Élvonalban végeztek a debreceni diákok az országos versenyen

Országos elsősegélyverseny: „Legnehezebb, tehát a legjobb elsősegélynyújtó döntője volt az utóbbi éveknek a győri verseny” – háromból két Vöröskereszt-ismereti díjjal, két korosztályban ötödik helyezéssel és az idézett gondolattal tértek haza a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium csapatai Győrből, a Magyar Vöröskereszt Országos Elsősegélynyújtó Versenyéről, ahol Hajdú-Bihar vármegyét is képviselték – tudatta portálunkkal Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Vármegyei Szervezete.

Különdíjakkal tértek haza az országos elsősegélyversenyről a Kossuthos diákok

Forrás: Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Vármegyei Szervezete

Az elmúlt évek legnehezebb elsősegélyverseny-döntője volt ez

Csippogó hang zavarta meg a pincehelyiségben a sérültek ellátását: szénmonoxid-riasztó jelzett, azonnal reagálni kellett az új helyzetre. Szemceruza fúródott az egyik sérült lány szemébe a tömegbaleset helyszínén, egy másik sérült a szélvédőn zuhant át: valósághű és komplikált esetek fogadták a versenyzőket valamennyi kárhelyen, és ezzel még nem értek véget a kihívások a Magyar Vöröskereszt felmenőrendszerű Országos Elsősegélynyújtó Versenyén 2025. szeptember 20-án Győrben.

Az elmúlt évek legnehezebb, legkomplexebb, és ettől éppen a legjobb országos döntőjén vettünk részt. Egy pillanatra sem lankadhatott a figyelmünk

– mondta Dr. Krakomperger Zsolt, a csapatok felkészítő pedagógusaként. Minden korosztályban a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumának és Általános Iskolájának csapatai képviselték Hajdú-Bihar vármegyét az elsősegélynyújtás országos megméretésén. Ötödik helyezést ért el az ifjúsági (DEfidívák nevű) és a (DEmentorok névre hallgató) felnőtt csapat, és megnyerték korosztályukban a Vöröskereszt-ismereti feladatcsoportot, azaz három különdíjból hazahoztak kettőt. A gyermekcsapat (az Egészség Kommandó) a 14. helyen végzett, eredményük a hazai legmagasabb szintű versenyen szintén megbecsülést érdemel.

Még az osztálykirándulásról is lemondtak

A versenyen a szokásos komplex, soksérültes, nagy lélekjelenlétet kívánó eseteket gyakran erős kizökkentő események között kellett ellátni. Az egyik állomáson a csapatot szó szerint víz választotta ketté, a tagjai felének át kellett menni a Rába túloldalára, és csak rádión tarthatták a kapcsolatot. A szénmonoxid-riasztás igazán váratlan fordulat volt, hiszen az elsősegélyversenyeken nem szokott megváltozni a helyszín biztonságossága a sérültek ellátása közben: ez az esemény új eljárásrendet, protokollt kíván. Ha ezt nem tudták volna a ’kossuthosok’, hiába látták volna el jól a sérüléseket.