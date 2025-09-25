3 órája
Így döntött az önkormányzati bérlakásokról a debreceni közgyűlés
Szeptember 25-án tárgyaltak a képviselők. A debreceni közgyűlés ingatlanokat és önkormányzati bérlakásokat is érintő ügyekről is döntött.
Soron következő ülését tartotta a debreceni közgyűlés szeptember 25-én. A város önkormányzatának képviselő-testülete tárgyalt egyebek mellett költségvetés-módosítással kapcsolatos, ingatlanügyeket és önkormányzati bérlakásokat érintő előterjesztéseket, de döntöttek a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. első két negyedévéről szóló beszámolójának, valamint a Bursa Hungarica ösztöndíjprogramhoz való csatlakozás elfogadásáról.
Nőtt a helyi iparűzési adó Debrecenben
Elfogadta a képviselő-testület a város idei költségvetés-módosítását. Papp László polgármester képviselői kérdésre elmondta: a helyi iparűzési adó kapcsán növekedés látható, azonban a tervezett cél (39 milliárd forint) nagy eséllyel nem teljesül.
A nagy ipari beruházások 2026-ban indulnak be. A termelésük adóvonzata 2027-ben jelenik meg
– hangsúlyozta a városvezető.
Salánkiné Kuti Zsuzsanna (Mi Hazánk Mozgalom) képviselő kérdésére Papp László elmondta, a Főnix Lakásprogramot azért függesztették fel egy kis időre, hogy felmérjék, milyen hatást vált ki az ingatlanpiacon a szeptemberben induló Otthon Start Program 3 százalékos hitelkonstrukció. Hozzátette, a visszajelzések alapján mind fejlesztői, mind munkavállalói oldalon jelenleg az ingatlanvásárlás az elsődleges. Megjegyezte továbbá, hogy a Főnix Lakásprogram pályázati dokumentációit eddig 10 ingatlanfejlesztő váltotta ki.
A debreceni ingatlanállomány növelésén dolgozik a városvezetőség
Ingatlanokat érintő előterjesztések is napirendre kerültek a debreceni közgyűlés csütörtöki ülésén. Az előzetes javaslatokhoz képest egy ingatlan esetében történt változás: a Kossuth utca 26. szám alatti ingatlan kikiáltási árát magasabb összegben határozta meg a testület.
Lakossági hozzászólóként Forgács Attila Kálmán azon véleményét osztotta meg, mely szerint a városvezetőség felelőtlenül gazdálkodik az önkormányzat ingatlanvagyonával, a felújítások helyett az értékesítést preferálja. Szűcs László, a Gazdálkodási Főosztály vezetője válaszul hangsúlyozta:
a város ingatlanaival kapcsolatos döntések előtt minden lehetőséget megvizsgálnak, az önkormányzat nem ad el olyan épületet, amely gazdaságosan felújítható, hasznosítható.
– 1994. és 1998. között a Magyar Szocialista Párt vezette önkormányzat 16 ezer debreceni lakást adott el, 4 ezer körülire csökkentve Debrecen ingatlanállományát. A Fidesz az elmúlt mintegy 30 év alatt igyekezett ezt megóvni, bővíteni. Arra törekszünk, hogy a lakásszámokat növeljük – húzta alá Papp László.
Ekkor indulhat be a debreceni szürkevíz-rendszer
Előzetes kötelezettségvállalás a víziközmű-szolgáltatásra vonatkozó gördülő fejlesztési terv egyes elemeihez szükséges fedezet biztosítására a 2026-2035. közötti időszakra című napirendi pontnál – képviselői kérdésre válaszul – Papp László arról tájékoztatott, hogy a Déli Gazdasági Övezet, valamint az Észak-nyugati Gazdasági Övezet gyárait ellátó szürkevíz-rendszer kialakítása folyamatban van, várhatóan 2026. második felében készül el.
A forrás rendelkezésre áll, a munkálatok a város több pontján zajlanak. Debrecen megfelelő vízellátását a TRV. Zrt. biztosítja, jelentős fejlesztésével 11 ezer köbméterrel növelték a kapacitást. A gyárak működése nem fogja veszélyeztetni a város ivóvízellátsát
– emelte ki a polgármester.
Jövőre is támogatja a diákokat a debreceni közgyűlés
