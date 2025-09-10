1 órája
Az EU Bírósága elé vonultak a debreceni egyetemisták
A diákok is hangot adnak a véleményüknek. A Debreceni Egyetem hallgatói a Curia épülete elé vonultak.
Korábban már beszámoltunk róla, hogy Luxembourgi székhelyű Európai Unió Bírósága szeptember 9-én tárgyalta a Debreceni Egyetemnek az Európai Unió Tanácsa ellen benyújtott keresetét. Az ülésen a Debreceni Egyetem képviseletében Bács Zoltán professzor felszólalási lehetőséget kapott, és megosztotta az intézmény álláspontját a kilenc tagú bírói tanáccsal.
Beperelte az EU-t a Debreceni Egyetem a források befagyasztása miatt – megbántva és értetlenül állnak a történtek előtt
A Debreceni Egyetem hallgatói is támogatják az iskolájuk perét
Több mint 20 éve viszi a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kara a hallgatóit egyhetes európai tanulmányútra, amelynek során különböző vállalatok mellett az EU intézményeit látogatják meg Brüsszelben, Strasbourgban és Luxembourgban – számolt róla be a hirek.unideb.hu.
Szeptember 10-én, szerdán Luxembourgban jártak a diákok és az Európai Unió Számvevőszék meglátogatása volt a programjuk, amelyet követően a Curia épülete elé vonultak, hogy támogassák a magyar egyetemeket az épületben éppen folyó tárgyalási napon.
