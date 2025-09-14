30 perce
Ajándéközönnel nyit az új EcoFamily Hajdú-Biharban, megvan a pontos időpont!
Eljött az idő, amire rengetegen vártak a városban, kinyitja kapuit a népszerű bolthálózat egysége. Új EcoFamily-üzlet nyílik Hajdú-Biharban, a nyitás napján több százan ajándékot kapnak.
Végre Hajdúsámsonban is lesz EcoFamily!
Forrás: EcoFamily
Hamarosan megnyitja kapuit az EcoFamily Hajdúsámsonban. Egy korábbi cikkünkből a Haon olvasói már tájékozódhattak arról, hogy szeptember közepén megnyit a népszerű bolthálózat legújabb üzlete, azonban a pontos időpont nem volt publikus – ez idáig!
EcoFamily nyílik Hajdúsámsonban
Új üzletünk nyílik Hajdúsámsonban, a nyitás szeptember 18-án, csütörtökön 10 órakor lesz az S BOX bevásárlóközpontban
– erről a bolthálózat oldalán tájékozódtunk. Kiemelik, a nyitás napján az első 108 vásárló ajándékot kap. Az EcoFamily egyébként vármegyénkben jelenleg két üzletben, Debrecenben és Hajdúnánáson várja a vásárlóit.
Hajdúsámsonban most egymás után nyitnak a jobbnál jobb áruházak. A népszerű Sinsay-üzlet szeptember 24-én, szerdán nyitja meg kapuit vásárlói előtt a Retail Parkban (Kiscsere utca 3.) – erről korábbi cikkünkben írtunk. Az új Sinsay-üzlet a 4. lesz Hajdú-Biharban, Debrecenben két, míg Hajdúszoboszlón egy boltja szolgálja ki a vásárlókat.
De ha már bevásárlóközpont, akkor fontos megjegyezni, hogy szeptember 11-én, csütörtökön újranyitotta kapuit a Lidl Hajdúnánáson. A hajdúnánási áruház esetében a felújítás során teljes épületgépészeti csere történt, melynek részeként többek között a gázfűtés helyett villanyfűtést kapott az áruház, új légkezelő rendszer lett beépítve, valamint a parkoló teljes területe és az épület is új, modern led világítást kapott. Belsőleg többek között új húshűtők és mélyfagyasztott áruk tárolására alkalmas hűtők érkeztek, valamint a gyors és kényelmes bevásárlást támogatva megújult elrendezéssel várják vásárlóikat.
