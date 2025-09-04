1 órája
Szupermodern, panorámás BMW-k gyűrűjében ünnepelte jubileumát a Műszaki Kar – fotókkal
Műszaki Főiskolaként indult, mára már a Debreceni Egyetem szerves része, mondhatni zászlóshajója. Kerek évfordulóhoz ért a mérnökképzés Debrecenben.
Újabb jelentős mérföldkőhöz ért a Debreceni Egyetem Műszaki Kara, fennállásának hatvanadik évfordulóját ünnepelhette az intézmény. A debreceni műszaki felsőoktatás jubileuma alkalmából csütörtök délelőtt ünnepi tanácsülést rendeztek az egyetem Ótemető utcai campusán. Mint ismeretes, az intézményt hatvan évvel ezelőtt alapították, anno még Debreceni Műszaki Főiskolaként kezdte meg működését. Napjainkra a Műszaki Kar a kelet-magyarországi régió legkiemelkedőbb műszaki felsőoktatási központja lett.
További fotókon az ünnepi pillanatok:
60. születésnapját ünnepelte a Debreceni Egyetem Műszaki KaraFotók: Katona Ákos
Az ünnepi tanácsülés előtti megnyitón Papp László polgármester is részt vett. A város első embere kiemelte, Debrecen ma már Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő ipari és innovációs központja, ebben pedig a Műszaki Kar fontossága megkérdőjelezhetetlen. Részletezte, az elmúlt években a kar megerősítette a műszaki és természettudományos képzéseket, új oktatási programok indultak, modern laborok és kutatóközpontok jöttek létre, a digitális technológiák oktatása pedig mindennapossá vált.
Ajánljuk még:
Egész Hajdú-Bihar mulatozni fog szeptember első hétvégéjén – egy rakás ingyenes programot találtunk