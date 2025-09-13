1 órája
Törnek a fogak és az arcok, mikor lesz ennek vége Hajdú-Biharban?
Rengeteg a rolleres baleset Hajdú-Biharban, különösen Debrecenben, és sok súlyos is van közöttük. De vajon miért, és hogyan lehet ez ellen tenni? Egy biztos: az elektromos roller KRESZ szerinti használata sokszor elmarad.
– Az elektromos rollerek egyre népszerűbbek, de a felelőtlen közlekedés nem játék – így hívja fel a figyelmet az Országos Mentőszolgálat arra, hogy nagyon észnél kell lenniük azoknak, akik rollerrel közlekednek, és természetesen rájuk is figyelni kell mindenki másnak. Ennek az az oka, hogy az elmúlt években drámaian megnőtt az e-rollerezéshez köthető súlyos sérülések száma, nyáron a mentők szinte naponta találkoztak rolleres balesetekkel. Ménes Dávidot, az Országos Mentőszolgálat regionális kommunikációs munkatársát kérdeztük arról, mit kell tennünk, hogy minél kevesebb ilyen sajnálatos eset történjen, illetve az elektromos roller KRESZ szerinti használatáról is megtudtunk egyet s mást.
Fontos az elektromos roller KRESZ-szabályok szerinti használata
Ménes Dávid hangsúlyozta, nagyon fontos a védőfelszerelés, melynek elsődleges feladata a sérülések súlyosságának csökkentése. A sisak viselése például életet menthet, mert egy egyszerű esés is okozhat súlyos koponyasérülést. A térd- és könyökvédők, valamint a csuklóvédők pedig mérsékelhetik a törések, ficamok kockázatát.
Sajnos, az a tapasztalat, hogy a rollerezők nagy része nem visel védőfelszerelést, ennek következtében gyakoriak a fej- és arcsérülések, fogsérülések és a végtagtörések
– számolt be a gyakori következményekről.
Mint elmondta, több kockázati tényezővel is rendszeresen találkoznak, amelyek zavarják a rollereseket.
Sokan fülhallgatóval közlekednek, emiatt nem hallják a forgalom zajait, ahogy gyakori a telefonhasználat is, ami elvonja a figyelmet és rontja az egyensúlyt. Jellemző a szabálytalan közlekedés is, például piroson való áthaladás vagy a járdán nagy sebességgel történő haladás. Legalább ilyen fontos a láthatóság: nem elég jól látni, hanem látszani is kell! Fényvisszaverő ruházat, lámpa vagy prizma használatával sok baleset megelőzhető, hiszen így a járművezetők időben észlelik a kétkerekűt és utasát. Előfordul az is, hogy többen állnak egy rollerre, ami különösen instabil és veszélyes. Fontos, hogy a roller közlekedési eszköz, ezért a KRESZ-szabályokat be kell tartani!
A jármű műszaki állapota – például fékek és világítás – kritikus, és a környezeti tényezőket is figyelembe kell venni: nedves, havas vagy jeges burkolaton a roller instabil, egy kisebb úthiba vagy kátyú is balesethez vezethet.
Rengeteg a súlyos rolleres baleset
Ménes Dávid hangsúlyozta, az elmúlt években egyértelműen emelkedett a rolleres balesetek száma Hajdú-Biharban, különösen Debrecenben:
az előző év első félévéhez képest 2025 első félévében jelentősen (közel duplájára) nőtt a rollerezéssel kapcsolatos sérülések száma Hajdú-Bihar vármegyében, a gyermekeket érintő esetek száma ezen belül megháromszorozódott. A mentők leggyakrabban fejsérülésekkel, arccsont- és fogsérülésekkel, valamint kar- és lábtörésekkel találkoznak. A közös tapasztalat, hogy védőfelszerelés használatával ezek a sérülések jóval enyhébbek lehettek volna.
Ha az a szerencsétlen helyzet állna elő, hogy rollerbalesettel találkozunk az utcán, Ménes Dávid a következőket tanácsolta:
- először is biztonságosan álljunk meg, menjünk oda a sérülthöz, és nézzük meg, reagál-e
- az állapotfelmérést követően, ha súlyosnak tűnik a sérülés, azonnal hívjuk a 112-t
- a kiválóan képzett mentésirányítók vonalban maradnak és lépésről lépésre segítik az elsősegélynyújtót abban, hogy mit kell tennie a mentők megérkezéséig
- amíg a segítség megérkezik, maradjunk a sérülttel, próbáljuk megnyugtatni, és lehetőség szerint ne engedjük felállni, főleg, ha fejsérülés, erős fájdalom vagy eszméletvesztés történt
A legfontosabb, hogy a sérült biztonságban legyen a mentők kiérkezéséig. Egy laikus gyors döntése – hogy a sérült mellett marad és azonnal mentőt hív – akár életet is menthet.
Debrecenben meglehetősen felborzolták a kedélyeket a rolleresek idén, amiről egy eset kapcsán be is számoltunk, mint ahogy arról is, hogy a legtöbben az elektromos roller szabályozásának hiányát kifogásolják, amire hamarosan megérkezhet a válasz egy átfogó KRESZ-módosítás formájában:
megszületett egy olyan anyag, mely a gyalogosokat, kerékpárosokat és villanyrollereket használókat érintő reformok kidolgozásán alapul. Ennek célja a védtelen közlekedők védelme, az e-rollerek kategorizálása és bevonása a KRESZ-be. Szerepel benne többek között a rollerek jogosítványhoz kötése és a kötelező bukósisak bevezetése is.
