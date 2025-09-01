28 perce
Hol váltható be az élelmiszer-utalvány? Mire kell figyelniük a nyugdíjasoknak? – itt a válasz mindenre
Szeptember elsejével indult a nyugdíjasoknak szánt támogatás kézbesítése, ez több mint kétmillió embert érint országszerte. Az élelmiszer-utalvány formájában érkező 30 ezer forintos juttatás december végéig használható fel, de számos megkötés vonatkozik rá.
Hétfőn a Magyar Posta megkezdte annak a támogatásnak a kézbesítését, amelyet a kormány az élelmiszerárak emelkedése miatt hozott létre. Az élelmiszer-utalvány kinek jár? A jogosultak között nemcsak nyugdíjasok vannak, hanem például fogyatékossággal élők és más nyugdíjszerű ellátásban részesülők is – összesen mintegy 2,5 millió ember kapja majd meg az élelmiszer-utalványt október 15-ig. Minden jogosult pontosan 30 ezer forint értékű utalványt kap, amely tizenkét darab papír alapú címletből áll. A csomag összetétele a következő: három darab 5000 forintos, három darab 3000 forintos, két darab 2000 forintos és négy darab 1000 forintos címlet. Az utalványok kettesével vannak elhelyezve, amelyeket a kis ollóval jelölt perforáció mentén kell szétválasztani használat előtt.
Az utalványok speciális biztonsági elemekkel vannak ellátva a visszaélések elkerülése érdekében. Minden címlet rendelkezik vonalkóddal, vízjellel és egyedi sorszámmal. A kereskedők a vásárlás során ellenőrzik ezeket a biztonsági elemeket, és csak a sértetlen, eredeti utalványokat fogadhatják el.
Hol lehet felhasználni az élelmiszer-utalványokat?
A támogatás kizárólag hideg élelmiszerek vásárlására használható fel, és csak olyan helyeken, ahol az élelmiszer-kereskedelem főtevékenységnek számít. Be lehet váltani:
- a nagyobb élelmiszerláncoknál – például a Spar, Lidl, Aldi vagy Penny üzletekben,
- a piacokon,
- kisebb élelmiszerboltoknál,
- pékségekben,
- hentesüzletekben,
- diszkontokban,
- zöldségesnél
- és őstermelőknél is.
Fontos azonban, hogy például drogériákban vagy vegyes profilú üzletekben, ahol nem főtevékenység az élelmiszer-értékesítés, nem fogadják el az utalványokat.
Mielőtt vásárolni indul, érdemes az adott üzletben vagy árusnál előre tájékozódni arról, hogy elfogadják-e az utalványt. A rendelet szerint minden olyan kereskedő és őstermelő köteles elfogadni, aki hideg élelmiszert árusít kiskereskedelmi tevékenység keretében, nem pedig vendéglátóipari tevékenységként.
Az Aldi és a Lidl külön akcióval csábítja a jogosultakat az élelmiszer-utalvány náluk történő felhasználására, erről itt írtunk:
A Lidl és az Aldi is kupont ad az élelmiszer-utalványt náluk beváltó nyugdíjasoknak
Mire költhető a 30 ezer forintos élelmiszer-utalvány?
Az utalvánnyal széles körű élelmiszer-választékból lehet vásárolni, ideértve a zöldségeket, gyümölcsöket, húst és húskészítményeket, tejet és tejtermékeket, kenyeret, pékárut, száraztésztát, lisztet, cukrot, étolajat, konzerveket és édességeket. Akciós termékekre is felhasználható a támogatás.
Viszont korlátozások is vannak, nem lehet venni
- meleg ételt,
- alkoholt,
- dohányterméket,
- vegyipari árut
- vagy kozmetikai cikket. A hideg élelmiszer fogalma pontosan meghatározott a jogszabályban, és csak azokat a termékeket foglalja magában, amelyek a megfelelő áruosztályba tartoznak.
Különösen fontos tudni, hogy az utalványból nem adnak vissza készpénzt. Ha valaki például 750 forintért vásárol egy 1000 forintos címlettel, akkor a fennmaradó 250 forint elvész – sem akkor, sem később nem használható fel. Éppen ezért érdemes úgy tervezni a vásárlást, hogy minél jobban kihasználják a címletek teljes értékét, vagy pénzzel kiegészítve pontosan kifizessék a vásárlás összegét.
Az utalványok nem névre szólóak, így bárki felhasználhatja őket – akár családtagok vagy ismerősök is. Készpénzre azonban semmilyen körülmények között nem válthatók be.
Fontos tudnivalók a kézbesítésről
Budapest I. kerületében kezdődik a kézbesítés, mivel ott találhatók a legalacsonyabb irányítószámok, majd fokozatosan haladnak az ország többi része felé. Ha valaki nincs otthon a kézbesítéskor, a postás értesítőt hagy, amellyel tíz munkanapig lesz átvehető a küldemény a megjelölt postán.
Aki ebből a határidőből kicsúszik, annak november 14-ig van lehetősége kérni az Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságától az újbóli kiküldést. Ehhez a kincstár honlapján található nyomtatványt kell kitölteni, vagy az 1811-es központi telefonszámon lehet érdeklődni.
Ha a boríték felbontása során vagy később véletlenül megsérül valamelyik címlet, nem kell pánikba esni. A sérült utalványokat el kell küldeni a Magyar Államkincstár Feldolgozó Központjához egy speciális kérelemmel együtt, amely a kincstár honlapjáról tölthető le. Amennyiben a biztonsági elemek még ellenőrizhetők a sérült utalványon, a kincstár csere utalványt küld – kizárólag 1000 forintos címletekben.
December 31. után az utalványok érvényüket vesztik, és már nem használhatók fel. A kereskedők viszont még 2026. február 28-ig beválthatják őket a banknál, a végső elszámolás pedig május 15-ig zajlik le a kincstár és a hitelintézetek között. Mindez azt jelenti, hogy a jogosultaknak valóban csak az év végéig van lehetőségük elkölteni a támogatást.
