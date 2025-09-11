szeptember 11., csütörtök

Bihar DPK

1 órája

Digitális Polgári Kör alakult Berettyóújfaluban

Haon.hu

Digitális Polgári Kör alakult Berettyóújfaluban – hívta fel rá a figyelmet közösségi oldalán Vitányi István országgyűlési képviselő. Mint írta, hivatalosan is elindult a Hajdú-Bihar Vármegye 4-es választókerület Digitális Polgári Köre. A polgári kör a Bihar - Hajdú-Bihar 4. vk. DPK néven található meg a legnépszerűbb közösségi oldalon.

Digitális Polgári Kör alakult Berettyóújfaluban – jelentette be közösségi oldalán Vitányi István országgyűlési képviselő
Forrás: Napló-archív
Forrás: Napló-archív

A csoporthoz csatlakozni az alábbi linken lehet.

