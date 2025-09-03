Új mentőállomás még nincs, ezért a régit kell szépíteni a hajdú-bihari településen - fotókon a felújítás

Még áprilisban számoltunk be arról, hogy az Európai Unió a Tisza-párttal karöltve visszatartotta a Magyarországnak szánt támogatásokat, ezért több településen sem épülhetett új kórház, valamint mentőállomás. Köztük volt az egyeki mentőállomás is, ahol télen besüvített a hideg szél az ablakokon, és ahol a helyiek évek óta várják, hogy új épületet kapjanak a mentősök.

Felújították az egyeki mentőállomást

Forrás: Facebook/Egyek Mentőállomás

A polgármester hangsúlyozta, az önkormányzat már a telket is biztosította az Országos Mentőszolgálatnak, azonban a visszatartott uniós források miatt továbbra sincs kilátásban az, hogy méltó helyen végezhessék életmentő tevékenységüket az egyeki mentősök.

Hogy mit gondoltak a helyiek a Tisza-párt EP-képviselőjének, Kollár Kingának a botrányos nyilatkozatáról, valamint a mentőállomás akkori állapotáról, elolvashatjátok az alábbi cikkből: