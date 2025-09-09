Beperelte az EU-t a Debreceni Egyetem a források befagyasztása miatt – megbántva és értetlenül állnak a történtek előtt

A luxembourgi székhelyű Európai Unió Bírósága szeptember 9-én tárgyalta a Debreceni Egyetemnek az Európai Unió Tanácsa ellen benyújtott keresetét. Az ülésen a Debreceni Egyetem képviseletében Bács Zoltán professzor felszólalási lehetőséget kapott, és megosztotta az intézmény álláspontját a kilenc tagú bírói tanáccsal. A tárgyaláson részt vett Kossa György a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány elnöke is – tudatta kedden a felsőoktatási intézmény.

A Debreceni Egyetem képviselői a luxembourgi székhelyű Európai Unió Bíróságán

Mint írják, a Debreceni Egyetem 2023. március 2-án nyújtott be keresetett az Európai Unió Tanácsa ellen – az európai kollaborációk és a hallgatók ERASMUS mobilitási programban történő részvételének ellehetetlenülése miatt –, hogy semmisítse meg az uniós költségvetésnek a jogállamisági elvek magyarországi megsértésével szembeni védelmét szolgáló intézkedésekről szóló, 2022. december 15-i (EU) 2022/2506 tanácsi végrehajtási határozat (1) 2. cikkének (2) bekezdését az EUMSZ 263. cikk alapján.

A pert azért indította az egyetem, mert véleményünk szerint a EU Tanács támadott végrehajtási határozta számos ponton sérti az alkalmazandó EU anyagi és eljárási jogot és magát a végrehajtási határozat meghozatalát is lehetővé tevő „Felhatalmazási Rendeletet”

– mondta el a hirek.unideb.hu-nak Kossa György, az intézményt fenntartó Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke.

A Debreceni Egyetem keresete alátámasztása érdekében összesen tizenkilenc jogalapra hivatkozik köztük számos ponton az Európai Unióról Szóló Szerződésre és az az Európai Unió Alapjogi Chartája.

A Debreceni Egyetem „kitaszítottá vált”

Az ügy keddi tárgyalásán személyes meghallgatásokra került sor, az Európai Unió Törvényszékének kilenc tagú bírói Nagytanácsa előtt. Az alperes Európai Tanácsot, valamint a mellette támogatóként beavatkozó Európai Parlamentet és az Európai Bizottságot tíz ügyvéd, míg a Debreceni Egyetemet és a mellette támogatóként beavatkozó Magyarországot öt ügyvéd képviselte, valamint az egyetem és az azt fenntartó alapítvány részéről jelen volt Bács Zoltán professzor és Kossa György kuratóriumi elnök. A felperes Debreceni Egyetem képviseletében Bács Zoltán professzor, az egyetem megválasztott rektora is lehetőséget kapott, hogy a szóbeli előadás zárásaként megoszthassa az intézmény álláspontját a bírósággal.