Mesterséges Intelligencia Koordinációs Intézetet is kialakítanak Debrecenben

A Járműipari és Mesterséges Intelligencia Koordinációs Intézet létrehozásáról született döntés, és a BMW debreceni gyárának beindításáról is szó volt a Debreceni Egyetem Szenátusának legutóbbi ülésén. Az új intézetet október 1-jétől Palkovics László egyetemi tanár vezeti, aki a debreceni autógyár előkészületei során is meghatározó szerepet játszott – olvasható az unideb.hu-n. Mint írják, Szilvássy Zoltán rektor beszámolójában felidézte az intézmény stratégiai partneréhez, a BMW-hez kapcsolódó, az egyetem számára is meghatározó eseményt, az első debreceni gyártású modell, a Neue Klasse müncheni bemutatóját, melyen a Debreceni Egyetem vezetői – Szilvássy Zoltán rektor és Bács Zoltán kancellár – Hans-Peter Kemser, a BMW Manufacturing Hungary Kft. elnök-vezérigazgatója és Papp László polgármester társaságában vettek részt, illetve beszélt a gyár szeptember 26-i megnyitásáról is.

Forrás: unideb.hu

Ez több mint egy egyszerű iparvállalati kapcsolat, a BMW teljesen átszervezi a város és a régió életét, és a jövőre is előrevetíti, hogy kiváló kapcsolatunk van a világ egyik legjelentősebb gazdasági szereplőjével. Ne feledjük, itt a Debreceni Egyetemen, ebben a teremben írta alá a kormány és a város a BMW-vel történő szerződését

– emlékeztetett Szilvássy Zoltán.

A Debreceni Egyetem Szenátusa más fontos ügyekben is döntést hozott

A személyi ügyek sorában a Szenátus professor emeritus cím adományozásáról döntött, módosította a testület állandó bizottsági összetételét és javaslatot fogadott el az egyetem közhasznú felügyelő bizottsági tagjainak megválasztására.

Támogatta a Szenátus a Szervezeti és Működési Szabályzat törzsrészének módosítását, amely nyomán létrejön a Járműipari és Mesterséges Intelligencia Koordinációs Intézet.

Az új intézet stratégiai célja a Debreceni Egyetem különböző oktatási egységeiben működő járművekkel, azok műszaki, autonómiai, energiaellátási és általában a mesterséges intelligenciával kapcsolatos tudományok és határterületeik stratégiai célok érdekében való egyetemi szintű horizontális összefogása, a szervezeti egységek munkájának koordinációja, különös tekintettel az oktatás ipari igényekhez való igazítására, a tudományos kutatási és publikációs célokra, az egyetem ipar- és tudománystratégiai kérdésekben való megjelenésének elősegítésére.

Az új intézet a stratégiai célokhoz igazítottan koordinálja a járműipari tudományos tevékenységet szolgáló laborok, technikai eszközök fejlesztését, munkáját, valamint pályázati és egyéb forrásokat kutat fel a fejlesztéshez és a működtetéshez.