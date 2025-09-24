2 órája
Élvonalban végeztek a debreceni diákok az országos versenyen
A Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumának és Általános Iskolájának csapatai kiemelkedő eredményeket értek el. Győrben rendezték meg az országos elsősegélyverseny döntőjét.
Országos elsősegélyverseny: „Legnehezebb, tehát a legjobb elsősegélynyújtó döntője volt az utóbbi éveknek a győri verseny” – háromból két Vöröskereszt-ismereti díjjal, két korosztályban ötödik helyezéssel és az idézett gondolattal tértek haza a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium csapatai Győrből, a Magyar Vöröskereszt Országos Elsősegélynyújtó Versenyéről, ahol Hajdú-Bihar vármegyét is képviselték – tudatta portálunkkal Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Vármegyei Szervezete.
Az elmúlt évek legnehezebb elsősegélyverseny-döntője volt ez
Csippogó hang zavarta meg a pincehelyiségben a sérültek ellátását: szénmonoxid-riasztó jelzett, azonnal reagálni kellett az új helyzetre. Szemceruza fúródott az egyik sérült lány szemébe a tömegbaleset helyszínén, egy másik sérült a szélvédőn zuhant át: valósághű és komplikált esetek fogadták a versenyzőket valamennyi kárhelyen, és ezzel még nem értek véget a kihívások a Magyar Vöröskereszt felmenőrendszerű Országos Elsősegélynyújtó Versenyén 2025. szeptember 20-án Győrben.
Az elmúlt évek legnehezebb, legkomplexebb, és ettől éppen a legjobb országos döntőjén vettünk részt. Egy pillanatra sem lankadhatott a figyelmünk
– mondta Dr. Krakomperger Zsolt, a csapatok felkészítő pedagógusaként. Minden korosztályban a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumának és Általános Iskolájának csapatai képviselték Hajdú-Bihar vármegyét az elsősegélynyújtás országos megméretésén. Ötödik helyezést ért el az ifjúsági (DEfidívák nevű) és a (DEmentorok névre hallgató) felnőtt csapat, és megnyerték korosztályukban a Vöröskereszt-ismereti feladatcsoportot, azaz három különdíjból hazahoztak kettőt. A gyermekcsapat (az Egészség Kommandó) a 14. helyen végzett, eredményük a hazai legmagasabb szintű versenyen szintén megbecsülést érdemel.
Még az osztálykirándulásról is lemondtak
A versenyen a szokásos komplex, soksérültes, nagy lélekjelenlétet kívánó eseteket gyakran erős kizökkentő események között kellett ellátni. Az egyik állomáson a csapatot szó szerint víz választotta ketté, a tagjai felének át kellett menni a Rába túloldalára, és csak rádión tarthatták a kapcsolatot. A szénmonoxid-riasztás igazán váratlan fordulat volt, hiszen az elsősegélyversenyeken nem szokott megváltozni a helyszín biztonságossága a sérültek ellátása közben: ez az esemény új eljárásrendet, protokollt kíván. Ha ezt nem tudták volna a ’kossuthosok’, hiába látták volna el jól a sérüléseket.
Ám éppen ezeknek az újabb tapasztalatoknak köszönhetően tértek haza a teljesítmény örömével, élményekkel, új tapasztalatokkal, sőt a már említett elismerésekkel telve. A versenyzést ebben az évben is komoly felkészülés előzte meg.
Az ifjúsági csapat azonban nem csak szabad idejéből áldozott: az érettségi évében járó diákok az osztálykirándulásukról mondtak le a döntő kedvéért. Sőt azt tervezik, hogy legközelebb – ha lehetőség lesz rá – felnőtt korosztályban indulnak a ’Kossuth színeiben’.
Az általános iskolai csapat pedig azzal zárta a versenyzést, hogy: „két év múlva újra itt” – fejtette ki felkérésünkre Dr. Krakomperger Zsolt
Eredmények és információk a Magyar Vöröskereszt 53. Országos Elsősegélynyújtó Versenyén részt vevő Hajdú-Bihar vármegyei csapatokról:
Gyermek kategória:
Eredmény: 14. helyezett
Csapatnév: Egészség Kommandó (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumának és Általános Iskolája, 8. F osztály)
Csapattagok: Katona Emma, Kőrösi Márton, Kovács Linda, Pethe Kamilla, Szepesi Gergő (
Ifjúsági kategória:
Eredmény: 5. helyezés, Vöröskereszt-ismereti különdíj
Csapatnév: DEfidívák (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumának és Általános Iskolája, 12.D)
Csapattagok: Boda Boglárka, Herczeg Kíra, Komócsin Zsófia, Korcsmáros Boglárka, Mányi Zsófia
Felnőtt kategória:
Eredmény: 5. hely, Vöröskereszt-ismereti különdíj
csapatnév: DEmentorok (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumának és Általános Iskolája)
Csapattagok: Kádár-Gergely Márta, Rácz Ildikó, Dr. Pásztor István, Varga Tamás, Dr. Krakomperger Zsolt
A csapatok felkészítő pedagógusa: Dr. Krakomperger Zsolt
