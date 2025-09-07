1 órája
Nagyszerű dinnyefesztivált tartottak a hajdú-bihari községben - videóval
Fergeteges fellépők is színesítették a programot. Dinnyefesztivált tartottak a településen.
Tök-Jó Dinnyefesztivált tartottak Nyírábrányban - írja közösségi oldalán Nagy Lajos, a település polgármestere. Hozzátette, igazi nyári, családias hangulatban telt a rendezvény: finom babgulyás, Misi gazda édes dinnyéi, vidám gyerekek és felnőttek, illetve fergeteges fellépők gondoskodtak a jókedvről.
Nagyon sok ember közös munkája és erőfeszítése volt ez a nap! Hálás köszönet mindenkinek, aki segített a nap sikerében – külön köszönet Kálmándi Árpádnak a konferálásért, valamint a konyha, az önkormányzat, a művelődési ház és közfoglalkoztatás dolgozóinak, a helyi Polgárőr Egyesület tagjainak. Köszönöm a Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzatnak, hogy rendelkezésünkre bocsájtották a színpadot, segítve ezzel is a munkánkat
A szombati napról videót is közzétett a polgármester, melyet itt tudtok megnézni:
