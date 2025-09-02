szeptember 2., kedd

Debreceni Egyetem

1 órája

Lila virágtenger várja majd a látogatókat a Debreceni Egyetemen

A sétának nyugtató, feltöltő hatása lehet az emberi szervezetre. Levendula Labirintus várja a látogatókat a Debreceni Egyetem Botanikus Kertjében.

Haon.hu

Elkészült a Tiszántúl első Levendula Labirintusa a Debreceni Egyetem (DE) Botanikus Kertjében – számolt be róla az unideb.hu. Mint írják, a kert keleti részén kialakított kör alakú labirintus 16 méter átmérőjű, melybe hét koncentrikus körbe rendezve, egymástól 20 centiméterre ültettek el levendula töveket. A mediterrán eredetű, nyáron illatos lila virágok várhatóan néhány év alatt érik el végső méretüket; nagyjából térdig vagy derékig fognak érni. 

Levendula Labirintus várja a látogatókat a Debreceni Egyetem Botanikus Kertjében
Levendula Labirintus várja a látogatókat a Debreceni Egyetem Botanikus Kertjében
Forrás: unideb.hu

Az átadáskor Kovácsné Sütő Ildikó, a labirintus egyik megálmodója a hirek.unideb.hu-nak elmondta: az ültetvény nem csak szép, hanem a benne tett séta hozzájárulhat a lelki és testi egyensúly, egészség kialakításához is. Azért ezt a helyszínt választották, mert a Botanikus Kert egyrészt könnyen megközelíthető, másrészt a labirintusban sétálóknak nyugodt, személyes, intim teret tud biztosítani.

A Levendula Labirintus nemcsak kedves látvány a szemnek és jó illat az orrnak, hanem önismereti, önfejlesztő eszközként is használható: a nonverbális szimbólum terápiának fontos eszköze. A belsejében tett séta nyugtató, feltöltő hatással lehet a szervezetre. Segíthet a belső egyensúly, az egészséges én megtalálásában. Sőt, ezen felül akár a betegek gyógyulását is támogathatja. Ilyen terápiát eredményesen alkalmaztak már például Budapesten, a Szent László Kórház Onkológiai Osztályán 

- ismertette Kovácsné Sütő Ildikó. 

Kőműves Zsuzsanna, a DE Klinikai Szakpszichológiai Központ szakpszichológusa arról beszélt, hogy a gyógyulásban nagy jelentősége van a művészetnek és a spiritualitásnak. Ez egyszerre művészeti és pszichológiai tér.  

A sétának nyugtató, feltöltő hatása lehet az emberi szervezetre
Forrás: hirek.unideb.hu


Takács Attila, a DE Botanikus Kertjének vezetője hangsúlyozta, hogy a kert fő feladata az egyetem oktatási, kutatási igényeinek a kiszolgálása, de emellett rekreációs helyként is funkcionál.   

Nagyon örülök annak, hogy a kert ilyen irányú szolgáltatásai egy ilyen attrakcióval bővülnek. Köszönet az ötletgazdáknak azért, hogy nemcsak a létesítéshez járultak hozzá, hanem a fenntartásban is közreműködnek majd. A levendulás igazi pompáját néhány év múlva akkor éri majd el, amikor a növények megnőnek, megerősödnek

 – emlékeztetett Takács Attila. 

Szalay Csaba, a Labirintus Társaság elnöke hozzátette: ehhez hasonló labirintusok már ötezer éve léteznek. Amikor a világ nagy változások előtt áll, akkor ezeknek a szimbolikája egyéneknek és a társadalmaknak egyaránt kapaszkodót nyújthat.

