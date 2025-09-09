szeptember 9., kedd

Ádám névnap

24°
+31
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szuper kezdeményezés!

4 órája

Ingyen utazhatnak a DVSC kézimeccs szurkolói szombaton Debrecenben

Címkék#DKV#kézilabda#Debrecen#ingyenes utazás#DVSC Scaheffler

A DKV külön kedvezménnyel támogatja a rangadóra érkező drukkereket.

Haon.hu

Szeptember 13-án, szombaton 16 órától a Hódos Imre Rendezvénycsarnokban rendezik meg a DVSC SCHAEFFLER – Gloria Bistrita női kézilabda mérkőzést. A találkozóra érvényes belépőjeggyel vagy a 2025/2026-os idényre szóló bérlettel rendelkező szurkolók ezen a napon 14 és 20 óra között díjmentesen utazhatnak a DKV Zrt. villamos-, autóbusz- és trolibuszjáratain – tudatta portálunkkal a DKV Zrt.

20250829_DVSC Schaeffler-Crvena Zvezda női kézilabda edzőmérkőzés_KÁ_HBN (1)
A DKV jóvoltából szeptember 13-án ingyen utazhatnak a szurkolók a DVSC Schaeffler meccsére
Forrás:  Napló-archív

A közlekedési társaság ezzel is szeretné megkönnyíteni a drukkerek kijutását a mérkőzés helyszínére, és kellemes utazást, valamint jó szurkolást kíván minden kilátogatónak.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu