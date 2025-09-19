szeptember 19., péntek

Figyelem!

59 perce

Bejelentést tett a magyarországi bank: ha ilyen telefonod van, többé nem utalhatsz róla

Érdemes leellenőrizni a mobiltelefonunkat. Az Erste Bank év végével bekeményít.

Haon.hu

Október 13-tól komoly változás lép életbe a George App használatában – erről tájékoztatott az Erste Bank. Az intézkedés minden olyan ügyfelet érint, aki módosított operációs rendszerű (rootolt vagy jailbreakelt) készüléken futtatja a banki alkalmazást. A Magyar Nemzeti Bank iránymutatása és a nemzetközi biztonsági előírások egyértelműen kimondják: a banki appok futtatása ilyen eszközökön jelentős biztonsági kockázatot jelent. A rootolt vagy jailbreakelt mobiltelefonok megkerülik a gyártó által beépített védelmi funkciókat, így könnyebben válhatnak adatlopás, kártékony programok vagy visszaélések célpontjává. Emiatt október 13-tól a George App már nem lesz aktiválható módosított rendszerű készülékeken, év végével pedig teljesen kizárják ezeket a mobiltelefonokat a használatból: nem lehet majd belépni, jóváhagyni, aláírni, sem más műveletet végrehajtani az alkalmazásban.

Az Erste Bank komoly változtatást léptet életbe a George App használatában, az intézkedés a módosított operációs rendszerű készülékekeket fogja érinteni.
Komoly változtatást tervez az Erste Bank a George App használatában
Forrás: MW-archív

Erste Bank: Hogyan deríthető ki, ha a telefon módosított? 

A bank közleménye több jelre is felhívja a figyelmet:

  • előtelepített gyári appok eltűnése akár androidot, akár iOS-ot használó készüléken,
  • szokatlan betűtípusok vagy rendszerikonok,
  • gyanús alkalmazások megjelenése a rendszeralkalmazások között, amelyeket nem is lehet megtalálni a Play Áruházban vagy az App store-ban,
  • iPhone esetén a Cydia vagy Sileo alkalmazás jelenléte.

A probléma elkerülésére három megoldást ajánlanak az ügyfeleknek:

  • gyári állapotú készülék használata – ez a legegyszerűbb és legbiztonságosabb opció,
  • visszaállítás eredeti rendszerre – technikailag jártas felhasználók visszaállíthatják a gyári szoftvert, majd újratelepíthetik a George Appot
  • a George Web használata böngészőből – az online felület minden ügyfél számára elérhető, belépéshez e-Csatorna azonosító és jelszó, a műveletekhez SMS-ben kapott kód szükséges.

A pénzintézet hangsúlyozta: az intézkedés nem kényelmetlenség, hanem az ügyfelek pénzügyi adatainak védelme miatt szükséges.

A banki tranzakciók biztonsága mindenek felett áll – ezért csak megbízható, gyári állapotú készülékeken engedélyezik az app használatát.

