Több járat sem érinti a debreceni megállót, mutatjuk az okokat!

Daruzási munkákat végeznek a debreceni Széchenyi utca irányába található Antall József utca megállóhely környezetében. A munkák ideje alatt, szeptember 7-én, vasárnap 7 és 16 óra között a Doberdó utca/ Nyugati Ipari Park/ Segner tér /Auchan áruház irányába közlekedő 14, 42, 60, 60H és az Auchan járatok az Antall József utca megállóhely érintése nélkül közlekednek - írja a portálunknak eljuttatott sajtóközleményében a DKV Zrt.

Daruzási munkák miatt kimarad az Antall József utca megálló Debrecenben

Forrás: illusztráció/Napló-archív

Hozzáteszik, ideiglenes megálló kialakítására nincs lehetőség a környéken.

