szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

15°
+20
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

3 órája

Így döntött az önkormányzati bérlakásokról a debreceni közgyűlés

Címkék#Debrecen#Papp László#szürkevíz#gyár

Szeptember 25-án tárgyaltak a képviselők. A debreceni közgyűlés ingatlanokat és önkormányzati bérlakásokat is érintő ügyekről is döntött.

Bekecs Sándor

Soron következő ülését tartotta a debreceni közgyűlés szeptember 25-én. A város önkormányzatának képviselő-testülete tárgyalt egyebek mellett költségvetés-módosítással kapcsolatos, ingatlanügyeket és önkormányzati bérlakásokat érintő előterjesztéseket, de döntöttek a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. első két negyedévéről szóló beszámolójának, valamint a Bursa Hungarica ösztöndíjprogramhoz való csatlakozás elfogadásáról.

Több ügyben is döntött a debreceni közgyűlés szeptember 25-én
Több ügyben is döntött a debreceni közgyűlés szeptember 25-én
Forrás: Vida Márton  Péter

Nőtt a helyi iparűzési adó Debrecenben

Elfogadta a képviselő-testület a város idei költségvetés-módosítását. Papp László polgármester képviselői kérdésre elmondta: a helyi iparűzési adó kapcsán növekedés látható, azonban a tervezett cél (39 milliárd forint) nagy eséllyel nem teljesül. 

A nagy ipari beruházások 2026-ban indulnak be. A termelésük adóvonzata 2027-ben jelenik meg

 – hangsúlyozta a városvezető.

Elfogadták a képviselők az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos rendelet-módosítást is, ezzel mintegy 119 bérlő lakhatási nehézségeit könnyítve. Erről itt írtunk bővebben:

Salánkiné Kuti Zsuzsanna (Mi Hazánk Mozgalom) képviselő kérdésére Papp László elmondta, a Főnix Lakásprogramot azért függesztették fel egy kis időre, hogy felmérjék, milyen hatást vált ki az ingatlanpiacon a szeptemberben induló Otthon Start Program 3 százalékos hitelkonstrukció. Hozzátette, a visszajelzések alapján mind fejlesztői, mind munkavállalói oldalon jelenleg az ingatlanvásárlás az elsődleges. Megjegyezte továbbá, hogy a Főnix Lakásprogram pályázati dokumentációit eddig 10 ingatlanfejlesztő váltotta ki. 

A debreceni ingatlanállomány növelésén dolgozik a városvezetőség

Ingatlanokat érintő előterjesztések is napirendre kerültek a debreceni közgyűlés csütörtöki ülésén. Az előzetes javaslatokhoz képest egy ingatlan esetében történt változás: a Kossuth utca 26. szám alatti ingatlan kikiáltási árát magasabb összegben határozta meg a testület. 

Lakossági hozzászólóként Forgács Attila Kálmán azon véleményét osztotta meg, mely szerint a városvezetőség felelőtlenül gazdálkodik az önkormányzat ingatlanvagyonával, a felújítások helyett az értékesítést preferálja. Szűcs László, a Gazdálkodási Főosztály vezetője válaszul hangsúlyozta: 

a város ingatlanaival kapcsolatos döntések előtt minden lehetőséget megvizsgálnak, az önkormányzat nem ad el olyan épületet, amely gazdaságosan felújítható, hasznosítható.

– 1994. és 1998. között a Magyar Szocialista Párt vezette önkormányzat 16 ezer debreceni lakást adott el, 4 ezer körülire csökkentve Debrecen ingatlanállományát. A Fidesz az elmúlt mintegy 30 év alatt igyekezett ezt megóvni, bővíteni. Arra törekszünk, hogy a lakásszámokat növeljük – húzta alá Papp László.

VMP20250925_közgyűlés_HAON001
A város ingatlangazdálkodásával kapcsolatos felvetésekre is reagált a debreceni közgyűlés ülésén Papp László polgármester
Forrás: Vida Márton  Péter

A debreceni önkormányzat ingatlanokkal kapcsolatos előterjesztéseit korábban itt részleteztük:

Ekkor indulhat be a debreceni szürkevíz-rendszer

Előzetes kötelezettségvállalás a víziközmű-szolgáltatásra vonatkozó gördülő fejlesztési terv egyes elemeihez szükséges fedezet biztosítására a 2026-2035. közötti időszakra című napirendi pontnál – képviselői kérdésre válaszul – Papp László arról tájékoztatott, hogy a Déli Gazdasági Övezet, valamint az Észak-nyugati Gazdasági Övezet gyárait ellátó szürkevíz-rendszer kialakítása folyamatban van, várhatóan 2026. második felében készül el. 

A forrás rendelkezésre áll, a munkálatok a város több pontján zajlanak. Debrecen megfelelő vízellátását a TRV. Zrt. biztosítja, jelentős fejlesztésével 11 ezer köbméterrel növelték a kapacitást. A gyárak működése nem fogja veszélyeztetni a város ivóvízellátsát

– emelte ki a polgármester.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Jövőre is támogatja a diákokat a debreceni közgyűlés

A debreceni közgyűlés tárgyalta a Kodály Filharmónia Debrecen Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról szóló előterjesztést, melyet el is fogadtak a képviselők. Egy pályázó volt, róla itt írtunk bővebben:

Elfogadta a testület a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának 2025. I.-II. negyedéves jelentését is. Egyebek mellett a DKV és a DV Parking bevételeit is bemutató beszámolót ebben a cikkünkben dolgoztuk fel:

A debreceni közgyűlés támogatta azt a javaslatot is, hogy az önkormányzat 2026-ban is csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. Hogy hány debreceni diákot tudnak a következő fordulóban támogatni, arról itt írtunk bővebben.

Mindezeken túl – a képviselők támogatásával – újabb utcanevekről is döntött a debreceni közgyűlés:

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu