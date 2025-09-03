2 órája
Több járat sem érinti a debreceni megállót, mutatjuk az okokat!
Nincs lehetőség kialakítani ideiglenes megállóhelyet. Közleményt adott ki a DKV.
Daruzási munkákat végeznek a debreceni Széchenyi utca irányába található Antall József utca megállóhely környezetében. A munkák ideje alatt, szeptember 7-én, vasárnap 7 és 16 óra között a Doberdó utca/ Nyugati Ipari Park/ Segner tér /Auchan áruház irányába közlekedő 14, 42, 60, 60H és az Auchan járatok az Antall József utca megállóhely érintése nélkül közlekednek - írja a portálunknak eljuttatott sajtóközleményében a DKV Zrt.
Hozzáteszik, ideiglenes megálló kialakítására nincs lehetőség a környéken.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Ez is érdekelhet:
A hétvégén tartják Hajdú-Bihar egyik legnépszerűbb gasztrofesztiválját – itt vannak a részletek!