Rekord: több mint 70 ezres tagsággal rajtol a Digitális Polgári Körök első országos találkozója

A Magyar Nemzet tudósítása alapján szeptember 20-án indul útjára a Digitális Polgári Körök (DPK) országos szintű rendezvénysorozata. Az első találkozónak a Papp László Sportaréna ad otthont, és kizárólag regisztrált tagok vehetnek rajta részt. A tagság száma már meghaladta a 70 ezret, ami országos szinten is figyelemre méltó siker.

Orbán Viktor miniszterelnök, Szabó Zsófi és Rákay Philip a Digitális Polgári Körök rendezvényének helyszínén

Forrás: Facebook / Orbán Viktor közösségi oldala

A Digitális Polgári Körök első találkozója Budapesten 12 órakor expo nyitással kezdődik, ahol közel 40 kiállító mutatkozik be. A fő színpadi műsor 16 órakor startol, amelyen Lázár János, Kocsis Máté és Orbán Viktor is felszólal. A házigazdák Rákay Philip és Szabó Zsófi lesznek. A „Zebra” Digitális Polgári Kör is jelen lesz, amely az álhírek elleni fellépés szimbóluma. Az esemény 19 órakor zárul.

Hírfolyamunk a rendezvényről:

Mindeközben "csatába" hívott mindnekit a miniszterelnök:

A sportarénában tartott rendezvényen Menczer Tamás kiemelte, hogy a kormányzó közösség támogatottsága stabil, és a Digitális Polgári Körök létrejötte bizonyítja: a közösségi erő az online térben is működik. Minderről a Harcosok órájában beszélt:

Bodó Sándor országgyűlési képviselő is népes táborral vette az irányt a DPK-gyűlésre!

Bihar sem tétlenkedik, Berettyóújfalu polgármestere Muraközi István is arról posztolt, hogy elindultak a DPK-találkozóra:

A debreceni alakulat már úton az arénába! Erről Széles Diána, Debrecen alpolgármestere osztott meg egy bejegyzést a közösségi oldalán:

A HírTV élő adással jelentkezik a DPK helyszínéről:

Orbán Viktor megmutatta, hol tartanak az előkészületek:

Tusványoson hívták életre a Digitális Polgári Körök mozgalmát

Orbán Viktor tusványosi beszédében jelentette be a DPK elindítását, amelynek célja a nemzeti oldal digitális közösségépítése és a magyar identitás védelme. A mostani esemény mérföldkő, amely megmutatja, hogy a polgári közösségek a digitális térben is erős bázist teremthetnek.

Az Origo beszámolója szerint a Digitális Polgári Körök első alapítói között ott van a Fradi kör Kubatov Gábor vezetésével, a Háborúellenes kör Kiss Rajmund irányításával, valamint a Szuverenitásvédelmi kör Szánthó Miklóssal. Ez a hármas egyszerre szól a sport világáról, a béke ügyéről és a nemzeti önrendelkezés fontosságáról.