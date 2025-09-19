Diplomaosztó
2 órája
Új orvosokat avattak a Debreceni Egyetemen - fotókkal
Több mint száz új orvosdoktort avattak. Diplomaosztó ünnepséget tartottak a Debreceni Egyetemen.
Szeptember 19-én ismét diplomaosztót tartottak a Debreceni Egyetemen: pénteken az Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) végzősei vehették át a diplomájukat az egyetem díszudvarán. Ahogy azt az ünnepségen dr. Németh Norbert dékánhelyettes elmondta, 66 magyar, illetve 81 külföldi hallgatót, azaz összesen 147 új dorvosdoktort avattak.
További képeket a diplomaosztóról az alábbi galériában nézhettek meg:
Az Általános Orvostudományi Kar diplomaosztója a Debreceni EgyetemenFotók: Katona Ákos
