28 perce

Hol váltható be az élelmiszer-utalvány? Mire kell figyelniük a nyugdíjasoknak? – itt a válasz mindenre

Szeptember elsejével indult a nyugdíjasoknak szánt támogatás kézbesítése, ez több mint kétmillió embert érint országszerte. Az élelmiszer-utalvány formájában érkező 30 ezer forintos juttatás december végéig használható fel, de számos megkötés vonatkozik rá.

Biró Soma

Hétfőn a Magyar Posta megkezdte annak a támogatásnak a kézbesítését, amelyet a kormány az élelmiszerárak emelkedése miatt hozott létre. Az élelmiszer-utalvány kinek jár? A jogosultak között nemcsak nyugdíjasok vannak, hanem például fogyatékossággal élők és más nyugdíjszerű ellátásban részesülők is – összesen mintegy 2,5 millió ember kapja majd meg az élelmiszer-utalványt október 15-ig. Minden jogosult pontosan 30 ezer forint értékű utalványt kap, amely tizenkét darab papír alapú címletből áll. A csomag összetétele a következő: három darab 5000 forintos, három darab 3000 forintos, két darab 2000 forintos és négy darab 1000 forintos címlet. Az utalványok kettesével vannak elhelyezve, amelyeket a kis ollóval jelölt perforáció mentén kell szétválasztani használat előtt.

Az utalványok speciális biztonsági elemekkel vannak ellátva a visszaélések elkerülése érdekében. Minden címlet rendelkezik vonalkóddal, vízjellel és egyedi sorszámmal. A kereskedők a vásárlás során ellenőrzik ezeket a biztonsági elemeket, és csak a sértetlen, eredeti utalványokat fogadhatják el.

Hol lehet felhasználni az élelmiszer-utalványokat?

A támogatás kizárólag hideg élelmiszerek vásárlására használható fel, és csak olyan helyeken, ahol az élelmiszer-kereskedelem főtevékenységnek számít. Be lehet váltani:

Fontos azonban, hogy például drogériákban vagy vegyes profilú üzletekben, ahol nem főtevékenység az élelmiszer-értékesítés, nem fogadják el az utalványokat.

Mielőtt vásárolni indul, érdemes az adott üzletben vagy árusnál előre tájékozódni arról, hogy elfogadják-e az utalványt. A rendelet szerint minden olyan kereskedő és őstermelő köteles elfogadni, aki hideg élelmiszert árusít kiskereskedelmi tevékenység keretében, nem pedig vendéglátóipari tevékenységként.

Az Aldi és a Lidl külön akcióval csábítja a jogosultakat az élelmiszer-utalvány náluk történő felhasználására, erről itt írtunk:

Mire költhető a 30 ezer forintos élelmiszer-utalvány?

Az utalvánnyal széles körű élelmiszer-választékból lehet vásárolni, ideértve a zöldségeket, gyümölcsöket, húst és húskészítményeket, tejet és tejtermékeket, kenyeret, pékárut, száraztésztát, lisztet, cukrot, étolajat, konzerveket és édességeket. Akciós termékekre is felhasználható a támogatás.

Viszont korlátozások is vannak, nem lehet venni

  •  meleg ételt, 
  • alkoholt, 
  • dohányterméket, 
  • vegyipari árut 
  • vagy kozmetikai cikket. A hideg élelmiszer fogalma pontosan meghatározott a jogszabályban, és csak azokat a termékeket foglalja magában, amelyek a megfelelő áruosztályba tartoznak.

Különösen fontos tudni, hogy az utalványból nem adnak vissza készpénzt. Ha valaki például 750 forintért vásárol egy 1000 forintos címlettel, akkor a fennmaradó 250 forint elvész – sem akkor, sem később nem használható fel. Éppen ezért érdemes úgy tervezni a vásárlást, hogy minél jobban kihasználják a címletek teljes értékét, vagy pénzzel kiegészítve pontosan kifizessék a vásárlás összegét.

Az utalványok nem névre szólóak, így bárki felhasználhatja őket – akár családtagok vagy ismerősök is. Készpénzre azonban semmilyen körülmények között nem válthatók be.

Fontos tudnivalók a kézbesítésről

Budapest I. kerületében kezdődik a kézbesítés, mivel ott találhatók a legalacsonyabb irányítószámok, majd fokozatosan haladnak az ország többi része felé. Ha valaki nincs otthon a kézbesítéskor, a postás értesítőt hagy, amellyel tíz munkanapig lesz átvehető a küldemény a megjelölt postán.

Aki ebből a határidőből kicsúszik, annak november 14-ig van lehetősége kérni az Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságától az újbóli kiküldést. Ehhez a kincstár honlapján található nyomtatványt kell kitölteni, vagy az 1811-es központi telefonszámon lehet érdeklődni.

Ha a boríték felbontása során vagy később véletlenül megsérül valamelyik címlet, nem kell pánikba esni. A sérült utalványokat el kell küldeni a Magyar Államkincstár Feldolgozó Központjához egy speciális kérelemmel együtt, amely a kincstár honlapjáról tölthető le. Amennyiben a biztonsági elemek még ellenőrizhetők a sérült utalványon, a kincstár csere utalványt küld – kizárólag 1000 forintos címletekben.

December 31. után az utalványok érvényüket vesztik, és már nem használhatók fel. A kereskedők viszont még 2026. február 28-ig beválthatják őket a banknál, a végső elszámolás pedig május 15-ig zajlik le a kincstár és a hitelintézetek között. Mindez azt jelenti, hogy a jogosultaknak valóban csak az év végéig van lehetőségük elkölteni a támogatást. 

