Ez történt vasárnap

1 órája

Pár nap és kinyit a legújabb EcoFamily-üzlet Hajdú-Biharban

Az Aldi párszáz forintos termékei igen jól fogynak. Új EcoFamily-üzlet nyílik Hajdú-Biharban, a nyitás napján több százan ajándékot kapnak. Vasárnapi hírösszefoglalónk.

Haon.hu

Hamarosan megnyitja kapuit az EcoFamily Hajdúsámsonban. Egy korábbi cikkünkből a Haon olvasói már tájékozódhattak arról, hogy szeptember közepén megnyit a népszerű bolthálózat legújabb üzlete, azonban a pontos időpont nem volt publikus – ez idáig!

Végre Hajdúsámsonban is lesz EcoFamily!
Forrás: EcoFamily

A pipakészítés utolsó hazai mesteréről

Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az ebesi Benei Péter egy évszázadok óta űzött szakma – a pipakészítés – utolsó hazai mestere. Kézzel ugyanis rajta kívül Magyarországon már senki más nem készít pipákat, és ahogy mondta, nem is igen tudja már továbbadni a tudását, így ha ő befejezi, nem lesz, aki a helyébe lép. 

Mit kóstoltak a Zamat Fesztivál vendégei?

A debreceni Zamat Fesztivál szombati napján a délután közepén érkeztünk a helyszínre. A fő sátorban hosszú asztalsorok várták a vendégeket, míg a színpadon már javában próbáltak a zenészek az esti koncertekre. A hangulat családias volt – ugrálóvárak és csúszdák szórakoztatták a gyerekeket, miközben a felnőttek a különböző standok között sétálgatva kóstolhatták a helyi és nemzetközi ízeket.

Kiadták a riasztást! Hatalmas esők jönnek Hajdú-Biharban

Esőzésekkel indult a hét utolsó napja Hajdú-Biharban. Az érkező hidegfront előterében, illetve a hidegfront mentén több hullámban is zivatarok alakulhatnak ki a nap hátralévő részében is. 

Egyre csak nő Tiszacsege turisztikai vonzereje

Tiszacsege egyre ismertebbé válik az üdülni vágyók körében, és ez nem csupán nyári látogatottsági adatokat jelent, hanem kézzelfogható gazdasági hasznot is hoz a településnek. A Tisza-parti kisváros nemcsak stranddal, hanem kerékpárúttal, komppal, csárdával, horgászati lehetőségekkel és természetközeli élményekkel is várja a látogatókat. A városvezetés szerint Tiszacsege egyszerre Tisza-parti és hortobágyi település, ahol a turisztikai vonzerő és a vendégszeretet kéz a kézben jár. 

Kisgyermek sérült a hajdúböszörményi balesetben

Baleset történt vasárnap délelőtt Hajdúböszörmény és Hajdúvid között, árokba hajtott egy gépkocsi a 3502-es út 28-as kilométerszelvényénél, a vasúti átjárónál – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint írták, a hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók áramtalanították aaz autót, amelyben hárman utaztak. 

Ilyen a gyermekétkeztetés jelenlegi helyzete 

Drasztikusan csökkent a kukába kerülő étel mennyisége a svédasztalos ebédeltetésnek köszönhetően abban a tíz debreceni iskolában, ahol bevezették a szolgáltatást 2024 elején. Bár a „szabadválasztásos” ebéd siker, egyelőre nem tudni arról, hogy kiterjesztenék-e újabb iskolákra a következő tanévtől. Holott a hagyományos menzákon a leveseknek akár a 80 százaléka is hulladékként végzi.

Baleset történt az M3-as autópályán

Négy gépkocsi érintett abban a balesetben, amely az M3-as autópálya 174-es kilométerszelvényénél történt, Polgár térségében, a Nyíregyháza felé vezető irányban, vasárnap délután – számolt be róla a katasztrófavédelem. Mint írják, az ütközést követően az egyik jármű a belső szalagkorlátnál, a többi autó a leállósávban állt meg. 

Magyar Kupa: Így teljesítettek a csapatok eddig

A Debreceni VSC és a DEAC is továbbjutott a Magyar Kupa küzdelmeiben, így a hajdúsági csapatok a sorozat 4. fordulójában is bizonyíthatnak. Az M4 Sport stúdiójában vasárnap este sorsolták ki a következő kör párosításait. 

Az Aldi 5 forintos akciója szerdáig kitart

Különleges akciót indított az Aldi szeptember 11-én: egyhetes leárazásában szinte valamennyi kínálatában szereplő ruházati termékének és cipőinek árát minden nap csökkenti. Az utolsó napon már minden promóciós darab 5 forintért lesz kapható! Az ALDI 5 forintos akciója néven futó leárazás a diszkontlánc debreceni üzleteiben és más hajdú-bihari szupermarketjeiben is elérhető.

