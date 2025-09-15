szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

20°
+23
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ellenőrzés

1 órája

Ezeket az autókat keresik Debrecenben, erre számíts, ha a tiéd is köztük van

Címkék#Debrecen#gépjármű#károsanyag

Akit kiszűrnek, annak kötelező teendőt is előírhatnak. Ezeket az autókat keresik az országos ellenőrzés során Debrecenben.

Immár 29. alkalommal, szeptember 15. és 19. között rendezik meg a Közúti Közlekedési Környezetvédelmi Akciót az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) támogatásával. Ennek célja a forgalomban részt vevő gépjárművek állapotfelmérése és környezetre káros hatásainak vizsgálata. Az átfogó ellenőrzés során mintegy ezer mérést végeznek az ország több városában, köztük Debrecenben is.

A debreceni autósokat is érinti az ellenőrzés
A debreceni autósokat is érinti az ellenőrzés
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Ellenőrzés Debrecenben: ezeket az autókat szűrik ki

A gépkocsik vezetői az ellenőrzés során autójuk állapotáról kapnak tájékoztatást, egyúttal tudomást szerezhetnek az esetleges problémákról is. Az erősen szennyező gépkocsival közlekedőknek meghatározott időn belül történő időszakos műszaki-környezetvédelmi vizsgálaton kell megjelenniük járművükkel – írta a Magyar Nemzet.

Az ellenőrzési-akció célja, hogy átfogó képet kapjanak a Magyarországon forgalomban lévő gépkocsi-állomány károsanyag kibocsátásának évenkénti változásáról és a gépjárművek állapotáról, ideértve az átlag életkort és az erózió mértékét. 

A kapott adatok és azok előző években mért adatokkal történő összehasonlítása segítségével a változás mértéke könnyen kimutatható.

A méréseket a vizsgaállomásokon is dolgozó, a kormányhivatalokhoz tartozó szakemberek hajtják végre, akik 

a mérések mellett szemrevételezéses állapotfelmérést is végeznek.

Bővebben a Magyar Nemzet oldalán!

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu