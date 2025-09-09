Ingyen utazhatnak a DVSC kézimeccs szurkolói szombaton Debrecenben

Szeptember 13-án, szombaton 16 órától a Hódos Imre Rendezvénycsarnokban rendezik meg a DVSC SCHAEFFLER – Gloria Bistrita női kézilabda mérkőzést. A találkozóra érvényes belépőjeggyel vagy a 2025/2026-os idényre szóló bérlettel rendelkező szurkolók ezen a napon 14 és 20 óra között díjmentesen utazhatnak a DKV Zrt. villamos-, autóbusz- és trolibuszjáratain – tudatta portálunkkal a DKV Zrt.

A DKV jóvoltából szeptember 13-án ingyen utazhatnak a szurkolók a DVSC Schaeffler meccsére

Forrás: Napló-archív

A közlekedési társaság ezzel is szeretné megkönnyíteni a drukkerek kijutását a mérkőzés helyszínére, és kellemes utazást, valamint jó szurkolást kíván minden kilátogatónak.

