Több mint száz volt diákját köszöntötte a Debreceni Egyetem – fotókkal
Agrármérnökeit köszöntötte a Debreceni Egyetem. Jubileumi diplomaosztót tartottak Debrecenben.
Jubileumi diplomaosztón köszöntötte az 50, 60, illetve 65 évvel ezelőtt végzett agrármérnököket a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kara pénteken. Az ünnepségen 55-en arany-, 35-en gyémánt-, 23-an pedig vasdiplomát vettek át – írja az unideb.hu.
Jubileumi diplomaosztó a Debreceni Egyetemen
Az ünnepségen a jogelőd Debreceni Mezőgazdasági Akadémia, a Magyar Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar Debreceni Osztálya, illetve a Debreceni Magyar Királyi Gazdasági Akadémia 113 egykori hallgatója vette át jubileumi diplomáját.
