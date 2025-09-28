szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

18°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sziréna

57 perce

Ha ettél már, inkább nézz félre! Gyomorforgató, hogy tárolta otthon a drogot egy hajdú-bihari díler! - fotókkal!

Címkék#díler#rendőrség#drog

Elképesztő képsorokat osztott meg a rendőrség. Újabb hajdú-bihari drogdíler került rendőrkézre.

Haon.hu

A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság nyomozói idén márciusban olyan információt szereztek, hogy valaki új pszichoaktív anyagot árul Egyeken. A bűnügyesek azonnal elindultak a friss szálon, adatot gyűjtöttek, és tanúkat is meghallgattak - az ügy fejleményeiről szeptember 28-án vasárnap számolt be a police.hu.

Döbbenet, hogy tárolta otthon a drogot a lebukott hajdú-bihari díler
Döbbenet, hogy tárolta otthon a drogot a lebukott hajdú-bihari díler
Forrás: police.hu

Mint kiderült, a rendőrök munkája meghozta az eredményét, azonosítottak egy 33 éves férfit, aki ismerőseinek adott el drogokat. Kézre kerítésére akciót szerveztek, és a járőrök szeptember 22-én elfogták a dílert. 

A ruházatátvizsgálás során alufóliába tekert, fehér, droggyanús anyagot, míg a lakásán a terjesztéshez és a fogyasztáshoz szükséges eszközöket találtak és foglaltak le.

A férfi beismerő vallomást tett, új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette miatt kell felelnie. 

Döbbenet, hogy tárolta otthon a drogot a lebukott hajdú-bihari díler
Ahogy az a fenti képen is jól látható, a higiénia nem tartozott a díler erősségei közé.
Forrás: police.hu

A nyomozók őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A rendőrök az eljárás során több fogyasztót is azonosítottak - olvasható a közleményben.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság ezúton is felhívja a figyelmet, hogy a kábítószerek és az új pszichoaktív anyagok mindig kétséges összetételűek és eredetűek, ezért élettani hatásuk kiszámíthatatlan, használatuk akár tragikus kimenetelű is lehet! Amennyiben kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményt észlel, vagy arról tudomást szerez, bejelentést tehet a Telefontanú 24 órában elérhető, 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu