Új fejezet a gyógyszeriparban: stratégiai együttműködést kötött a Debreceni Egyetem és a Béres Gyógyszergyár

Együttműködési keretmegállapodást kötött a Debreceni Egyetem és a Béres Gyógyszergyár Zrt., valamint a Béres Alapítvány a Teljes Életért Közhasznú Szervezet. A dokumentum értelmében a magyar vállalat ezentúl egyebek mellett ösztöndíjprogrammal segíti a Gyógyszerésztudományi Kar hallgatóinak oktatását, és kutatási együttműködést is terveznek – olvasható az unideb.hu-n.

A szerződés aláírásakor a Debreceni Egyetem (DE) rektora felidézte, hogy amikor 2004-ben a debreceni Biogal Gyógyszergyárat megvásárolta a Teva, egy sor, a Tevától független gyógyszeripari kis- és középvállalkozás jött létre a városban és annak környékén. Akkor az egyetem, a debreceni önkormányzat és a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara úgy döntött, megalapítják a Pharmapolis Innovatív Gyógyszeripari Klasztert, mely arra volt hivatott, hogy összehozza ezeket a gyógyszeripari szereplőket. Egy klaszterszerű együttműködési rendszer jött létre, melyhez rövid időn belül csatlakozott a Richter Gyógyszergyár is.

Szilvássy Zoltán hozzátette: a Béres Gyógyszergyárral először csaknem 20 évvel ezelőtt vette fel a kapcsolatot a Debreceni Egyetem, ami a Szolnok Campus megnyitásakor kapott új lendületet.

Most jött el annak az ideje, hogy dokumentáljuk is az egymás iránti elköteleződést. Ezzel egy olyan újabb fejezet nyílhat, melyben magyar kutatóintézetek és magyar piaci szereplők közösen dolgozhatnak olyan projekteken, melyekből valós piaci sikerek születhetnek. A Debreceni Egyetem sok gyógyszergyárnak nyújtott már ebben segítséget a kölcsönös előnyök alapján

– jelentette ki Szilvássy Zoltán rektor.

Bács Zoltán kancellár hangsúlyozta: az intézmény fő fókuszterülete az egészségipar, ennek megfelelően állandóan fejlesztik az ehhez tartozó kapcsolatrendszert.

Ahhoz, hogy egy terméket előállítsanak és megvegyenek, hosszú út vezet. Ez kezdődhet például egyetemi kutatással, fejlesztéssel, majd jöhet a gyártás és az értékesítés. Nagyon örülnénk annak, ha a legújabb egyetemi kutatások is bekerülnének a piaci termékekbe. A Béressel kötött megállapodásnak ilyen hozadéka is lehet

– vélekedett Bács Zoltán.