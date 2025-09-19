59 perce
Bejelentést tett a magyarországi bank: ha ilyen telefonod van, többé nem utalhatsz róla
Érdemes leellenőrizni a mobiltelefonunkat. Az Erste Bank év végével bekeményít.
Október 13-tól komoly változás lép életbe a George App használatában – erről tájékoztatott az Erste Bank. Az intézkedés minden olyan ügyfelet érint, aki módosított operációs rendszerű (rootolt vagy jailbreakelt) készüléken futtatja a banki alkalmazást. A Magyar Nemzeti Bank iránymutatása és a nemzetközi biztonsági előírások egyértelműen kimondják: a banki appok futtatása ilyen eszközökön jelentős biztonsági kockázatot jelent. A rootolt vagy jailbreakelt mobiltelefonok megkerülik a gyártó által beépített védelmi funkciókat, így könnyebben válhatnak adatlopás, kártékony programok vagy visszaélések célpontjává. Emiatt október 13-tól a George App már nem lesz aktiválható módosított rendszerű készülékeken, év végével pedig teljesen kizárják ezeket a mobiltelefonokat a használatból: nem lehet majd belépni, jóváhagyni, aláírni, sem más műveletet végrehajtani az alkalmazásban.
Erste Bank: Hogyan deríthető ki, ha a telefon módosított?
A bank közleménye több jelre is felhívja a figyelmet:
- előtelepített gyári appok eltűnése akár androidot, akár iOS-ot használó készüléken,
- szokatlan betűtípusok vagy rendszerikonok,
- gyanús alkalmazások megjelenése a rendszeralkalmazások között, amelyeket nem is lehet megtalálni a Play Áruházban vagy az App store-ban,
- iPhone esetén a Cydia vagy Sileo alkalmazás jelenléte.
A probléma elkerülésére három megoldást ajánlanak az ügyfeleknek:
- gyári állapotú készülék használata – ez a legegyszerűbb és legbiztonságosabb opció,
- visszaállítás eredeti rendszerre – technikailag jártas felhasználók visszaállíthatják a gyári szoftvert, majd újratelepíthetik a George Appot
- a George Web használata böngészőből – az online felület minden ügyfél számára elérhető, belépéshez e-Csatorna azonosító és jelszó, a műveletekhez SMS-ben kapott kód szükséges.
A pénzintézet hangsúlyozta: az intézkedés nem kényelmetlenség, hanem az ügyfelek pénzügyi adatainak védelme miatt szükséges.
A banki tranzakciók biztonsága mindenek felett áll – ezért csak megbízható, gyári állapotú készülékeken engedélyezik az app használatát.
