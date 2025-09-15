1 órája
Ezeket az autókat keresik Debrecenben, erre számíts, ha a tiéd is köztük van
Akit kiszűrnek, annak kötelező teendőt is előírhatnak. Ezeket az autókat keresik az országos ellenőrzés során Debrecenben.
Immár 29. alkalommal, szeptember 15. és 19. között rendezik meg a Közúti Közlekedési Környezetvédelmi Akciót az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) támogatásával. Ennek célja a forgalomban részt vevő gépjárművek állapotfelmérése és környezetre káros hatásainak vizsgálata. Az átfogó ellenőrzés során mintegy ezer mérést végeznek az ország több városában, köztük Debrecenben is.
Ellenőrzés Debrecenben: ezeket az autókat szűrik ki
A gépkocsik vezetői az ellenőrzés során autójuk állapotáról kapnak tájékoztatást, egyúttal tudomást szerezhetnek az esetleges problémákról is. Az erősen szennyező gépkocsival közlekedőknek meghatározott időn belül történő időszakos műszaki-környezetvédelmi vizsgálaton kell megjelenniük járművükkel – írta a Magyar Nemzet.
Az ellenőrzési-akció célja, hogy átfogó képet kapjanak a Magyarországon forgalomban lévő gépkocsi-állomány károsanyag kibocsátásának évenkénti változásáról és a gépjárművek állapotáról, ideértve az átlag életkort és az erózió mértékét.
A kapott adatok és azok előző években mért adatokkal történő összehasonlítása segítségével a változás mértéke könnyen kimutatható.
A méréseket a vizsgaállomásokon is dolgozó, a kormányhivatalokhoz tartozó szakemberek hajtják végre, akik
a mérések mellett szemrevételezéses állapotfelmérést is végeznek.
