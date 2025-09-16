Tartozás miatt szabadult el a pokol Hajdúszoboszlón

Az korábbi ítélet helybenhagyását indítványozták azzal a két magyar-ukrán, illetve egy magyar állampolgárságú vádlottal szemben, akik 2023 nyarán egy héten keresztül jogtalanul fogva tartottak és bántalmaztak egy férfit – derült ki a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség hétfői közleményéből. A felkavaró ügyről tavaly nyáron számoltunk be, már ekkor tudni lehetett: láncra verve tartották és napokig kínozták is a férfit. A bíróság a két ukrán-magyar állampolgárt bűnösnek mondta ki társtettesként, különösen súlyos hátrányt okozva elkövetett emberrablás bűntette és súlyos testi sértés bűntette miatt és őket 9, illetve 10 év fegyházra ítélte. A magyar állampolgárságú vádlottat mint bűnsegédet marasztalta el emberrablás bűntette miatt, és vele szemben 6 év 6 hónap fegyházbüntetést szabott ki.

Emberrablás a debreceni bevásárlóközpontnál, úgy tartották fogva az áldozatot, ahogy a kutyákat sem szokás!

Forrás: police.hu