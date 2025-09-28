szeptember 28., vasárnap

Régiségvásár

2 órája

Úgy jönnek ide az emberek, mintha óriási leárazás lenne! – sokakat vonz ez a hely Debrecenben - fotókkal

Címkék#debrecen#Nagyerdei Stadion#régiségvásár

Fotókon a bizonyíték! A zord időjárás ellenére rengetegen voltak a Debreceni Régiségvásáron.

Haon.hu

A héten szinte végig zord idő volt, de vasárnap kegyes volt az időjárás a debreceniekkel – vélhetően ezért is látogattak ki sokan a Debreceni Régiségvásárra a Nagyerdei Stadionhoz. Szeptember utolsó hétvégéjén is hatalmas felhozatallal várták az árusok a látogatókat, különféle portékákat kínálva. Családok és sokat megélt idősek kedvelt programja egyaránt a Debreceni Régiségvásár, ahol a „retro” utcatábláktól kezdve az antik bútorokon és vázákon át a legókig mindent lehetett kapni, alighanem minden korosztály megtalálta ezúttal is a kedvére valót.

20250928_Régiségvásár_KÁ_HBN (10)
Rengetegen voltak kíváncsiak a Debreceni Régiségvásárra a Nagyerdei Stadionnál
Fotó: Katona Ákos

No persze, ha valakit éppen csak arra vitt az útja egy vasárnap délelőtti kutyasétáltatás során, kellemes kikapcsolódást nyújthatott a régiségvásár a kissé hűvös, de egyébként napsütéses, mellényes, farmerdzsekis időben. A helyszínről készült galériánkat megnézhetitek itt:

Debreceni Régiségvásár 2025. szeptember 28.

Fotók: Katona Ákos

Ez is érdekelhet:

 

 

