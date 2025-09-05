szeptember 5., péntek

Diplomaosztó

1 órája

Több mint száz volt diákját köszöntötte a Debreceni Egyetem – fotókkal

Címkék#debreceni egyetem#diplomaosztó#jubileum

Agrármérnökeit köszöntötte a Debreceni Egyetem. Jubileumi diplomaosztót tartottak Debrecenben.

Haon.hu

Jubileumi diplomaosztón köszöntötte az 50, 60, illetve 65 évvel ezelőtt végzett agrármérnököket a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kara pénteken. Az ünnepségen 55-en arany-, 35-en gyémánt-, 23-an pedig vasdiplomát vettek át – írja az unideb.hu.

20250905_Jubileumi diplomaosztó_KÁ_HBN (32)
Jubileumi diplomaosztón köszöntötte az 50, 60, illetve 65 évvel ezelőtt végzett agrármérnököket a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kara
Forrás: Katona Ákos

Jubileumi diplomaosztó a Debreceni Egyetemen

Az ünnepségen a jogelőd Debreceni Mezőgazdasági Akadémia, a Magyar Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar Debreceni Osztálya, illetve a Debreceni Magyar Királyi Gazdasági Akadémia 113 egykori hallgatója vette át jubileumi diplomáját.

Az eseményről készült galériát megnézheted itt:

Jubileumi diplomaosztó ünnepséget tartottak a Debreceni Egyetemen

Fotók: Katona Ákos

