A Tesco rákontrázott a Lidl és az Aldi akciójára, nagy a harc a nyugdíjas élelmiszer-utalványokért
Extra kedvezményt kínál a kereskedelmi lánc. A Tesco a vásárlás során plusz kuponnal jutalmazza a nyugdíjas élelmiszer-utalványt.
Szeptember elsejével kezdték postázni a nyugdíjasok támogatására szolgáló, 30 ezer forint értékű élelmiszer-vásárlási utalványokat, országszerte több mint kétmillió embernek. Két nagy multilánc, a Lidl és az Aldi is szinte azonnal lecsapott a lehetőségre, és akciót hirdetett: 10 százalékos kupont kínál az utalvánnyal náluk vásárlóknak. Most a Tesco is lépett: a nyugdíjas élelmiszer-utalvány 2025. szeptember 8-tól december 31-ig bármelyik Tesco áruházban 10 százalék azonnali kedvezménnyel váltható be, így a felhasznált nyugdíjas élelmiszer-utalvány értékénél 10 százalékkal nagyobb összegben vásárolható az utalvánnyal megvehető termékkör – tudatta a Tesco Global Zrt. a hivatalos oldalán.
Továbbá, a nyugdíjas élelmiszer-utalvánnyal történő fizetés esetén, 2000 forintonként 1 darab 100 forint értékű kedvezményre jogosító kupont adnak, ami a következő vásárlások alkalmával váltható be a kuponon meghatározott időszakban és feltételek szerint – teszik hozzá, és ezzel a brit kereskedelmi lánc rákontrázott a két nagy német márka ajánlatára, melyek mindegyike egy bizonyos vásárlási összeg felett 10 százalékos kupont kínál:
A Lidl és az Aldi is kupont ad az élelmiszer-utalványt náluk beváltó nyugdíjasoknak
A Tesco plusz kupont ad az élelmiszer-utalványokért
A Tesco plusz kuponja további 5 százalékos kedvezményt jelent.
Mint írják, ha minden kedvezmény érvényesítését követően a vásárló 33.005 forint értékben vásárol hideg élelmiszert, és ha 30 ezer forint kifizetése utalvánnyal történik, a fizetéskor 3000 forint azonnali kedvezmény és további 1500 forint értékű, később felhasználható kupon jár.
Megjegyzik még, hogy a kedvezmény igénybevételének további feltétele, hogy a nyugdíjas-utalványok és minden más kedvezmény érvényesítését követően a vásárlás végösszege legalább 5 forint legyen; a promóció a Tesco Otthonról szolgáltatás igénybevételekor, valamint a Premier üzletekben nem érvényes. Továbbá, ahogyan másoknál, úgy az utalványbeváltás során készpénz nem adható vissza, az készpénzre nem váltható.
