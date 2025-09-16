szeptember 16., kedd

Migráció

1 órája

Tíz éve már, hogy bezárt a debreceni menekülttábor, de keserű emléke máig él – fotóval!

Fontos döntésekre hívta fel a figyelmet hétfői bejegyzésében Széles Diána. A debreceni menekülttábor keserű emléke máig él a környéken lakókban.

Haon.hu

Tíz év telt el azóta, hogy bezárt a Sámsoni úti menekülttábor Debrecenben, amely sok problémát okozott az ott élőknek – hívta fel rá a figyelmet közösségi oldalán Széles Diána, Debrecen alpolgármestere. Mint írta, az illegális migráció napjainkban is égető kérdés egész Európában. 

Tíz éve már, hogy bezárt a debreceni menekülttábor
Tíz éve már, hogy bezárt a debreceni menekülttábor
Forrás: Facebook / Széles Diána

Széles Diána emlékeztetett, nyugat-európai országok idegen kultúrájú és identitású emberek százezreit engedték be, humanitárius okokra hivatkozva.
Ezzel szemben Magyarország megfékezte ezt a folyamatot, így zárhatott be a debreceni menekülttábor is. 

Nekünk Debrecen nyugalma, biztonsága és élhetősége elsődleges érték! Ezért az elmúlt tíz évben vállveregetés helyett szégyenpad és napi egymillió eurós büntetés járt. Az idő viszont bennünket igazolt

– jelentette ki, majd rámutatott, ahol ezt nem tették meg, ott a tömeges bevándorlás visszafordíthatatlan következményekkel jár. Az emberek ezt már Londonban sem tűrik: mint látjuk, százezrek tüntetnek az illegális migráció ellen.

