Több mint 20 éve a kisállatok megmentése a céljuk - nívós díjra jelölték a debreceni állatotthont

A Highlights of Hungary bejelentette az idei évad 25 kiemelkedőnek ítélt magyar teljesítményét. Köztük volt a Kapás Boglárka által jelölt Debreceni Kutyaház Állatotthon is. A Mandiner az Együtt az Állatokért Állatvédő Közhasznú Egyesület elnökével, Szendrei Viktóriával és elnökhelyettesével, Nagy Petrával beszélgetett.

Nevezték a debreceni Kutyaház Állatotthont a Highlights of Hungary díjra

Forrás: Facebook/Együtt az Állatokért Állatvédő Közhasznú Egyesület

Kapás Boglárka nagyköveti méltatásában az alábbiakat mondta a debreceni otthonról:

Gyerekkorom óta imádom az állatokat, és mindig fontos volt számomra, hogy felhívjam a figyelmet az állatvédelemre. A Debreceni Együtt az Állatokért Alapítvány tavaly ünnepelte a 20. születésnapját – szerintem ez sokmindent elárul a kitartásukról és az állatszeretetükről. Nekem pedig még személyesebb a kapcsolat, hiszen én magam is Debrecenben születtem

Kapás Boglárka, a Highlights of Hungary nagykövete

Fotó: Tóth Balázs / Forrás: Mandiner

A cél ugyanaz maradt

Ahogy a cikkből kiderül, a kutyaház története 2004-ben indult, egy apró kertes ház udvarán. Ott végezték el mindazokat a feladatokat, amelyeket ma már egy nagyobb léptékű, professzionális környezetben. Hosszú, küzdelmes évek után, 2012-ben nyílt lehetőségük egy európai uniós pályázatnak köszönhetően felépíteni a mai otthont: a Kutyaház Állatotthont.

Sokkal jobb körülményeket tudunk biztosítani, de a cél ugyanaz maradt

– mondja Viktória. A feladatok között a kóbor kutyák begyűjtése, a chip alapján történő gazdához visszajuttatás, a sérült, beteg állatok ellátása és a rossz körülmények közül mentett ebek gondozása egyaránt szerepel.

Sokszor drámai történetek vannak a debreceni állatotthonban

A menhely legtöbbször keverék kutyákat fogad be, a fajtatisztákat igyekeznek fajtamentő szervezetekhez juttatni. „Annyi keverék kutya vár mentésre, hogy a fajtatisztáknál mindig próbáljuk bevonni az adott fajtamentést” – magyarázza Petra.

Az állatok története sokszor drámai.

Előfordult, hogy újszülött kölyköket találtak egy buszmegállóban hagyott dobozban, vagy balesetet szenvedett, autó vagy vonat által elgázolt kutyákat kellett megmenteniük. Máskor a gazdák maguk hozzák be a dobozt a telephelyre, mert nem tudják tovább vállalni az állatot.

A telephelyen öt kennelsor, mobil kennelek és egy szociális épület szolgál menedékül a lakóknak.