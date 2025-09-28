Ha ettél már, inkább nézz félre! Gyomorforgató, hogy tárolta otthon a drogot egy hajdú-bihari díler! - fotókkal!

A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság nyomozói idén márciusban olyan információt szereztek, hogy valaki új pszichoaktív anyagot árul Egyeken. A bűnügyesek azonnal elindultak a friss szálon, adatot gyűjtöttek, és tanúkat is meghallgattak - az ügy fejleményeiről szeptember 28-án vasárnap számolt be a police.hu.

Döbbenet, hogy tárolta otthon a drogot a lebukott hajdú-bihari díler

Forrás: police.hu

Mint kiderült, a rendőrök munkája meghozta az eredményét, azonosítottak egy 33 éves férfit, aki ismerőseinek adott el drogokat. Kézre kerítésére akciót szerveztek, és a járőrök szeptember 22-én elfogták a dílert.

A ruházatátvizsgálás során alufóliába tekert, fehér, droggyanús anyagot, míg a lakásán a terjesztéshez és a fogyasztáshoz szükséges eszközöket találtak és foglaltak le.

A férfi beismerő vallomást tett, új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette miatt kell felelnie.

Ahogy az a fenti képen is jól látható, a higiénia nem tartozott a díler erősségei közé.

A nyomozók őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A rendőrök az eljárás során több fogyasztót is azonosítottak - olvasható a közleményben.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság ezúton is felhívja a figyelmet, hogy a kábítószerek és az új pszichoaktív anyagok mindig kétséges összetételűek és eredetűek, ezért élettani hatásuk kiszámíthatatlan, használatuk akár tragikus kimenetelű is lehet! Amennyiben kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményt észlel, vagy arról tudomást szerez, bejelentést tehet a Telefontanú 24 órában elérhető, 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón.

