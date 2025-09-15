Pár nap és kinyit a legújabb EcoFamily-üzlet Hajdú-Biharban

A pipakészítés utolsó hazai mesteréről

Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az ebesi Benei Péter egy évszázadok óta űzött szakma – a pipakészítés – utolsó hazai mestere. Kézzel ugyanis rajta kívül Magyarországon már senki más nem készít pipákat, és ahogy mondta, nem is igen tudja már továbbadni a tudását, így ha ő befejezi, nem lesz, aki a helyébe lép.