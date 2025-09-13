Törnek a fogak és az arcok, mikor lesz ennek vége Hajdú-Biharban?

– Az elektromos rollerek egyre népszerűbbek, de a felelőtlen közlekedés nem játék – így hívja fel a figyelmet az Országos Mentőszolgálat arra, hogy nagyon észnél kell lenniük azoknak, akik rollerrel közlekednek, és természetesen rájuk is figyelni kell mindenki másnak. Ennek az az oka, hogy az elmúlt években drámaian megnőtt az e-rollerezéshez köthető súlyos sérülések száma, nyáron a mentők szinte naponta találkoztak rolleres balesetekkel. Ménes Dávidot, az Országos Mentőszolgálat regionális kommunikációs munkatársát kérdeztük arról, mit kell tennünk, hogy minél kevesebb ilyen sajnálatos eset történjen, illetve az elektromos roller KRESZ szerinti használatáról is megtudtunk egyet s mást.

Ménes Dávid felhívta a figyelmet, hogy ajánlott az elektromos roller KRESZ szerinti használata

Forrás: Ménes Dávid

Fontos az elektromos roller KRESZ-szabályok szerinti használata

Ménes Dávid hangsúlyozta, nagyon fontos a védőfelszerelés, melynek elsődleges feladata a sérülések súlyosságának csökkentése. A sisak viselése például életet menthet, mert egy egyszerű esés is okozhat súlyos koponyasérülést. A térd- és könyökvédők, valamint a csuklóvédők pedig mérsékelhetik a törések, ficamok kockázatát.

Sajnos, az a tapasztalat, hogy a rollerezők nagy része nem visel védőfelszerelést, ennek következtében gyakoriak a fej- és arcsérülések, fogsérülések és a végtagtörések

– számolt be a gyakori következményekről.

Mint elmondta, több kockázati tényezővel is rendszeresen találkoznak, amelyek zavarják a rollereseket.

Sokan fülhallgatóval közlekednek, emiatt nem hallják a forgalom zajait, ahogy gyakori a telefonhasználat is, ami elvonja a figyelmet és rontja az egyensúlyt. Jellemző a szabálytalan közlekedés is, például piroson való áthaladás vagy a járdán nagy sebességgel történő haladás. Legalább ilyen fontos a láthatóság: nem elég jól látni, hanem látszani is kell! Fényvisszaverő ruházat, lámpa vagy prizma használatával sok baleset megelőzhető, hiszen így a járművezetők időben észlelik a kétkerekűt és utasát. Előfordul az is, hogy többen állnak egy rollerre, ami különösen instabil és veszélyes. Fontos, hogy a roller közlekedési eszköz, ezért a KRESZ-szabályokat be kell tartani!

A jármű műszaki állapota – például fékek és világítás – kritikus, és a környezeti tényezőket is figyelembe kell venni: nedves, havas vagy jeges burkolaton a roller instabil, egy kisebb úthiba vagy kátyú is balesethez vezethet.