3 órája

Nincs mosdó és tilos a helyben fogyasztás ebben a debreceni cukrászdában! A fogyasztóvédelem cselekedett

A nyár elején a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság fagylaltozókban és más vendéglátóhelyeken tett látogatást. Vármegyénkben is volt ellenőrzés, összesen 75 helyen.

Nagy Emese

Országos ellenőrzés-sorozatot indított nyár elején a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH), melyben strandbüféket, fesztiválokra kitelepült árusokat és fagylaltozókat
vizsgáltak – olvasható az NKFH közleményében. Mint írják, összesen 33 vendéglátóhely működését kellett korlátozni, és közel 1200 kilogramm élelmiszert vontak ki azonnal a forgalomból. A hatóságok 217 eljárást indítottak, a kiszabott bírságok összege meghaladta a 37 millió forintot.

ellenőrzés
Ellenőrzést tartott a fogyasztóvédelem, két fagylaltozó tevékenységét kellett korlátozni higiénés problémák miatt
Fotó: Huszár Márk / Forrás:  MW-archív

Ellenőrzés strandbüfékben

A közleményben kifejtik, a vizsgálatok során leggyakrabban higiéniai hiányosságokba ütköztek, szennyezett munkafelületeket, elhanyagolt hűtőket, hiányos kézmosási lehetőségeket és nem megfelelő mosogatási körülményeket találtak. Egy eset azonban messze túlmutatott az átlagos szabálytalanságokon: 

egy büfében rágcsálóürülékre és egy egértetemre bukkantak az ellenőrök.

 Az üzletet azonnal bezárták, az ügybe a rendőrség és a helyi önkormányzat is bekapcsolódott, az ott tárolt árut pedig megsemmisítették. 

A fesztiválokon sem volt minden rendben: a hatóság több esetben romlott vagy nem megfelelően jelölt árucikkeket foglalt le. Ugyanakkor pozitív példákból is akadt, hiszen volt olyan rendezvény, ahol teljes tisztaság várta a vendégeket. A higiéniai problémákon felül sok egységben hiányoztak az allergénekkel kapcsolatos tájékoztatók, egyes fagylaltozókban pedig nem tüntették fel a mesterséges színezékeknél kötelező figyelmeztetéseket. 

Több helyen olyan dolgozókat is alkalmaztak, akik nem rendelkeztek érvényes egészségügyi igazolással.

 Az NKFH szerint az ellenőrzések nem kizárólag a jelenlegi hibák feltárására irányultak, hanem arra is, hogy a nyári időszakban a jövőben is minden vendég biztonságban fogyaszthasson a különböző vendéglátóhelyeken.

Higiénés problémák adódtak

A Haon érdeklődésére a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közölte: a nyári kiemelt ellenőrzés kapcsán Hajdú-Bihar vármegyében összesen 75 vendéglátó-ipari egység ellenőrzését végezték el a kollégák. Kiemelték, 2 fagylaltozó tevékenységét kellett korlátozni higiénés problémák miatt. Összesen 6 esetben indítottak eljárást, a bírságok kiszabása folyamatban van. 

Az ellenőrzések során megállapították, hogy a fagylaltkészítéshez szükséges technológia rendelkezésre állt, és a legtöbb egység műszaki-higiéniai állapota megfelelő volt. Ugyanakkor néhány helyen hiányosságok mutatkoztak: két egységben a falról mállott a festék, egy helyen pedig a tárolópolcok rozsdásak voltak. A hűtő- és fagyasztóberendezések elegendő számban és megfelelő hőmérsékleten üzemeltek, valamint a nyomonkövethetőség általában biztosított volt. A fagylaltos hűtőpultoknál átfolyós kanálmosót alkalmaztak, azonban három egységben nem tudtak allergén-információt adni, és négy esetben a színezékek fogyasztókra gyakorolt hatásáról sem tájékoztatták a vásárlókat. A kézmosók felszereltsége megfelelő volt, kivéve két egységet, ahol hiányzott a fertőtlenítőszer. Egy fagylaltozóban az egyszer használatos eszközök tárolása nem volt védett a cseppfertőzéstől

 – olvasható a válaszlevélben.

Hozzátették: a strandbüfékben a higiéniai állapot és a berendezési tárgyak állapota megfelelőnek bizonyult, a takarítószereket zártan tárolták, és mindenhol biztosítottak kézmosót, fertőtlenítő szert és papírtörlőt. 

Egy egységben imitátumot használtak fel, de erről nem tájékoztatták a fogyasztókat. A Debreceni járásban egy cukrászdában intézkedni kellett a vendégmosdók hiánya miatt, ahol megtiltották a helyben fogyasztást. Egy másik fagylaltozóban a nem megfelelő ivóvízellátottság miatt az élelmiszerkészítés feltételei nem voltak adottak, így a hatóság eljárást indított az üzemeltetővel szemben.

