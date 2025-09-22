35 perce
Már a következő időpont is megvan! Igazi nosztalgiahangulat uralkodott a cívisvárosban
Rengetegen voltak kíváncsiak a retró napra. Szeptember 21-én utazhattunk a DKV Debreceni Közlekedési Zrt nosztalgia járatain.
Hatalmasat érdeklődés mellett zajlott a szeptemberi Retró Nap – köszönik mindenkinek, aki velük utazott – számolt róla be közösségi oldalán a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. Mint írják, a Bengáli villamos, a MAZ trolibusz és sokatok kedvence az ikonikus Ikarus 280T trolibusz igazi sztárokként vonultak végig a város utcáin.
A következő időpont is megvan, hogy mikor utazhatunk a DKV nosztalgia járatain
Nagyon jó érzés volt látni, mennyien szeretik ezeket a régi járműveket– nélkülük nem lett volna ilyen különleges a nap!
A következő retró programjuk október 26-án lesz, amikor is különleges vendég érkezik a városba!
Ajánljuk még: