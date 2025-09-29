Hajrá!
Újra ingyen utazhatnak a DVSC szurkolói Debrecenben, mutatjuk a részleteket
A DKV külön kedvezménye most újra visszatért.
A DVSC Schaeffker és a DKKA női bajnoki kézilabda mérkőzésre érkező szurkolók különleges kedvezményben részesülnek október 1-jén: a találkozóra érvényes jeggyel vagy bérlettel rendelkezők 16 és 22 óra között ingyenesen utazhatnak a DKV Zrt. villamos-, autóbusz- és trolibuszjáratain – olvasható a DKV Zrt. közleményében.
Mikor játszik a DVSC?
A rangadót szerdán 18 órától rendezik meg a Hódos Imre Rendezvénycsarnokban, a DKV pedig ezzel a lehetőséggel szeretné megkönnyíteni a szurkolók utazását és hozzájárulni a jó hangulathoz.
A társaság kellemes utazást és jó szurkolást kíván.
