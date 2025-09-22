szeptember 22., hétfő

Móric névnap

15°
+31
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Retró

35 perce

Már a következő időpont is megvan! Igazi nosztalgiahangulat uralkodott a cívisvárosban

Címkék#DKV#Retró Nap#program#trolibusz#DKV Debreceni Közlekedési Zrt#nosztalgia

Rengetegen voltak kíváncsiak a retró napra. Szeptember 21-én utazhattunk a DKV Debreceni Közlekedési Zrt nosztalgia járatain.

Haon.hu

Hatalmasat érdeklődés mellett zajlott a szeptemberi Retró Nap – köszönik mindenkinek, aki velük utazott – számolt róla be közösségi oldalán a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. Mint írják, a Bengáli villamos, a MAZ trolibusz és sokatok kedvence az ikonikus Ikarus 280T trolibusz igazi sztárokként vonultak végig a város utcáin. 

Szeptember 21-én utazhattunk a DKV Debreceni Közlekedési Zrt nosztalgia járatain
Szeptember 21-én utazhattunk a DKV Debreceni Közlekedési Zrt nosztalgia járatain
Forrás: Facebook / DKV Debreceni Közlekedési Zrt.

A következő időpont is megvan, hogy mikor utazhatunk a DKV nosztalgia járatain

Nagyon jó érzés volt látni, mennyien szeretik ezeket a régi járműveket– nélkülük nem lett volna ilyen különleges a nap! 

A következő retró programjuk október 26-án lesz, amikor is különleges vendég érkezik a városba! 

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu