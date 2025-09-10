szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

24°
+25
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Debreceni Egyetem

1 órája

Az EU Bírósága elé vonultak a debreceni egyetemisták

Címkék#Debreceni Egyetem#hallgatók#Európai Unió#per

A diákok is hangot adnak a véleményüknek. A Debreceni Egyetem hallgatói a Curia épülete elé vonultak.

Haon.hu

Korábban már beszámoltunk róla, hogy Luxembourgi székhelyű Európai Unió Bírósága szeptember 9-én tárgyalta a Debreceni Egyetemnek az Európai Unió Tanácsa ellen benyújtott keresetét. Az ülésen a Debreceni Egyetem képviseletében Bács Zoltán professzor felszólalási lehetőséget kapott, és megosztotta az intézmény álláspontját a kilenc tagú bírói tanáccsal.

A Debreceni Egyetem hallgatói a Curia épülete elé vonultak
A Debreceni Egyetem hallgatói a Curia épülete elé vonultak
Forrás: hirek.unideb.hu

 

A Debreceni Egyetem hallgatói is támogatják az iskolájuk perét

Több mint 20 éve viszi a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kara a hallgatóit egyhetes európai tanulmányútra, amelynek során különböző vállalatok mellett az EU intézményeit látogatják meg Brüsszelben, Strasbourgban és Luxembourgban – számolt róla be a hirek.unideb.hu.

Szeptember 10-én, szerdán Luxembourgban jártak a diákok és az Európai Unió Számvevőszék meglátogatása volt a programjuk, amelyet követően a Curia épülete elé vonultak, hogy támogassák a magyar egyetemeket az épületben éppen folyó tárgyalási napon.

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu