Már a következő időpont is megvan! Igazi nosztalgiahangulat uralkodott a cívisvárosban

Hatalmasat érdeklődés mellett zajlott a szeptemberi Retró Nap – köszönik mindenkinek, aki velük utazott – számolt róla be közösségi oldalán a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. Mint írják, a Bengáli villamos, a MAZ trolibusz és sokatok kedvence az ikonikus Ikarus 280T trolibusz igazi sztárokként vonultak végig a város utcáin.

Szeptember 21-én utazhattunk a DKV Debreceni Közlekedési Zrt nosztalgia járatain

Forrás: Facebook / DKV Debreceni Közlekedési Zrt.

A következő időpont is megvan, hogy mikor utazhatunk a DKV nosztalgia járatain

Nagyon jó érzés volt látni, mennyien szeretik ezeket a régi járműveket– nélkülük nem lett volna ilyen különleges a nap!

A következő retró programjuk október 26-án lesz, amikor is különleges vendég érkezik a városba!

Ajánljuk még: