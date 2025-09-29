szeptember 29., hétfő

Fókuszban a járműipar

1 órája

Mesterséges Intelligencia Koordinációs Intézetet is kialakítanak Debrecenben

Több témát is tárgyaltak. A Debreceni Egyetem Szenátusa döntött a Járműipari és Mesterséges Intelligencia Koordinációs Intézet létrehozásáról.

Haon.hu

A Járműipari és Mesterséges Intelligencia Koordinációs Intézet létrehozásáról született döntés, és a BMW debreceni gyárának beindításáról is szó volt a Debreceni Egyetem Szenátusának legutóbbi ülésén. Az új intézetet október 1-jétől Palkovics László egyetemi tanár vezeti, aki a debreceni autógyár előkészületei során is meghatározó szerepet játszott – olvasható az unideb.hu-n. Mint írják, Szilvássy Zoltán rektor beszámolójában felidézte az intézmény stratégiai partneréhez, a BMW-hez kapcsolódó, az egyetem számára is meghatározó eseményt, az első debreceni gyártású modell, a Neue Klasse müncheni bemutatóját, melyen a Debreceni Egyetem vezetői – Szilvássy Zoltán rektor és Bács Zoltán kancellár – Hans-Peter Kemser, a BMW Manufacturing Hungary Kft. elnök-vezérigazgatója és Papp László polgármester társaságában vettek részt, illetve beszélt a gyár szeptember 26-i megnyitásáról is.

Új Intézet létrehozásáról is született döntés a Debreceni Egyetem Szenátusának legutóbbi ülésén
Forrás: unideb.hu

Ez több mint egy egyszerű iparvállalati kapcsolat, a BMW teljesen átszervezi a város és a régió életét, és a jövőre is előrevetíti, hogy kiváló kapcsolatunk van a világ egyik legjelentősebb gazdasági szereplőjével. Ne feledjük, itt a Debreceni Egyetemen, ebben a teremben írta alá a kormány és a város a BMW-vel történő szerződését

 – emlékeztetett Szilvássy Zoltán.

A Debreceni Egyetem Szenátusa más fontos ügyekben is döntést hozott

A személyi ügyek sorában a Szenátus professor emeritus cím adományozásáról döntött, módosította a testület állandó bizottsági összetételét és javaslatot fogadott el az egyetem közhasznú felügyelő bizottsági tagjainak megválasztására.

Támogatta a Szenátus a Szervezeti és Működési Szabályzat törzsrészének módosítását, amely nyomán létrejön a Járműipari és Mesterséges Intelligencia Koordinációs Intézet. 

Az új intézet stratégiai célja a Debreceni Egyetem különböző oktatási egységeiben működő járművekkel, azok műszaki, autonómiai, energiaellátási és általában a mesterséges intelligenciával kapcsolatos tudományok és határterületeik stratégiai célok érdekében való egyetemi szintű horizontális összefogása, a szervezeti egységek munkájának koordinációja, különös tekintettel az oktatás ipari igényekhez való igazítására, a tudományos kutatási és publikációs célokra, az egyetem ipar- és tudománystratégiai kérdésekben való megjelenésének elősegítésére. 

Az új intézet a stratégiai célokhoz igazítottan koordinálja a járműipari tudományos tevékenységet szolgáló laborok, technikai eszközök fejlesztését, munkáját, valamint pályázati és egyéb forrásokat kutat fel a fejlesztéshez és a működtetéshez.

Az intézet stratégiai célja továbbá a nemzetközi tudományos és ipari kapcsolatok szélesítése, valamint a járműipar és a mesterséges intelligencia területén működő vállalkozásokkal, iparvállatokkal történő kapcsolatok bővítése, azok elmélyítése, különös tekintettel a Debreceni Járműipari Központ oktatási és tudományos feladataira, a járművek területén tananyag kidolgozásában való részvételre, továbbá az egyetem hazai és nemzetközi szakképzési rendszerben történő további pozícionálására. Az intézet kapcsolatot tart a magyar járműipar szereplőivel, ezek között kiemelten a debreceni székhelyű BMW Group Gyárral, valamint a járművekhez kapcsolódó technikai sportok hazai szervezőivel.

Az intézet egyik stratégiai célja a nemzetközi tudományos és ipari kapcsolatok szélesítése
Forrás: unideb.hu

Az egyetem a BMW gyár debreceni vezetésével egyeztetve azt a Palkovics László egyetemi tanárt, akadémikust kérte fel a koordinációs intézet vezetésére, akinek korábban 2018-ban miniszterként az egyetem és a város oldalán nagy szerepe volt a céggel történt helyszínválasztási egyeztetések során. Palkovics László az intézet vezetésével győri egyetemi tanári státuszát váltja a debrecenire október 1-től.  

A Szenátus ülésén számos további szabályzatmódosításról, oktatási és gazdasági kérdésről, valamint nemzetközi együttműködésről is döntés született – a teljes beszámoló az unideb.hu-n olvasható.

