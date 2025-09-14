3 órája
Tényleg ilyen veszélyes az elektromos roller? Alig telt el nap sérülések nélkül
Nagyon észnél kell lennie annak, aki így közlekedik. Az elektromos rollerekkel járó veszélyekre hívták fel a figyelmet.
– Az elektromos rollerek egyre népszerűbbek, de a felelőtlen közlekedés nem játék – így hívja fel a figyelmet az Országos Mentőszolgálat arra, hogy nagyon észnél kell lenniük azoknak, akik rollerrel közlekednek, és természetesen rájuk is figyelni kell mindenki másnak. Ennek az az oka, hogy az elmúlt években drámaian megnőtt az e-rollerezéshez köthető súlyos sérülések száma, nyáron a mentők szinte naponta találkoztak rolleres balesetekkel.
Ménes Dávidot, az Országos Mentőszolgálat regionális kommunikációs munkatársát kérdeztük arról, mit kell tennünk, hogy minél kevesebb ilyen sajnálatos eset történjen, illetve az elektromos roller KRESZ szerinti használatáról is megtudtunk egyet s mást.
Így indult az idei Zamat Fesztivál, fotókon a pénteki buli legjobb pillanatai! – videóval!
Péntek délután elrajtolt az idei Zamat Fesztivál, egész hétvégén muzsikaszótól lesz hangos a Nagyerdő. A gasztronómia szerelmesei idén is számtalan izgalmas program és kiállító közül választhatnak. A fesztivált a hagyományoknak megfelelően idén is Sass Dani nyitotta meg.
Így indult az idei Zamat FesztiválFotók: Katona Ákos
Ahogy telt az idő, az ételek felől a figyelem persze egyre inkább a koncertek és az esti buli felé szegeződött, a fesztivál mindkét színpadánál fergeteges hangulat uralkodott.
Megelégelték, hogy csak a tévében látják, külföldről is eljöttek megnézni a hortobágyi pásztorokat – fotókkal, videóval
Nemcsak a hagyományőrzésről, hanem egy ritka életforma utolsó bástyáinak és új művelőinek találkozásáról is szólt a 29. Országos Gulyásverseny és Pásztortalálkozó, melyet szeptember 13-án a Pusztai Állatparkban rendeztek meg.
29. Országos Gulyásverseny és PásztortalálkozóFotók: Katona Ákos
A májusban a ragadós száj- és körömfájás-járvány veszélye miatt elmaradt 29. Országos Gulyásversenyt és Pásztortalálkozót most pótolták, ráadásul a Magyar Hagyományőrző Pásztorkutyások XVIII. találkozójával egybekötve. A kettős esemény különleges alkalmat teremtett arra, hogy a látogatók egyszerre élhessék át a pásztorok világának különböző aspektusait.
Újabb világsztárok a Nagyerdei Stadionban! Micsoda nevek!
A közelmúltban hozzászokhattak a debreceni szurkolók és futballszeretők, hogy az izraeli konfliktus miatt a hazai meccseit a Nagyerdei Stadionban vívja a kék-fehér mezes válogatott. Természetesen minden sportkedvelő azt mondaná, bárcsak ne történne ilyen, de ha már így alakult, annak az egynek örülhetnek a szurkolók, hogy igazi világklasszisok játszanak a hajdúsági komplexumban. Legutóbb az olasz labdarúgó-válogatott vendégeskedett a cívisvárosban, újabb sztárokkal gazdagodott tehát a Nagyerdei Stadion portfóliója. Olaszország után ki lesz a következő?