szennyvízcsatornába. A jogszabály főbb momentumairól Nemes Imre ügyvéd beszélt a Haonnak. 

esővíz-elvezetés
Az esővíz-elvezetés nem történhet a szennyvízcsatornába
Forrás:  MW-archív

Tilos az esővíz-elvezetés a szennyvízcsatornába kötve

A településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról szóló kormányrendelet, azaz a TÉKA arról rendelkezik, hogy a csapadékvizet elsődlegesen a telken belül kell hasznosítani, így például fel kell használni öntözésre vagy el kell szivárogtatni a telken található zöldfelületen. A telekről kizárólag akkor lehet bármilyen módon elvezetni az esővizet, ha az a telken belül ilyen célokra nem használható fel, illetve annak kezelése a telken belül nem megoldható

 – tudatta Nemes Imre. 

Az ügyvéd rámutatott: ebben az esetben a jogszabály szövege szerint „az esővíz nyílt árokban vagy a szennyvíztől elkülönített, zárt rendszerben is elvezethető”, így a szennyvízcsatornába történő esővíz elvezetés nem minősül a fenti jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő megoldásnak. 

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy bár a kereteket a TÉKA fekteti le, az egyes települések önkormányzati rendeletben további – indokolt esetben akár ettől eltérő – szabályokról is rendelkezhetnek, így mindenképpen szükséges ellenőrizni az adott településre irányadó előírásokat a település honlapján, vagy internetes jogszabálytárban. Debrecen jelenleg nem rendelkezik külön, a fenti jogszabálytól eltérő szabályozással, így a városon belül a már említett rendelkezések az irányadóak

 – tette hozzá. 

Mint mondta, amennyiben valaki ezeknek az előírásoknak nem tesz eleget, jogsértést követ el, ami természetesen hátrányos jogkövetkezményekkel járhat, a jogsértő kötelezhető például a tevékenység abbahagyására, az eredeti állapot helyreállítására, illetve hatósági bírsággal is sújtható. 

Gondot okozhat, ha a csapadékvíz a szennyvízcsatornába kerül?

Nemes Imrét arról is megkérdeztük, okozhat-e bármilyen gondot a szennyvízcsatornában az, ha abba csapadékvíz kerül. 

Igen, a jogszabályok szigorának indoka, hogy amennyiben a szennyvízcsatornába egy esetleges zivatar alkalmával hirtelen nagy mennyiségű esővíz kerül, a hálózat túlterhelődése meghibásodást, áradást, illetve károkat eredményezhet akár az utcán, akár az ingatlanban. Így az esetleges bírságok elkerülésén túlmenően vagyonvédelmi, környezetvédelmi vagy közegészségügyi szempontból is szükségszerű a csapadékot és a szennyvizet elkülöníteni 

– húzta alá. 

DSC_6810
Az illegális csapadékvíz-elvezetéssel szemben felléphet az önkormányzat és a közműszolgáltató is
Fotó: Csapó Balázs / Forrás:  MW-archív

Számíthatok bármilyen bírságra?

Mint kiemelte, a közműszolgáltatók és hatóságok ma már korszerű technológiával, például úgynevezett ködfejlesztő berendezéssel, valamint kamerás vizsgálatokkal követik nyomon a szennyvízcsövek használatát, így az illegális csapadékvíz-elvezetés nem marad felderítetlenül. 

Az illegális csapadékvíz-elvezetéssel szemben felléphet az önkormányzat és a közműszolgáltató is, illetve a jogsértés a környezetvédelmi hatóság részéről is járhat következményekkel. A csapadékvíz bevezetése a csatornába a víziközmű-szolgáltatás jogellenes igénybevételét jelenti, ami fizetési kötelezettséget is vonhat maga után: gyakori megoldás például, hogy a közműszolgáltató pótdíjat számít fel a szabálytalan esővíz-elvezetés miatt, akár a jogsértést megelőző 5 évre visszamenőleg. Emellett akár környezetvédelmi, akár egyéb hatósági bírság kiszabására is sor kerülhet

 – tájékoztatta Nemes Imre a Haont. 

Rendszeresen felmerülnek olyan kérdések, amihez szakember véleményét kell kikérnünk. Legutóbb Nemes Imre abban a témában adott útmutatást, hogy vajon a közterületen álló gyümölcsfa termése kinek a tulajdona. Elmondta, hogy a közhiedelemmel ellentétben a közterületen álló fa a helyi önkormányzat tulajdona, így hivatalosan annak terménye is az önkormányzatot illeti.

