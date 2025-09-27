1 órája
Elhozták kincseiket a hajdú-bihari települések Püspökladányba
A vármegye közfoglalkoztatási kiállítását rendezték meg Püspökladányban.
A magyarhomorogi önkormányzat standja a kiállításon
Forrás: Pajna Zoltán Facebook-oldala
„A közfoglalkoztatás átalakult! A kezdeti tétova lépésektől eljutott az értékteremtő munkáig. Ennek tanúbizonyságát láthattuk a megyei közfoglalkoztatási kiállításon Püspökladányban” – osztotta meg Bodó Sándor, a térség országgyűlési képviselője a közösségi oldalán szeptember 27-én, a „Helyi Értékek Startja” elnevezésű esemény kapcsán. Köszönetet mondott a szombati rendezvényért a kiállító településeknek, a polgármestereknek, a munkát irányítóknak, a szervezőknek és valamennyi dolgozónak.
Az eseményen ott volt Czomba Sándor államtitkár, Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Vármegyei Közgyűlés elnöke, valamint Bíró Katalin, a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Helyettes Államtitkárság Közfoglalkoztatási Stratégiai és Koordinációs Főosztály Programkoordinációs Osztályának vezetője.
