szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

25°
+26
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

49 perce

A Lidl és az Aldi is kupont ad az élelmiszer-utalványt náluk beváltó nyugdíjasoknak

Címkék#Lidl#Aldi#élelmiszer utalvány#kupon#nyugdíjas

Máris akciót hirdettek az áruházak. Az élelmiszer-utalványok a két üzletben többet érnek.

Haon.hu

A posta még csak ma kezdte el kézbesíteni a nyugdíjasoknak járó 30 ezer forintos élelmiszer-utalványokat, de már két nagy multi is arra ösztönzi a vásárlókat, hogy náluk vásárolják le. A postások szeptember 1-je és október 15-e között kézbesítik az utalványokat, melyeket december 31-ig lehet felhasználni hideg élelmiszer vásárlására. A hazai kereskedelmi láncok üzleteiben, diszkontokban, pékségekben, hentesnél, zöldségesnél, piacon és az őstermelőknél is le lehet vásárolni ezeket. Az Aldi és a Lidl is kuponnal kedveskedik azoknak a nyugdíjasoknak, akik náluk is vásárolnak az utalvánnyal. Természtesen értékhatárhoz kötötték a kuponok megszerzését, nézzük, melyik üzlet mit kínál.

Érkeznek a nyugdíjasoknak járó élelmiszer-utalványo
Érkeznek a nyugdíjasoknak járó élelmiszer-utalványok
Forrás: Illusztráció/MW-archív

A Lidl kupont ad az élelmiszer-utalványt náluk felhasználóknak

A Világgazdaság számolt be arról, hogy a Lidl olyan akciót hirdetett, amely szerint, ha szeptember 4-től valaki legalább 5 ezer forint összértékben, az utalványt felhasználva vásárol valamelyik egységében, további 500 forintos Lidl-kuponnal ajándékozza meg a cég. 

Az 500 forint értékű utalvány december 31-ig váltható be, bármelyik Lidl üzletben, a beváltásnál a vásárlás értékének legalább 500 forintnak kell lennie, vásárlásonként egy kupon váltható be. A kupon tulajdonosának azt tekintik, akinek az a birtokában van – olvashatók a részletek a Lidl akciós újságjában

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Jön az Aldi nyugdíjas kupon

Az Aldi sajtóközleményben számolt be arról, hogy áruházaikban többet ér a nyugdíjas utalvány: 1000 forint értékű Aldi-kupont kap, aki legalább 8000 forint értékben vásárol, és fizetéshez akár csak részben nyugdíjas élelmiszer-utalványt használ fel. A kupon bármelyik magyar Aldiban bármilyen termék bármilyen összegű vásárlásakor felhasználható.

Az Aldi nyugdíjas kupon a készlet erejéig, de legkésőbb 2025. október 31-ig érhető el a pénztáraknál és 2025. szeptember 1-jétől november 30-áig váltható be, így az élelmiszerek és háztartási tisztítószerek mellett akár a karácsonyi készülődéskor is felhasználható.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu