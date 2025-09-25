Így döntött az önkormányzati bérlakásokról a debreceni közgyűlés

Soron következő ülését tartotta a debreceni közgyűlés szeptember 25-én. A város önkormányzatának képviselő-testülete tárgyalt egyebek mellett költségvetés-módosítással kapcsolatos, ingatlanügyeket és önkormányzati bérlakásokat érintő előterjesztéseket, de döntöttek a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. első két negyedévéről szóló beszámolójának, valamint a Bursa Hungarica ösztöndíjprogramhoz való csatlakozás elfogadásáról.

Több ügyben is döntött a debreceni közgyűlés szeptember 25-én

Forrás: Vida Márton Péter

Nőtt a helyi iparűzési adó Debrecenben

Elfogadta a képviselő-testület a város idei költségvetés-módosítását. Papp László polgármester képviselői kérdésre elmondta: a helyi iparűzési adó kapcsán növekedés látható, azonban a tervezett cél (39 milliárd forint) nagy eséllyel nem teljesül.

A nagy ipari beruházások 2026-ban indulnak be. A termelésük adóvonzata 2027-ben jelenik meg

– hangsúlyozta a városvezető.

Elfogadták a képviselők az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos rendelet-módosítást is, ezzel mintegy 119 bérlő lakhatási nehézségeit könnyítve. Erről itt írtunk bővebben: