szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

18°
+26
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Üzlet

30 perce

Ajándéközönnel nyit az új EcoFamily Hajdú-Biharban, megvan a pontos időpont!

Címkék#EcoFamily#üzlet#bolthálózat

Eljött az idő, amire rengetegen vártak a városban, kinyitja kapuit a népszerű bolthálózat egysége. Új EcoFamily-üzlet nyílik Hajdú-Biharban, a nyitás napján több százan ajándékot kapnak.

Nagy Emese
Ajándéközönnel nyit az új EcoFamily Hajdú-Biharban, megvan a pontos időpont!

Végre Hajdúsámsonban is lesz EcoFamily!

Forrás: EcoFamily

Hamarosan megnyitja kapuit az EcoFamily Hajdúsámsonban. Egy korábbi cikkünkből a Haon olvasói már tájékozódhattak arról, hogy szeptember közepén megnyit a népszerű bolthálózat legújabb üzlete, azonban a pontos időpont nem volt publikus – ez idáig!

ecofamily
Új EcoFamily nyit Hajdú-Biharban
Forrás: EcoFamily

EcoFamily nyílik Hajdúsámsonban

Új üzletünk nyílik Hajdúsámsonban, a nyitás szeptember 18-án, csütörtökön 10 órakor lesz az S BOX bevásárlóközpontban

 – erről a bolthálózat oldalán tájékozódtunk. Kiemelik, a nyitás napján az első 108 vásárló ajándékot kap. Az EcoFamily egyébként vármegyénkben jelenleg két üzletben, Debrecenben és Hajdúnánáson várja a vásárlóit.

Hajdúsámsonban most egymás után nyitnak a jobbnál jobb áruházak. A népszerű Sinsay-üzlet szeptember 24-én, szerdán nyitja meg kapuit vásárlói előtt a Retail Parkban (Kiscsere utca 3.) – erről korábbi cikkünkben írtunk. Az új Sinsay-üzlet a 4. lesz Hajdú-Biharban, Debrecenben két, míg Hajdúszoboszlón egy boltja szolgálja ki a vásárlókat.

De ha már bevásárlóközpont, akkor fontos megjegyezni, hogy szeptember 11-én, csütörtökön újranyitotta kapuit a Lidl Hajdúnánáson. A hajdúnánási áruház esetében a felújítás során teljes épületgépészeti csere történt, melynek részeként többek között a gázfűtés helyett villanyfűtést kapott az áruház, új légkezelő rendszer lett beépítve, valamint a parkoló teljes területe és az épület is új, modern led világítást kapott. Belsőleg többek között új húshűtők és mélyfagyasztott áruk tárolására alkalmas hűtők érkeztek, valamint a gyors és kényelmes bevásárlást támogatva megújult elrendezéssel várják vásárlóikat.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu