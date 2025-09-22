2 órája
Több mint 20 éve a kisállatok megmentése a céljuk - nívós díjra jelölték a debreceni állatotthont
Idén is díjazzák a kiemelkedő magyar teljesítményeket. A Highlights of Hungary jelöltjei között van a Debreceni Kutyaház Állatotthon is.
A Highlights of Hungary bejelentette az idei évad 25 kiemelkedőnek ítélt magyar teljesítményét. Köztük volt a Kapás Boglárka által jelölt Debreceni Kutyaház Állatotthon is. A Mandiner az Együtt az Állatokért Állatvédő Közhasznú Egyesület elnökével, Szendrei Viktóriával és elnökhelyettesével, Nagy Petrával beszélgetett.
Kapás Boglárka nagyköveti méltatásában az alábbiakat mondta a debreceni otthonról:
Gyerekkorom óta imádom az állatokat, és mindig fontos volt számomra, hogy felhívjam a figyelmet az állatvédelemre. A Debreceni Együtt az Állatokért Alapítvány tavaly ünnepelte a 20. születésnapját – szerintem ez sokmindent elárul a kitartásukról és az állatszeretetükről. Nekem pedig még személyesebb a kapcsolat, hiszen én magam is Debrecenben születtem
A cél ugyanaz maradt
Ahogy a cikkből kiderül, a kutyaház története 2004-ben indult, egy apró kertes ház udvarán. Ott végezték el mindazokat a feladatokat, amelyeket ma már egy nagyobb léptékű, professzionális környezetben. Hosszú, küzdelmes évek után, 2012-ben nyílt lehetőségük egy európai uniós pályázatnak köszönhetően felépíteni a mai otthont: a Kutyaház Állatotthont.
Sokkal jobb körülményeket tudunk biztosítani, de a cél ugyanaz maradt
– mondja Viktória. A feladatok között a kóbor kutyák begyűjtése, a chip alapján történő gazdához visszajuttatás, a sérült, beteg állatok ellátása és a rossz körülmények közül mentett ebek gondozása egyaránt szerepel.
Sokszor drámai történetek vannak a debreceni állatotthonban
A menhely legtöbbször keverék kutyákat fogad be, a fajtatisztákat igyekeznek fajtamentő szervezetekhez juttatni. „Annyi keverék kutya vár mentésre, hogy a fajtatisztáknál mindig próbáljuk bevonni az adott fajtamentést” – magyarázza Petra.
Az állatok története sokszor drámai.
Előfordult, hogy újszülött kölyköket találtak egy buszmegállóban hagyott dobozban, vagy balesetet szenvedett, autó vagy vonat által elgázolt kutyákat kellett megmenteniük. Máskor a gazdák maguk hozzák be a dobozt a telephelyre, mert nem tudják tovább vállalni az állatot.
A telephelyen öt kennelsor, mobil kennelek és egy szociális épület szolgál menedékül a lakóknak.
Az örökbe adásig szigorú protokollt követnek: minden állat karanténnal kezd, parazitamentesítést kap, chipet, oltásokat, majd ivartalanítják. Az örökbefogadás sem megy egyik napról a másikra.
Nem feltétlenül az elsőre kiszemelt kutya lesz az igazi
– hangsúlyozza Petra. Ezért ragaszkodnak a többszöri találkozáshoz, a közös sétákhoz és az előkontrollhoz, amikor a leendő gazdi otthonát is meglátogatják. A macskákat kizárólag benti tartásra adják örökbe.
Kellenek az önkéntesek is
A menhely szíve az a 15–20 fős önkéntes csapat, akik diákok, családanyák, dolgozó emberek egyaránt. Ők segítenek a hétvégi sétáltatásokban, az örökbefogadások szervezésében, a közösségi média kezelésében.
„Social média nélkül nem is létezhetnénk” – vallja Petra. A Facebook-oldaluk nemcsak örökbefogadásokat segít, hanem tanít is: megmutatják a mindennapok nehézségeit és örömeit, rávilágítva a felelős állattartás fontosságára.
Emellett óvodákban, iskolákban, egyetemeken tartanak előadásokat, részt vesznek városi rendezvényeken, ahol sokszor magukkal visznek egy-egy kutyát, cicát is – élő bizonyítékaként annak, miért érdemes támogatni a menhely munkáját.
Küzdelmek és csodák
Kiemelik, állatotthon működtetése rengeteg kihívással jár. Szabályozások, engedélyek, állandó ellenőrzések, folyamatos orvosi kiadások nehezítik a mindennapokat.
Őszintén szólva, ha tíz év távlatában kérdezik, nem látjuk, hogy javult volna a felelős állattartás helyzete
– mondja Viktória.
És mégis, ott vannak a felejthetetlen pillanatok.
Egy kutya, aki tíz év után talált gazdára. Egy másik, akit baleset után többször műtöttek, és ma boldogan futkározik. Petra számára különösen meghatározó az a kutya, aki évtizednyi várakozás után végül az ő otthonában talált családra. „Ezek azok a pillanatok, amelyekért minden nehézséget érdemes elviselni” – teszi hozzá.
Ez várható a jövőben
A beszélgetés végén kitértek a jövőbeli tervekre is. Legújabban egy konténerház megvásárlására nyertek pályázatot, amelyet állatorvosi szobává alakítanának, hogy helyben végezhessék az ivartalanításokat és vizsgálatokat. Ez jelentősen csökkentené a költségeket és még jobb ellátást biztosítana az állatoknak. Emellett további kifutók és kennelek kiépítése szerepel a terveik között,
hiszen a cél változatlan: minden állatnak esélyt adni egy boldog, biztonságos életre.
