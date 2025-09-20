Nincs mosdó és tilos a helyben fogyasztás ebben a debreceni cukrászdában! A fogyasztóvédelem cselekedett

Országos ellenőrzés-sorozatot indított nyár elején a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH), melyben strandbüféket, fesztiválokra kitelepült árusokat és fagylaltozókat

vizsgáltak – olvasható az NKFH közleményében. Mint írják, összesen 33 vendéglátóhely működését kellett korlátozni, és közel 1200 kilogramm élelmiszert vontak ki azonnal a forgalomból. A hatóságok 217 eljárást indítottak, a kiszabott bírságok összege meghaladta a 37 millió forintot.

Ellenőrzés strandbüfékben

A közleményben kifejtik, a vizsgálatok során leggyakrabban higiéniai hiányosságokba ütköztek, szennyezett munkafelületeket, elhanyagolt hűtőket, hiányos kézmosási lehetőségeket és nem megfelelő mosogatási körülményeket találtak. Egy eset azonban messze túlmutatott az átlagos szabálytalanságokon:

egy büfében rágcsálóürülékre és egy egértetemre bukkantak az ellenőrök.

Az üzletet azonnal bezárták, az ügybe a rendőrség és a helyi önkormányzat is bekapcsolódott, az ott tárolt árut pedig megsemmisítették.

A fesztiválokon sem volt minden rendben: a hatóság több esetben romlott vagy nem megfelelően jelölt árucikkeket foglalt le. Ugyanakkor pozitív példákból is akadt, hiszen volt olyan rendezvény, ahol teljes tisztaság várta a vendégeket. A higiéniai problémákon felül sok egységben hiányoztak az allergénekkel kapcsolatos tájékoztatók, egyes fagylaltozókban pedig nem tüntették fel a mesterséges színezékeknél kötelező figyelmeztetéseket.

Több helyen olyan dolgozókat is alkalmaztak, akik nem rendelkeztek érvényes egészségügyi igazolással.

Az NKFH szerint az ellenőrzések nem kizárólag a jelenlegi hibák feltárására irányultak, hanem arra is, hogy a nyári időszakban a jövőben is minden vendég biztonságban fogyaszthasson a különböző vendéglátóhelyeken.

Higiénés problémák adódtak

A Haon érdeklődésére a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közölte: a nyári kiemelt ellenőrzés kapcsán Hajdú-Bihar vármegyében összesen 75 vendéglátó-ipari egység ellenőrzését végezték el a kollégák. Kiemelték, 2 fagylaltozó tevékenységét kellett korlátozni higiénés problémák miatt. Összesen 6 esetben indítottak eljárást, a bírságok kiszabása folyamatban van.

Az ellenőrzések során megállapították, hogy a fagylaltkészítéshez szükséges technológia rendelkezésre állt, és a legtöbb egység műszaki-higiéniai állapota megfelelő volt. Ugyanakkor néhány helyen hiányosságok mutatkoztak: két egységben a falról mállott a festék, egy helyen pedig a tárolópolcok rozsdásak voltak. A hűtő- és fagyasztóberendezések elegendő számban és megfelelő hőmérsékleten üzemeltek, valamint a nyomonkövethetőség általában biztosított volt. A fagylaltos hűtőpultoknál átfolyós kanálmosót alkalmaztak, azonban három egységben nem tudtak allergén-információt adni, és négy esetben a színezékek fogyasztókra gyakorolt hatásáról sem tájékoztatták a vásárlókat. A kézmosók felszereltsége megfelelő volt, kivéve két egységet, ahol hiányzott a fertőtlenítőszer. Egy fagylaltozóban az egyszer használatos eszközök tárolása nem volt védett a cseppfertőzéstől

– olvasható a válaszlevélben.