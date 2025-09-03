Ősszel érkezik Debrecen egyik legnagyobb vására! Itt vannak a legfontosabb részletek

A nagy érdeklődésre való tekintettel idén ősszel sem marad el a vármegyeszékhely egyik legnagyobb vására, a Debreceni Sokadalom. Közel egy éve, hogy útjára indították a rendezvényt, és immáron harmadjára fogják megtartani, ugyanott! Ez az esemény az igazi tradicionális vásári hangulatot és napjaink igényeit, modernitását egyesíti. A hagyományőrzés jegyében olyan kincsekkel is lehet találkozni, amelyek a mai kor kívánalmainak is megfelelnek, illetve ahol kicsik és nagyok is megtalálják a szórakozásukat. A III. Debreceni Sokadalom október 11. és 12-én (szombaton és vasárnap) lesz megtartva a Nagyerdei Stadion melletti északi rendezvénytéren. A kétnapos kirakodóvásárnak már Facebook-eseménye is van, ahol már több mint 5 ezren jelezték részvételüket.

Az őszi Debreceni Sokadalom idén sem okoz csalódást

Forrás: Napló-archív

Őszi Debreceni Sokadalom 2025

Telefonon megkerestük a Debreceni Sokadalom szervezőjét, Pataki Pétert, aki a Haon kérdésére úgy fogalmazott, ez az esemény is – ahogyan a korábbi két vásár – az igazi tradicionális vásári hangulatot és napjaink igényeit, modernitását egyesíti.

Októberben is egy olyan vásárt szeretnénk megszervezni, amely tiszteleg Debrecen piactartási múltja előtt, és bemutatja a város vásári kultúrájának színe-javát. Mindeközben pedig megmutatja, miként tud a múlt, a jelen és a jövő egységben megvalósulni

– nyomatékosította. Továbbá elmondta, idén már több mint 80 kiállítóval számolhatnak a sokadalomra érkezők.

Kosárfonás és szövés

Pataki Péter rávilágított, tervei között szerepel egy úgynevezett „mesterség tér”, ahol a régi mesterségeket lehet majd kipróbálni hozzáértő szakemberekkel.

Gondolok itt a kosárfonásra, szövésre, vagy éppen a kovácsolásra

– emelte ki. Rámutatott, a néptáncosok mellett több „színes arca” lesz a rendezvénynek, akár az óriás bábosok.

Egyelőre úgy néz ki, lesznek pályázatok is meghirdetve, ha minden jól megy, akkor rajzpályázat, valamint az ország minden tájáról várunk majd különböző viseleteket (fotókat), ezt pedig szeretnénk szakmai zsűrivel értékelni

– fogalmazott.

A szervező kiemelte, a gyerekeknek lesznek különféle programok, szó szerint mindkét nap tele lesz tűzdelve színes műsorokkal, hogy véletlen se unatkozzon senki.

A vásározók imádni fogják ezt a hétvégét, ugyanis ekkor lesz Debreceni Régiségvásár is, október 12-én 7 és 17 óra között fogadják a vásározókat a megszokott helyen, vagyis a Nagyerdei Stadion parkolójában.

Esetleg azok, akik imádják a nagyobb, vásárjellegű rendezvényeket, nekik figyelmükbe ajánlanánk a harcsapaprikás-főző fesztivált, ami szeptember első szombatján várja vendégeit a Tisza partján.