A közösségi közlekedés és a parkolás is több bevételt hozott a tervezettekhez képest. Többek között ez kiderül a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 2025. első félévét összefoglaló előterjesztésből. A debreceni önkormányzat képviselő-testülete szeptember 25-én tárgyalja a társaság és annak leányvállalatainak idei teljesítményét.

Ennyit hozott Debrecennek idén a parkolás, elérhető a Debreceni Vagyonkezelő beszámolója

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Jobb eredményt ért el a Debreceni Vagyonkezelő

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 2025 első félévében a tervezettnél mintegy 2 milliárd forinttal jobb adózási eredményt ért el. A várakozások szerint az éves adózás előtti eredmény körülbelül 4,9 milliárd forint lesz, amely 1,3 milliárd forinttal haladhatja meg a tervezettet – derül ki az előterjesztésből

Fontos kiemelni, a Debreceni Vagyonkezelőnél az évközi számviteli eredmény rendre negatív, a valós teljesítményt az év végi elszámolások mutatják meg a gyakorlat szerint.

Hogyan teljesített a DKV, mennyi bevétel volt a DV Parkingnak?

A Debreceni Vagyonkezelő leányvállalatai 2025. első felében az alábbi eredményeket érték el:

DV Zrt. : 1,2 milliárd forinttal haladta meg a tervet az adózás előtti eredmény, főként az főként iparterületi telekértékesítések miatt;

: 1,2 milliárd forinttal haladta meg a tervet az adózás előtti eredmény, főként az főként iparterületi telekértékesítések miatt; Debreceni Hőszolgáltató Zrt. : az alaptevékenységi értékesítésnek köszönhetően 114,8 millió forinttal haladták meg a tervezett eredményt;

: az alaptevékenységi értékesítésnek köszönhetően 114,8 millió forinttal haladták meg a tervezett eredményt; Debreceni Vízmű Zrt. : 622,3 millió forint nyereség az első félévben a többletbevételek és személyi ráfordítás-megtakarítás miatt;

: 622,3 millió forint nyereség az első félévben a többletbevételek és személyi ráfordítás-megtakarítás miatt; DKV Zrt. : féléves árbevétel 49,9 millió forinttal magasabb a tervnél;

: féléves árbevétel 49,9 millió forinttal magasabb a tervnél; DV Parking Kft. : adózás előtti eredménye 239,2 millió forint, ami 66,1 millió forinttal jobb a tervezettnél, elsősorban a több parkolási bevétel hatására; itt fontos megjegyezni, az új debreceni parkolási rendszer csak augusztus 1-én indult el;

: adózás előtti eredménye 239,2 millió forint, ami 66,1 millió forinttal jobb a tervezettnél, elsősorban a több parkolási bevétel hatására; itt fontos megjegyezni, az új debreceni parkolási rendszer csak augusztus 1-én indult el; Cívis Ház Zrt. : az értékesítés nettó árbevétele 51,9 millió forinttal jobb az időszaki tervnél, de a féléves eredményterv nem teljesült egy halasztott ingatlaneladás miatt;

: az értékesítés nettó árbevétele 51,9 millió forinttal jobb az időszaki tervnél, de a féléves eredményterv nem teljesült egy halasztott ingatlaneladás miatt; Aquaticum Debrecen Kft.: időarányos veszteség 780,3 millió forint, ami 60,4 millió forinttal kevesebb, mint a tervezett; a bevétel viszont 63,8 millió forinttal meghaladja a tervet – egy elmaradt ingatlaneladás és megemelkedett víz- és csatornadíjak rontották az eredményt.

