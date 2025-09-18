Problémák adódtak az egyik Debreceni játszótéren, máris lépett az önkormányzat!

Jeleztek a lakók, lépett az önkormányzat, megtisztult a Pósa utcai játszótér – számolt be róla közösségi oldalán Széles Diána, Debrecen alpolgármestere.

Mint írta, a környéken élők keresték meg azzal, hogy a Pósa utcai játszótéren ismeretlenek szemetet hagytak, ráadásul az utóbbi időben egyre többször felnőttek is szórakozásra használták a területet.

Forrás: Facebook / Széles Diána

Kértem a közterület-felügyelőket, hogy rendszeresen ellenőrizzék a területet. Fontos, hogy a játszótér megőrizze eredeti funkcióját: a gyerekek örömteli, biztonságos kikapcsolódását

– fogalmazott bejegyzésében Széles Diána.

