Újra ingyen utazhatnak a DVSC szurkolói Debrecenben, mutatjuk a részleteket

Címkék#DVSC SHAEFFLER#kézilabda#Debrecen#DVSC kézi#ingyenes utazás

A DKV külön kedvezménye most újra visszatért.

Haon.hu

A DVSC Schaeffker és a DKKA női bajnoki kézilabda mérkőzésre érkező szurkolók különleges kedvezményben részesülnek október 1-jén: a találkozóra érvényes jeggyel vagy bérlettel rendelkezők 16 és 22 óra között ingyenesen utazhatnak a DKV Zrt. villamos-, autóbusz- és trolibuszjáratain – olvasható a DKV Zrt. közleményében.

Forrás:  Napló-archív

Mikor játszik a DVSC?

A rangadót szerdán 18 órától rendezik meg a Hódos Imre Rendezvénycsarnokban, a DKV pedig ezzel a lehetőséggel szeretné megkönnyíteni a szurkolók utazását és hozzájárulni a jó hangulathoz.

A társaság kellemes utazást és jó szurkolást kíván.

