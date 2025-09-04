Szupermodern, panorámás BMW-k gyűrűjében ünnepelte jubileumát a Műszaki Kar – fotókkal

Az ünnepi tanácsülés előtti megnyitón Papp László polgármester is részt vett. A város első embere kiemelte, Debrecen ma már Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő ipari és innovációs központja, ebben pedig a Műszaki Kar fontossága megkérdőjelezhetetlen. Részletezte, az elmúlt években a kar megerősítette a műszaki és természettudományos képzéseket, új oktatási programok indultak, modern laborok és kutatóközpontok jöttek létre, a digitális technológiák oktatása pedig mindennapossá vált.

