Úgy jönnek ide az emberek, mintha óriási leárazás lenne! – sokakat vonz ez a hely Debrecenben - fotókkal

A héten szinte végig zord idő volt, de vasárnap kegyes volt az időjárás a debreceniekkel – vélhetően ezért is látogattak ki sokan a Debreceni Régiségvásárra a Nagyerdei Stadionhoz. Szeptember utolsó hétvégéjén is hatalmas felhozatallal várták az árusok a látogatókat, különféle portékákat kínálva. Családok és sokat megélt idősek kedvelt programja egyaránt a Debreceni Régiségvásár, ahol a „retro” utcatábláktól kezdve az antik bútorokon és vázákon át a legókig mindent lehetett kapni, alighanem minden korosztály megtalálta ezúttal is a kedvére valót.

Rengetegen voltak kíváncsiak a Debreceni Régiségvásárra a Nagyerdei Stadionnál

Fotó: Katona Ákos

No persze, ha valakit éppen csak arra vitt az útja egy vasárnap délelőtti kutyasétáltatás során, kellemes kikapcsolódást nyújthatott a régiségvásár a kissé hűvös, de egyébként napsütéses, mellényes, farmerdzsekis időben. A helyszínről készült galériánkat megnézhetitek itt: