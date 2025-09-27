szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

15°
+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közfoglalkoztatás

1 órája

Elhozták kincseiket a hajdú-bihari települések Püspökladányba

Címkék#Bodó Sándor#Hajdú-Bihar Vármegyei Közgyűlés#Helyi Értékek Startja#közfoglalkoztatás#Czomba Sándor

A vármegye közfoglalkoztatási kiállítását rendezték meg Püspökladányban.

Elhozták kincseiket a hajdú-bihari települések Püspökladányba

A magyarhomorogi önkormányzat standja a kiállításon

Forrás: Pajna Zoltán Facebook-oldala

„A közfoglalkoztatás átalakult! A kezdeti tétova lépésektől eljutott az értékteremtő munkáig. Ennek tanúbizonyságát láthattuk a megyei közfoglalkoztatási kiállításon Püspökladányban” – osztotta meg Bodó Sándor, a térség országgyűlési képviselője a közösségi oldalán szeptember 27-én, a „Helyi Értékek Startja” elnevezésű esemény kapcsán.  Köszönetet mondott a szombati rendezvényért a kiállító településeknek, a polgármestereknek, a munkát irányítóknak, a szervezőknek és valamennyi dolgozónak.

Az eseményen ott volt Czomba Sándor államtitkár, Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Vármegyei Közgyűlés elnöke, valamint Bíró Katalin, a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Helyettes Államtitkárság Közfoglalkoztatási Stratégiai és Koordinációs Főosztály Programkoordinációs Osztályának vezetője.

Ajánljuk még:


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu