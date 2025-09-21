szeptember 21., vasárnap

Amit a debreceni régiségvásárban nem lehet kapni, az nem is létezik – fotókkal

Kibővített férőhelyekkel várt a népszerű piac a meteorológiai nyár utolsó vasárnapján. A debreceni régiségvásárba szokás szerint rengeteg látogató érkezett.

Haon.hu

Szeptember harmadik vasárnapján ismét bebizonyosodott: korszakok és egymástól távol lévő világok gravitációs középpontja a debreceni régiségvásár. Az antik műtárgyak éppúgy megférnek az árusok asztalain, mint a régi falusi szerszámok, a ’70-es évek bakelitlemezei, a megsárgult lányregények vagy épp a háborús kitüntetések. Mekkora kulturális zsivaj áradna a Nagyerdei Stadion előtti parkolóból, ha ezek a tárgyak mesélni tudnának boldog gyermekkorokról, verejtékes házimunkáról, titkos szerelmekről, emberi életekről. De csak a megannyi nézelődő, az árusokkal alkudozó vásárló moraja hallatszott.

debreceni régiségvásárb
A debreceni régiségvásárban mindig találni  lehet valami érdekességet
Fotó: Vida Márton Péter

Szinte már közösségi program a debreceni régiségvásár

Nem véletlen, hogy a régiségvásár minden alkalommal vonzza a látogatókat, ráadásul ezúttal kibővített férőhelyen tartották meg. A nyárias idő is kedvezett a piacnak, a Nagyerdő árnyas fái alatti séta retró időutazással párosítva láthatóan tökéletes program volt családoknak, szerelmespároknak, gyűjtőknek. A nagyszülők mosolyogva válaszolnak az unokák kérdéseire: az ott egy írógép, amaz meg egy petróleum lámpa. Ropogós forint csengő pengőre cserélt gazdát, egy elnyűtt plüssjáték új otthonra talált, és egy régen vágyott karóra is a szatyorba került. 

Régiségvásár a Nagyerdőn

Fotók: Vida Márton Péter

A napsütötte szeptemberi hétvégén számos egyéb program is akadt a vármegyében, Hajdúszoboszlón nagyszabású gasztrofesztivált tartottak, valamint hőlégballon-fiesztát is rendeztek, de jártunk a debreceni Szaft 'N Burgeren és a Koroknai Autósiskola vezetéstechnikai napján is.

