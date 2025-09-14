szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

18°
+26
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ebzárlat

1 órája

Teljes ebzárlat és legeltetési tilalom jön Hajdúhadházon és környékén

Címkék#hajdúhadház#róka#veszettség

Szigorú korlátozások lépnek életbe a rókák veszettség elleni vakcinázása miatt.

Haon.hu

A Hajdú–Bihar Vármegyei Kormányhivatal Hajdúnánási Járási Hivatala ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el a rókák orális vakcinázásának kampánya miatt Hajdúnánás, Téglás, Bocskaikert és Hajdúhadház területén – olvasható Hajdúhadház közösségi-oldalán.

Ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendeltek el a rókák orális vakcinázása miatt
Ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendeltek el a rókák orális vakcinázása miatt
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Teljes ebzárlatot rendeltek el

A kijelölt időszakban a kutyákat és macskákat tilos szabadon engedni, a pásztoroknak pedig tartózkodniuk kell az állatok legeltetésétől a tilalom alá eső területeken. Az intézkedés célja a veszettség megelőzése és a háziállatok, valamint az emberek biztonságának védelme.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu