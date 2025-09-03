szeptember 3., szerda

Felújítás

1 órája

Új mentőállomás még nincs, ezért a régit kell szépíteni a hajdú-bihari településen - fotókon a felújítás

Korábban Brüsszel és a magyar ellenzék ellehetetlenítette, hogy új állomás épüljön. Az új épület még mindig nem készült el, azonban egy jó hírről számolt be az egyeki mentőállomás.

Haon.hu

Még áprilisban számoltunk be arról, hogy az Európai Unió a Tisza-párttal karöltve visszatartotta a Magyarországnak szánt támogatásokat, ezért több településen sem épülhetett új kórház, valamint mentőállomás. Köztük volt az egyeki mentőállomás is, ahol télen besüvített a hideg szél az ablakokon, és ahol a helyiek évek óta várják, hogy új épületet kapjanak a mentősök. 

Felújították az egyeki mentőállomást
Forrás: Facebook/Egyek Mentőállomás

A polgármester hangsúlyozta, az önkormányzat már a telket is biztosította az Országos Mentőszolgálatnak, azonban a visszatartott uniós források miatt továbbra sincs kilátásban az, hogy méltó helyen végezhessék életmentő tevékenységüket az egyeki mentősök. 

Hogy mit gondoltak a helyiek a Tisza-párt EP-képviselőjének, Kollár Kingának a botrányos nyilatkozatáról, valamint a mentőállomás akkori állapotáról, elolvashatjátok az alábbi cikkből:

Felújították az egyeki mentőállomást

A mentőállomás a Facebook-oldalán osztotta meg a hírt kedden, hogy az Országos Mentőszolgálat jóvoltából elkészült az állomás tetőhéjazatának cseréje, valamint a csatorna és stablon deszka festése is. Hozzáteszik továbbá, hogy a nyílászárók cseréje utáni javító festést is megcsinálták. A nyár elején arról számoltak be, hogy az önkormányzat saját költségén, valamint az éves mentősbálból származó bevételekből kicserélték az állomás nyílászáróit.

A nyílászárók cseréje utáni javító festés is megtörtént az állomáson
Forrás: Facebook/Egyek Mentőállomás

