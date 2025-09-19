szeptember 19., péntek

Diplomaosztó

2 órája

Új orvosokat avattak a Debreceni Egyetemen - fotókkal

Címkék#Debreceni Egyetem#orvostudományi kar#diplomaosztó

Több mint száz új orvosdoktort avattak. Diplomaosztó ünnepséget tartottak a Debreceni Egyetemen.

Haon.hu

Szeptember 19-én ismét diplomaosztót tartottak a Debreceni Egyetemen: pénteken az Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) végzősei vehették át a diplomájukat az egyetem díszudvarán. Ahogy azt az ünnepségen dr. Németh Norbert dékánhelyettes elmondta, 66 magyar, illetve 81 külföldi hallgatót, azaz összesen 147 új dorvosdoktort avattak.  

20250919_DE-ÁOK Diplomaosztó_KÁ_HBN (110)
Diplomaosztót tartottak a Debreceni Egyetemen: az Általános Orvostudományi Kar végzősei vehették át diplomájukat
Fotó: Katona Ákos

További képeket a diplomaosztóról az alábbi galériában nézhettek meg:

Az Általános Orvostudományi Kar diplomaosztója a Debreceni Egyetemen

Fotók: Katona Ákos

