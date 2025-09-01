Fiatal kutatók lepték el a Debreceni Egyetemet – a városi rovaroktól a görög tűzvészig minden terítékre került

Bátrabbak-e a városi ízeltlábúak? Milyen a Békás-tó planktonikus életközössége? Hogyan elemezhető az augusztusi görög tűzvész műholdfelvételek alapján? A legérdekesebb témákban mélyedtek el idén is a Debreceni Egyetem TTK Nyári Táborának ifjú tehetségei. A 12. alkalommal életre hívott, középiskolásoknak szóló rendezvényen ezúttal 109 diák vehetett részt, akik innovatív kutatási projektekbe kapcsolódhattak be, mialatt a kar intézeteivel és képzéseivel is ismerkedhettek – olvasható az unideb.hu-n.

A legérdekesebb témákban mélyedtek el idén is a Debreceni Egyetem TTK Nyári Táborának ifjai

A TTK Nyári Tábor alapvetően egy kutatótábor. Az elsődleges célunk az, hogy a táborozó középiskolások megízlelhessék a felfedezés örömét, kipróbálhassák, milyen kutatónak lenni

– fogalmazott Kun Ferenc, a DE Természettudományi és Technológiai Kar dékánja pénteken, az egyhetes program zárónapján. Hozzátette: a tábor minden évben nagy siker, szinte reklámozni sem kell, hiszen már a rendezvény honlapjának tavaszi frissítésekor özönlenek a jelentkezések. Idén is több mint kétszáz középiskolás közül választották ki a 109 táborlakót.

Számos izgalmas program várta a Debreceni Egyetem nyári táborának résztvevőit

Augusztus 24-29. között délelőttönként egy-egy előre kiválasztott projektfeladaton dolgoztak a fiatalok oktatók és doktoranduszok támogatásával.

A kutatómunkát követően, délutánonként a kar hat intézete mutatkozott be, esténként pedig különböző közösségépítő programok várták a diákokat. Volt például karaoke-est, táncház és egy csillagászati egyesület révén tíz különleges távcső segítségével láthattak unikális égi objektumokat a diákok.

Esténként különböző közösségépítő programok várták a diákokat

A felvételi előtt álló diákok döntését segítheti az a 20 intézményi többletpont is, melyet a táborban való aktív részvételért kapnak a középiskolások, amennyiben a Debreceni Egyetem valamelyik képzését választják majd.

A tábor egy konferenciával zárult, ahol a diákok bemutatták kutatási eredményeiket. Kun Ferenc dékán a zárónapon arról is beszélt bővebben, hogy a tábor tematikája minden évben naprakész, és mindig olyan témák kerülnek előtérbe, amelyek a közéletben is hangsúlyt kapnak – erről és a részletes összefoglalóról az unideb.hu-n olvashatnak.

