Teljes ebzárlat és legeltetési tilalom jön Hajdúhadházon és környékén

A Hajdú–Bihar Vármegyei Kormányhivatal Hajdúnánási Járási Hivatala ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el a rókák orális vakcinázásának kampánya miatt Hajdúnánás, Téglás, Bocskaikert és Hajdúhadház területén – olvasható Hajdúhadház közösségi-oldalán.

Ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendeltek el a rókák orális vakcinázása miatt

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Teljes ebzárlatot rendeltek el

A kijelölt időszakban a kutyákat és macskákat tilos szabadon engedni, a pásztoroknak pedig tartózkodniuk kell az állatok legeltetésétől a tilalom alá eső területeken. Az intézkedés célja a veszettség megelőzése és a háziállatok, valamint az emberek biztonságának védelme.

