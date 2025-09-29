Újra ingyen utazhatnak a DVSC szurkolói Debrecenben, mutatjuk a részleteket

A DVSC Schaeffker és a DKKA női bajnoki kézilabda mérkőzésre érkező szurkolók különleges kedvezményben részesülnek október 1-jén: a találkozóra érvényes jeggyel vagy bérlettel rendelkezők 16 és 22 óra között ingyenesen utazhatnak a DKV Zrt. villamos-, autóbusz- és trolibuszjáratain – olvasható a DKV Zrt. közleményében.

A DVSC Schaeffler szurkolói különleges utazási kedvezményben részlesülnek

Forrás: Napló-archív

Mikor játszik a DVSC?

A rangadót szerdán 18 órától rendezik meg a Hódos Imre Rendezvénycsarnokban, a DKV pedig ezzel a lehetőséggel szeretné megkönnyíteni a szurkolók utazását és hozzájárulni a jó hangulathoz.

A társaság kellemes utazást és jó szurkolást kíván.

