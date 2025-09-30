Tényleg bezár a debreceni zsibi? Már csak idén élvezhetjük a piacot? Utánajártunk!

A közelmúltban felröppent a hír, hogy január 1-jétől megszűnik a Debreceni Zsibogó. Egy erről szóló, közösségi oldalon tett bejegyzés azért született meg, mert a felhasználó kíváncsi volt arra, igaz-e az információ, vagy – mint már korábban többször, megint – csak pletykáról van szó. Kiemelte a posztban, hogy 2023-ban is felröppentek hasonló hírek, de azokat hamar eloszlatták, azonban most kissé más a helyzet. Ugyanis a Zsibogóval szemben hamarosan nyit az Aldi, illetve (állítólag) a Lidl telepedett meg a Gizella utca sarkán. Így valóban megvan az alap, ami kellő mennyiségű kétséget támaszthat. „A témának utánanéztem, bizonyítékok nem álltak egyelőre rendelkezésre. Mindösszesen annyi, amit a napokban mások hallottak a buszon” – olvasható a Redditen.

A Debreceni Zsibogó már része a cívisváros életének

Forrás: Napló-archív

Bezár a Debreceni Zsibogó?

Jó hírrel tudunk szolgálni a bejegyzés létrehozójának, ugyanis biztosan tudjuk, hogy az Aldi mikor nyit a Zsibogó közelében. Erről a közelmúltban számoltunk be a Haonon, illetve arról is tájékoztattuk olvasóinkat, hogy nem nyílik újabb Lidl Debrecenben. Tehát a fentebb említett információknak csupán a fele igaz, de ennek ellenére utánakérdeztünk annak is, hogy valóban bezár-e a Zsibogó a megadott időpontban. A debreceni polgármesteri hivatalt kerestünk meg, ahonnan a következőt közölték:

Semmilyen döntés, kezdeményezés, eljárás erre vonatkozóan nincs. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata nem tervezi a Debreceni Zsibogó bezárását

– áll a válaszlevélben.

Nem újkeletű egyébként, hogy az hír járja, költözik, vagy éppen bezár a Zsibogó. Az utóbbi években többször közbeszédtéma volt, hogy tovább áll a retró piac, legutóbb 2023 márciusában a helyszínen kutattuk a válaszokat.

A Debreceni Zsibogó, vagy ahogy a városlakók ismerik: „a zsibi”, nem csupán egy piac. Története évszázadokon átívelő tükörképe Debrecen kereskedelmi hagyományainak, közösségi szokásainak és gazdasági változásainak. Kicsit szétnéztünk a Debreceni Zsibogó oldalán, aminek segítségével készítettünk egy idővonalat, ami betekintést nyújt abba, hogyan alakult ez a sajátos hangulatú vásártér.

1863 – A kezdetek