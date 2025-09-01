Hol váltható be az élelmiszer-utalvány? Mire kell figyelniük a nyugdíjasoknak? – itt a válasz mindenre

Hétfőn a Magyar Posta megkezdte annak a támogatásnak a kézbesítését, amelyet a kormány az élelmiszerárak emelkedése miatt hozott létre. Az élelmiszer-utalvány kinek jár? A jogosultak között nemcsak nyugdíjasok vannak, hanem például fogyatékossággal élők és más nyugdíjszerű ellátásban részesülők is – összesen mintegy 2,5 millió ember kapja majd meg az élelmiszer-utalványt október 15-ig. Minden jogosult pontosan 30 ezer forint értékű utalványt kap, amely tizenkét darab papír alapú címletből áll. A csomag összetétele a következő: három darab 5000 forintos, három darab 3000 forintos, két darab 2000 forintos és négy darab 1000 forintos címlet. Az utalványok kettesével vannak elhelyezve, amelyeket a kis ollóval jelölt perforáció mentén kell szétválasztani használat előtt.

Összeszedtünk minden fontos információs az élelmiszer-utalványokról

Az utalványok speciális biztonsági elemekkel vannak ellátva a visszaélések elkerülése érdekében. Minden címlet rendelkezik vonalkóddal, vízjellel és egyedi sorszámmal. A kereskedők a vásárlás során ellenőrzik ezeket a biztonsági elemeket, és csak a sértetlen, eredeti utalványokat fogadhatják el.

Hol lehet felhasználni az élelmiszer-utalványokat?

A támogatás kizárólag hideg élelmiszerek vásárlására használható fel, és csak olyan helyeken, ahol az élelmiszer-kereskedelem főtevékenységnek számít. Be lehet váltani:

a nagyobb élelmiszerláncoknál – például a Spar, Lidl, Aldi vagy Penny üzletekben,

a piacokon,

kisebb élelmiszerboltoknál,

pékségekben,

hentesüzletekben,

diszkontokban,

zöldségesnél

és őstermelőknél is.

Fontos azonban, hogy például drogériákban vagy vegyes profilú üzletekben, ahol nem főtevékenység az élelmiszer-értékesítés, nem fogadják el az utalványokat.

Mielőtt vásárolni indul, érdemes az adott üzletben vagy árusnál előre tájékozódni arról, hogy elfogadják-e az utalványt. A rendelet szerint minden olyan kereskedő és őstermelő köteles elfogadni, aki hideg élelmiszert árusít kiskereskedelmi tevékenység keretében, nem pedig vendéglátóipari tevékenységként.

