Befektetőket keresnek?

Debrecenben is lecsapott korábban a bűnbanda

Rövid időn belül kiengedik a fegyházból a zálogházi rablóbanda egyik oszlopos tagját, Horváth Szilárdot – értesült a Magyar Nemzet. Mint szeptember 15-én írták, a férfit rablásokért és egy biztonsági őr kivégzéséért ítélték el, több mint húsz évet kapott, nevét még a móri mészárlással is összefüggésbe hozták, bár ahhoz nem volt köze. A bűnbanda annak idején a cívisvárosban is tevékenykedett.