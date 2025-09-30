szeptember 30., kedd

Zsibi

2 órája

Tényleg bezár a debreceni zsibi? Már csak idén élvezhetjük a piacot? Utánajártunk!

Címkék#Aldi#Debreceni Zsibogó#piac

Ha ez igaz, nagyon sokan lesznek szomorúak! Az a hír járja, hogy a Debreceni Zsibogó január 1-jétől megszűnik. Ennek kapcsán a debreceni polgármesteri hivatalt kerestük meg.

Nagy Emese
Tényleg bezár a debreceni zsibi? Már csak idén élvezhetjük a piacot? Utánajártunk!

Utánajártunk, valóban bezárja-e kapuit a Debreceni Zsibogó

Forrás: Napló-archív

A közelmúltban felröppent a hír, hogy január 1-jétől megszűnik a Debreceni Zsibogó. Egy erről szóló, közösségi oldalon tett bejegyzés azért született meg, mert a felhasználó kíváncsi volt arra, igaz-e az információ, vagy – mint már korábban többször, megint – csak pletykáról van szó. Kiemelte a posztban, hogy 2023-ban is felröppentek hasonló hírek, de azokat hamar eloszlatták, azonban most kissé más a helyzet. Ugyanis a Zsibogóval szemben hamarosan nyit az Aldi, illetve (állítólag) a Lidl telepedett meg a Gizella utca sarkán. Így valóban megvan az alap, ami kellő mennyiségű kétséget támaszthat. „A témának utánanéztem, bizonyítékok nem álltak egyelőre rendelkezésre. Mindösszesen annyi, amit a napokban mások hallottak a buszon” – olvasható a Redditen.

debreceni zsibogó
A Debreceni Zsibogó már része a cívisváros életének
Forrás:  Napló-archív

Bezár a Debreceni Zsibogó?

Jó hírrel tudunk szolgálni a bejegyzés létrehozójának, ugyanis biztosan tudjuk, hogy az Aldi mikor nyit a Zsibogó közelében. Erről a közelmúltban számoltunk be a Haonon, illetve arról is tájékoztattuk olvasóinkat, hogy nem nyílik újabb Lidl Debrecenben. Tehát a fentebb említett információknak csupán a fele igaz, de ennek ellenére utánakérdeztünk annak is, hogy valóban bezár-e a Zsibogó a megadott időpontban. A debreceni polgármesteri hivatalt kerestünk meg, ahonnan a következőt közölték: 

Semmilyen döntés, kezdeményezés, eljárás erre vonatkozóan nincs. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata nem tervezi a Debreceni Zsibogó bezárását

 – áll a válaszlevélben.

Nem újkeletű egyébként, hogy az hír járja, költözik, vagy éppen bezár a Zsibogó. Az utóbbi években többször közbeszédtéma volt, hogy tovább áll a retró piac, legutóbb 2023 márciusában a helyszínen kutattuk a válaszokat.

A Debreceni Zsibogó, vagy ahogy a városlakók ismerik: „a zsibi”, nem csupán egy piac. Története évszázadokon átívelő tükörképe Debrecen kereskedelmi hagyományainak, közösségi szokásainak és gazdasági változásainak. Kicsit szétnéztünk a Debreceni Zsibogó oldalán, aminek segítségével készítettünk egy idővonalat, ami betekintést nyújt abba, hogyan alakult ez a sajátos hangulatú vásártér.

1863 – A kezdetek

A Zsibogó elődjének első formája már az 1860-as években létezett. Az árusítás a Kálvin tér környékén zajlott, ahol főleg használt holmikat, kisebb tárgyakat kínáltak. A piac spontán módon szerveződött, rendezetlen volt, mégis hamar népszerűvé vált.

1890-es évek – Új helyszínek keresése

A korabeli városrendezések és templomépítések miatt a vásártért több alkalommal áthelyezték. A Mikes Kelemen utca környékéről a város keleti peremére került a piac, gyakran a temetők, katonai objektumok vagy elhagyott telkek mellé.

1940-es évek – Kaotikus környezet, állandó razziák

A két világháború között a Zsibogó területe zsúfolt, rendezetlen volt. A rendőrség többször tartott razziákat, a környezet elhanyagolt és piszkos volt. A háború utáni időszakban egyre sürgetőbbé vált a piac szabályozása.

1946 – Első komolyabb szabályozás

Egy polgármesteri szemle után elrendelték a zsibvásár területének rendbetételét. Az árusokat szétválasztották: az iparosokat egy új területre irányították, míg a használtruha- és lomárusok maradtak a régi helyükön.

1955 – Állandó helyszín a Vágóhíd utcán

Mérföldkőnek számított, amikor a városvezetés véglegesen kijelölte a piac helyét a Vágóhíd utca 6. (ma 10–12.) szám alatt. A területet lebetonozták, bekerítették, és megindult a napi működés. Innentől kezdve a Zsibogó városi szinten is elismert piac lett.

1960–1980 – A „KGST-idők” aranykora

Ebben az időszakban a Zsibogó nemzetközivé vált. A KGST országokból – főként Lengyelországból, Romániából – sok árus érkezett, akik különleges vagy nehezen beszerezhető cikkeket kínáltak. A piac egyfajta kulturális olvasztótégellyé vált.

1993 – Állatvásár különválása

A vásár korábban állatkereskedelmi helyszínként is működött, de 1993-tól az állatvásárt áthelyezték a Diószegi útra. Ettől kezdve a Zsibogó kizárólag használtcikk- és lompiacként működött tovább.

2000-es évek – Korszerűsítések, kihívások

A piac népszerűsége megmaradt, de az infrastruktúra elavult. Asztalokat helyeztek ki, javítottak az elrendezésen, de a hely sokáig poros-sáros maradt. Többször felmerült az áthelyezés vagy teljes megújítás ötlete, de ezek csak részben valósultak meg.

Kétség sem fér hozzá, a Debreceni Zsibogó ma is élő, lüktető pontja a városnak. A hét hat napján nyitva áll (vasárnap nem), és nem csupán kereskedelmi célokat szolgál: sokaknak nosztalgia, közösségi találkozóhely vagy akár kulturális emlékhely is.

 A Zsibogó története jól mutatja, hogyan válik egy piac közösségi térré. Bár az idők változnak, a zsibvásározás hangulata – a keresgélés öröme, az alkudozás izgalma, az emberi találkozások – örök marad.

