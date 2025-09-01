A Lidl és az Aldi is kupont ad az élelmiszer-utalványt náluk beváltó nyugdíjasoknak

A posta még csak ma kezdte el kézbesíteni a nyugdíjasoknak járó 30 ezer forintos élelmiszer-utalványokat, de már két nagy multi is arra ösztönzi a vásárlókat, hogy náluk vásárolják le. A postások szeptember 1-je és október 15-e között kézbesítik az utalványokat, melyeket december 31-ig lehet felhasználni hideg élelmiszer vásárlására. A hazai kereskedelmi láncok üzleteiben, diszkontokban, pékségekben, hentesnél, zöldségesnél, piacon és az őstermelőknél is le lehet vásárolni ezeket. Az Aldi és a Lidl is kuponnal kedveskedik azoknak a nyugdíjasoknak, akik náluk is vásárolnak az utalvánnyal. Természtesen értékhatárhoz kötötték a kuponok megszerzését, nézzük, melyik üzlet mit kínál.

Érkeznek a nyugdíjasoknak járó élelmiszer-utalványok

Forrás: Illusztráció/MW-archív

A Lidl kupont ad az élelmiszer-utalványt náluk felhasználóknak

A Világgazdaság számolt be arról, hogy a Lidl olyan akciót hirdetett, amely szerint, ha szeptember 4-től valaki legalább 5 ezer forint összértékben, az utalványt felhasználva vásárol valamelyik egységében, további 500 forintos Lidl-kuponnal ajándékozza meg a cég.

Az 500 forint értékű utalvány december 31-ig váltható be, bármelyik Lidl üzletben, a beváltásnál a vásárlás értékének legalább 500 forintnak kell lennie, vásárlásonként egy kupon váltható be. A kupon tulajdonosának azt tekintik, akinek az a birtokában van – olvashatók a részletek a Lidl akciós újságjában

Jön az Aldi nyugdíjas kupon

Az Aldi sajtóközleményben számolt be arról, hogy áruházaikban többet ér a nyugdíjas utalvány: 1000 forint értékű Aldi-kupont kap, aki legalább 8000 forint értékben vásárol, és fizetéshez akár csak részben nyugdíjas élelmiszer-utalványt használ fel. A kupon bármelyik magyar Aldiban bármilyen termék bármilyen összegű vásárlásakor felhasználható.