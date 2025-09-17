1 órája
Befektetőket keresnek?
Pillanatok alatt földre vitték a férfit. Információink szerint akár angol klub is beszállhat a Debreceni VSC életébe. Keddi hírösszefoglaló.
Információink szerint akár angol klub is beszállhat a Debreceni VSC életébe
Forrás: Illusztráció / Napló-archív
A Nemzeti Sport szintén hétfői cikkében is foglalkoznak a hírrel. A napokban felmerültek olyan pletykák is miszerint további befektetőket keres a Debreceni VSC. Nem kizárt, hogy igaz az állítás, főleg, ha a FEC-cel valóban nem sikerül megegyezni. A szurkolók elégedetlensége is érthető, hiszen mindenki szeretné, hogy hazánk legsikeresebb vidéki klubja körül mihamarabb rendeződjenek az ehhez hasonló kérdések.
Kommandósok leptél el a hajdú-bihari falut, droggyanús anyagot is találtak
Rendőrök lepték el Hajdúszovát főterét szeptember 10-én szerdán, az egyenruhások egy díler elfogására szerveztek akciót – számolt be róla a police.hu. Mint írták, idén nyáron jutott a rendőrök tudomására, hogy egy hajdúszováti lakos kábítószert árul a településen. A hajdúszoboszlói nyomozók minden adatot megvizsgáltak, több fogyasztót is elszámoltattak, majd megkezdték az akció szervezését az elfogására.
Mik a jelenlegi üzemanyagárak?
Bejelentés jött a szerdától érvényes üzemanyagárakról: a legfrissebb adatok szerint szeptember 17-től nem változik sem a benzin, sem a gázolaj nagykereskedelmi ára, így Hajdú-Bihar vármegyében is a megszokott összegekért tankolhatunk – derül ki a holtankoljak.hu összesítéséből.
A tűzoltók emelték ki az autót a Sebes-Körösből
Egy autót emeltek ki a tűzoltók szeptember 16-án, kedden délután a Sebes-Körösből, Komádi közelében – értesült a Hajdú Online. Negyed 2 körül érkezett a bejelentés a katasztrófavédelemhez, egy kajakos vette észre, hogy egy fehér autó van a vízben – közölte érdeklődésünkre Papp-Kunkli Nóra. A vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője tudatta, a komádi önkormányzati és a berettyóújfalui hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre.
Debreceni VSC: A városvezető is megszólalt
Az utóbbi pár napban rengeteg pletyka látott napvilágot a Debreceni VSC-vel kapcsolatban. Előbb az nb1.hu írt arról, hogy a bérek utalásával lehet probléma, később portálunk számolt be arról, hogy egy brit klub is érdeklődhet a DVSC iránt. A sajtóhírekre Debrecen polgármestere, Papp László reagált.
Az Alföldi Tej Kft. igen jelentős a hazai piacon
A nemzetgazdasági miniszter megtiltotta a magyar tulajdonú tejipari vállalat külföldi befektető által történő felvásárlását. Ennek oka, hogy a magyar családok élelmiszer-ellátásának biztonsága elsődleges, amelyre az ügylet jelentős kockázatot jelentett volna – tudatta a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében.
Debrecenben is lecsapott korábban a bűnbanda
Rövid időn belül kiengedik a fegyházból a zálogházi rablóbanda egyik oszlopos tagját, Horváth Szilárdot – értesült a Magyar Nemzet. Mint szeptember 15-én írták, a férfit rablásokért és egy biztonsági őr kivégzéséért ítélték el, több mint húsz évet kapott, nevét még a móri mészárlással is összefüggésbe hozták, bár ahhoz nem volt köze. A bűnbanda annak idején a cívisvárosban is tevékenykedett.
