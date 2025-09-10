Az EU Bírósága elé vonultak a debreceni egyetemisták

A Debreceni Egyetem hallgatói is támogatják az iskolájuk perét

Több mint 20 éve viszi a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kara a hallgatóit egyhetes európai tanulmányútra, amelynek során különböző vállalatok mellett az EU intézményeit látogatják meg Brüsszelben, Strasbourgban és Luxembourgban – számolt róla be a hirek.unideb.hu.

Szeptember 10-én, szerdán Luxembourgban jártak a diákok és az Európai Unió Számvevőszék meglátogatása volt a programjuk, amelyet követően a Curia épülete elé vonultak, hogy támogassák a magyar egyetemeket az épületben éppen folyó tárgyalási napon.

Ajánljuk még: