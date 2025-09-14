Ebzárlat
1 órája
Teljes ebzárlat és legeltetési tilalom jön Hajdúhadházon és környékén
Szigorú korlátozások lépnek életbe a rókák veszettség elleni vakcinázása miatt.
A Hajdú–Bihar Vármegyei Kormányhivatal Hajdúnánási Járási Hivatala ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el a rókák orális vakcinázásának kampánya miatt Hajdúnánás, Téglás, Bocskaikert és Hajdúhadház területén – olvasható Hajdúhadház közösségi-oldalán.
Teljes ebzárlatot rendeltek el
A kijelölt időszakban a kutyákat és macskákat tilos szabadon engedni, a pásztoroknak pedig tartózkodniuk kell az állatok legeltetésétől a tilalom alá eső területeken. Az intézkedés célja a veszettség megelőzése és a háziállatok, valamint az emberek biztonságának védelme.
Ajánljuk még:
Ezt ne hagyja ki!Üzlet
6 órája
Ajándéközönnel nyit az új EcoFamily Hajdú-Biharban, megvan a pontos időpont!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre