Tényleg ilyen veszélyes az elektromos roller? Alig telt el nap sérülések nélkül

– Az elektromos rollerek egyre népszerűbbek, de a felelőtlen közlekedés nem játék – így hívja fel a figyelmet az Országos Mentőszolgálat arra, hogy nagyon észnél kell lenniük azoknak, akik rollerrel közlekednek, és természetesen rájuk is figyelni kell mindenki másnak. Ennek az az oka, hogy az elmúlt években drámaian megnőtt az e-rollerezéshez köthető súlyos sérülések száma, nyáron a mentők szinte naponta találkoztak rolleres balesetekkel.

Sok veszélyt rejthetnek magukban az elektromos rollerek

Ménes Dávidot, az Országos Mentőszolgálat regionális kommunikációs munkatársát kérdeztük arról, mit kell tennünk, hogy minél kevesebb ilyen sajnálatos eset történjen, illetve az elektromos roller KRESZ szerinti használatáról is megtudtunk egyet s mást.