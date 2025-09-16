1 órája
Tartozás miatt szabadult el a pokol Hajdúszoboszlón
A rendőrség válaszolt a közösségi médiában terjengő hírre, miszerint gyermekgyilkosság történt Debrecenben. Emberrablás bűntette és súlyos testi sértés bűntette miatt kell felelniük. Hétfői összefoglalónk.
Az korábbi ítélet helybenhagyását indítványozták azzal a két magyar-ukrán, illetve egy magyar állampolgárságú vádlottal szemben, akik 2023 nyarán egy héten keresztül jogtalanul fogva tartottak és bántalmaztak egy férfit – derült ki a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség hétfői közleményéből. A felkavaró ügyről tavaly nyáron számoltunk be, már ekkor tudni lehetett: láncra verve tartották és napokig kínozták is a férfit. A bíróság a két ukrán-magyar állampolgárt bűnösnek mondta ki társtettesként, különösen súlyos hátrányt okozva elkövetett emberrablás bűntette és súlyos testi sértés bűntette miatt és őket 9, illetve 10 év fegyházra ítélte. A magyar állampolgárságú vádlottat mint bűnsegédet marasztalta el emberrablás bűntette miatt, és vele szemben 6 év 6 hónap fegyházbüntetést szabott ki.
A rendőrség válasza a gyermekgyilkossággal kapcsolatban
Vasárnap, vagyis szeptember 14-én késő este került ki a Debrecenben Hallottam Facebook-csoportba az a meghökkentő bejegyzés, melyben egy gyermekgyilkosságra hívták fel a figyelmet a cívisvárosban. Percenken belül rengeteg reakció és szörnyülködő, illetve kétkedő komment is érkezett a posztra: mindenki azt próbálta kideríteni, valóban történt-e tragédia. Portálunk a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányságnál érdeklődött az esettel kapcsolatban.
Az időjárás miatt figyelmeztetés is érvényben van
A HungaroMet Nonprofit Zrt. időjárás-előrejelzése szerint keddre virradóan egy hidegfront érkezik, amelyhez kapcsolódóan a kora reggeli óráktól néhol előfordulhatnak zivatarok. Környezetükben intenzív csapadék (10-20 mm), átmeneti erős, viharos széllökés (50-70 km/h), esetleg kisebb szemű jég előfordulhat.
Életmentés Debrecenben
Nem mindennapi esetről számoltak be Debrecen egyik népszerű csoportjában. Életmentésben segítettek a járókelők a cívisváros utcáján.
A hajdú-bihari csapathoz kétszer is jött a mentő
A hajdú-bihari csapatok a múlt hétvégén is sok izgalmas meccset játszottak. A vármegyei II. osztályban szereplő Nádudvar ifjúsági alakulata 2–2-es dötetlent játszott a Báránddal, míg a felnőtteknél 5–2-es hazai siker született. Azonban a házigazdák mégsem lehettek felhőtlenül boldogok, ugyanis két játékosukat a mentő kórházba szállították – derült ki Gere Csaba vezetőedző nyilatkozatából. Utánajártunk, hogy pontosan mi történt, és milyen állapotban vannak azóta a futballisták.
Újra Debrecenben sül majd az ország burgere!
Szeptember 20-án szombaton már ötödik alkalommal gyűlnek össze a cívisvárosban a hamburger szerelmesei – hívta fel rá a figyelmet hétfői közleményében a Főnix Rendezvényszervező. Mint írták, a Szaft ’N Burger nem csak egy egész napos piknik, hanem komoly szakmai verseny is, ahol a profi kategória győztese 1 évre hazaviszi Az ország burgere címet.
Hogyan mentett életet a hajdúhadházi rendőr?
Életet mentett a hajdúhadházi rendőr: Czelder Attila zászlós, a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság körözési előadója éppen nyaralásból tért haza a családjával, amikor Budapesten különös jelenetet pillantott meg. Egy vasúti felüljárón beszélgetett egy férfi és egy hajléktalannak látszó nő. A nő a korlátba kapaszkodott, a férfi a nő kézfejét fogta, és Czelder Attila számára nem volt kétséges, mi történhet – olvasható a Zsaru Magazin legújabb számában.
Nem bírta a gyereksírást az apa
Először találkozhatott a bűncselekmény felderítése óta a Debreceni Törvényszéken az a két szülő, akiket gyermekük bántalmazása miatt emberölési kísérlettel és kiskorú veszélyeztetésével vádolnak. A 27 éves nő elkeseredetten ült a tárgyalóterem előtti folyosón a szeptember 15-ei, hétfő délelőtti előkészítő ülés kezdetére várva, míg a 45 éves férfit rendőrök vezették elő a büntetés-végrehajtási intézetből. Habár a vádlottak padján egymáshoz közel foglaltak helyet, az ülés alatt egyetlen alkalommal sem néztek egymásra.
Debreceni VSC: csúszik a bér?
Miközben talán a vártnál is jobban szerepel a Debreceni VSC labdarúgó együttese az ősszel (harmadik hely a bajnokságban, magabiztos továbbjutás a Magyar Kupában), a háttérben már nem ennyire rózsás a helyzet – legalábbis ez olvasható ki az nb1.hu cikkéből. A portál szerint a klubban jelenleg tíz százalék részesedéssel bíró Five Eleven Capital (FEC) nem lesz többségi tulajdonos, ugyanis nem fizettek időben.
Megasztár 2025 válogató
Szeptember 6-án, szombaton elstartolt a TV2 népszerű énekes tehetségkutató műsora, a Megasztár! Jelenleg még csak a válogatókat követhetjük figyelemmel, szeptember 13-án volt a második adás, amiben ismét számtalan jó énekes mutatta meg kiváló hangját. Azonban, ahogyan az lenni szokott, most is akadt jó néhány vicces, nem éppen jó hangú vállalkozó.
