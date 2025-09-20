szeptember 20., szombat

Friderika névnap

27°
+25
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
DPK-találkozó

2 órája

Rekord: több mint 70 ezres tagsággal rajtol a Digitális Polgári Körök első országos találkozója

Címkék#Digitális Polgári Kör#DPK#Orbán Viktor

Egyedülálló közösségi siker a nemzeti oldalon: már 70 ezernél is több tagot számlálnak. A Digitális Polgári Körök első országos találkozóját szombaton tartják Budapesten, a Papp László Sportarénában.

Haon.hu
Rekord: több mint 70 ezres tagsággal rajtol a Digitális Polgári Körök első országos találkozója

Orbán Viktor már terepszemlét tartott a Digitális Polgári Körök nagygyűlése előtt

Forrás: Facebook / Orbán Viktor közösségi oldala

A Magyar Nemzet tudósítása alapján szeptember 20-án indul útjára a Digitális Polgári Körök (DPK) országos szintű rendezvénysorozata. Az első találkozónak a Papp László Sportaréna ad otthont, és kizárólag regisztrált tagok vehetnek rajta részt. A tagság száma már meghaladta a 70 ezret, ami országos szinten is figyelemre méltó siker.

Digitális Polgári Kör, Digitális Polgári Körök, gyűlés, találkozó, Orbán Viktor, Fidesz
Orbán Viktor miniszterelnök, Szabó Zsófi és Rákay Philip a Digitális Polgári Körök rendezvényének helyszínén
Forrás: Facebook / Orbán Viktor közösségi oldala

A Digitális Polgári Körök első találkozója Budapesten 12 órakor expo nyitással kezdődik, ahol közel 40 kiállító mutatkozik be. A fő színpadi műsor 16 órakor startol, amelyen Lázár János, Kocsis Máté és Orbán Viktor is felszólal. A házigazdák Rákay Philip és Szabó Zsófi lesznek. A „Zebra” Digitális Polgári Kör is jelen lesz, amely az álhírek elleni fellépés szimbóluma. Az esemény 19 órakor zárul.

Hírfolyamunk a rendezvényről:

Mindeközben "csatába" hívott mindnekit a miniszterelnök:

A sportarénában tartott rendezvényen Menczer Tamás kiemelte, hogy a kormányzó közösség támogatottsága stabil, és a Digitális Polgári Körök létrejötte bizonyítja: a közösségi erő az online térben is működik. Minderről a Harcosok órájában beszélt:

Bodó Sándor országgyűlési képviselő is népes táborral vette az irányt a DPK-gyűlésre!

Bihar sem tétlenkedik, Berettyóújfalu polgármestere Muraközi István is arról posztolt, hogy elindultak a DPK-találkozóra:

A debreceni alakulat már úton az arénába! Erről Széles Diána, Debrecen alpolgármestere osztott meg egy bejegyzést a közösségi oldalán:

A HírTV élő adással jelentkezik a DPK helyszínéről:

Orbán Viktor megmutatta, hol tartanak az előkészületek:

Tusványoson hívták életre a Digitális Polgári Körök mozgalmát

Orbán Viktor tusványosi beszédében jelentette be a DPK elindítását, amelynek célja a nemzeti oldal digitális közösségépítése és a magyar identitás védelme. A mostani esemény mérföldkő, amely megmutatja, hogy a polgári közösségek a digitális térben is erős bázist teremthetnek.

Az Origo beszámolója szerint a Digitális Polgári Körök első alapítói között ott van a Fradi kör Kubatov Gábor vezetésével, a Háborúellenes kör Kiss Rajmund irányításával, valamint a Szuverenitásvédelmi kör Szánthó Miklóssal. Ez a hármas egyszerre szól a sport világáról, a béke ügyéről és a nemzeti önrendelkezés fontosságáról.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu